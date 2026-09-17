«Испытываю экстаз»: Дочь Любови Успенской озвучила стоимость своей самой дорогой картины
Самую дорогую картину Татьяны Успенской продали за полмиллиона рублей
Художница и певица Татьяна Успенская, дочь известной исполнительницы Любови Успенской, призналась, что самую дорогую ее работу продали за 500 тысяч рублей. По словам девушки, живопись стала для нее не просто увлечением, а способом справиться с внутренними переживаниями.
Успенская пишет женщин с размытыми чертами лица. Она отметила, что многие из ее полотен фактически являются автопортретами.
«Когда я пишу у мольберта, то испытываю экстаз — божественное состояние, которое не передать словами», — цитирует собеседницу NEWS.ru.Татьяна также рассказала, что тяга к рисованию появилась у нее еще в детстве, однако в школе на уроках ИЗО она получала плохие оценки. Освоить мастерство удалось лишь в 25 лет — помочь в этом, по словам Успенской, вызвался художник, с которым у нее был роман.