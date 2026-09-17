«Испытываю экстаз»: Дочь Любови Успенской озвучила стоимость своей самой дорогой картины

17 сентября 2026, 15:45

Самую дорогую картину Татьяны Успенской продали за полмиллиона рублей

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Художница и певица Татьяна Успенская, дочь известной исполнительницы Любови Успенской, призналась, что самую дорогую ее работу продали за 500 тысяч рублей. По словам девушки, живопись стала для нее не просто увлечением, а способом справиться с внутренними переживаниями.





Успенская пишет женщин с размытыми чертами лица. Она отметила, что многие из ее полотен фактически являются автопортретами.





«Когда я пишу у мольберта, то испытываю экстаз — божественное состояние, которое не передать словами», — цитирует собеседницу NEWS.ru.