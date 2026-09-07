«Было очень скромно»: Успенская раскрыла неожиданные подробности помолвки дочери
Певица Любовь Успенская рассказала, как её дочери сделали предложение
Певица Любовь Успенская раскрыла неожиданные подробности помолвки дочери Татьяны Плаксиной.
В беседе с Общественной Службой Новостей королева шансона сообщила, что её будущий зять Артём Москвин решился на серьёзный шаг и сделал дочери предложение.
«Всё произошло в моей гримёрке после концерта. Всё было скромно, без колец и цветов, но зато теперь я понимаю, что парень наш — отличный и готов работать, трудиться и учиться, чтобы одаривать свою будущую супругу роскошными подарками», — сказала Успенская.Артистка добавила, что молодожёны пока не определились с датой свадьбы. Детали станут известны позже, всё зависит от Татьяны и Артёма.