Исполнитель роли насильника Колика в «Слове пацана» Лев Черепанов скоро станет отцом

Лев Черепанов (Фото: Телеграм @Lev_Cherep)
Молодой актёр Лев Черепанов прославился после выхода криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», где исполнил роль гнусноватого насильника Колика. Сегодня 23-летний артист сообщил, что скоро впервые станет папой.
Кстати, именно сегодня режиссёр проекта Жора Крыжовников отмечает своё 46-летие. А Лев обрёл своё новое дополнительное счастье с девушкой по имени Мария, сообщает сетевое издание StarHit. Ведь совсем скоро молодая пара впервые станет родителями.
Прошлым летом Лёва и Маша перебрались в новую квартиру, где теперь появится их первенец. Девушка признаётся, что ей хочется рассказать и написать очень многое, и о новом жилище, и о своём новом статусе будущей мамы, но её переполняют эмоции и она опасается, что все они просто не отразятся в напечатанном тексте. К тому же Мария хочет сохранить что-то личное и сокровенное только для себя и своего любимого.
Лев Черепанов стал известен после выхода на экраны и стриминговые платформы сериала «Слово пацана», как и многие его партнёры по проекту, ставшие уже настоящими звёздами. Актёр сыграл роль насильника Ромы Колика, который по сюжету надругался над Айгуль в исполнении Анны Пересильд. Тем самым Колик сломал несовершеннолетней героине жизнь.
Режиссер Жора Крыжовников (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Сейчас артист вспоминает, что они с Аней не обсуждали с партнёршей по сцене свои действия в дубле. Также он признаётся, что особо не помнит и указаний режиссёра по поводу этого эпизода.
Сейчас Черепанова не видно в больших телепроектах и на киноэкране, но зато он активно снимается в рекламных роликах, устраивает любопытные фотосессии и готовится к исполнению одной из самых важных ролей в жизни — роли отца.
Читайте также:
Конфликт с Буруновым, создание нового проекта и сложности со «Словом пацана»: Жоре Крыжновникову 46 лет
Умер актёр из сериала «Слово пацана» Михаил Левченко
«Брат», «Слово пацана», «Жизнь по вызову»: Выяснилось, какой герой нужен российскому зрителю
«Думаем, очень символично рассказать об этом именно сегодня. Поздравляем всех с таким чудесным праздником, и сами принимаем поздравления», — написал Черепанов в социальной сети в День всех влюбленных.
Прошлым летом Лёва и Маша перебрались в новую квартиру, где теперь появится их первенец. Девушка признаётся, что ей хочется рассказать и написать очень многое, и о новом жилище, и о своём новом статусе будущей мамы, но её переполняют эмоции и она опасается, что все они просто не отразятся в напечатанном тексте. К тому же Мария хочет сохранить что-то личное и сокровенное только для себя и своего любимого.
Лев Черепанов стал известен после выхода на экраны и стриминговые платформы сериала «Слово пацана», как и многие его партнёры по проекту, ставшие уже настоящими звёздами. Актёр сыграл роль насильника Ромы Колика, который по сюжету надругался над Айгуль в исполнении Анны Пересильд. Тем самым Колик сломал несовершеннолетней героине жизнь.
Режиссер Жора Крыжовников (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Сейчас артист вспоминает, что они с Аней не обсуждали с партнёршей по сцене свои действия в дубле. Также он признаётся, что особо не помнит и указаний режиссёра по поводу этого эпизода.
«Я помню, что когда бежал за ней, хватал, и мы скрывались в комнате, смотрели друг на друга, ждали команды и смеялись. Честно, вот так это все было. А вы всей страной рыдали. Так выглядит киношная жизнь. Дублей было мало — три, максимум четыре», — рассказывал актер о работе в сериале.
Сейчас Черепанова не видно в больших телепроектах и на киноэкране, но зато он активно снимается в рекламных роликах, устраивает любопытные фотосессии и готовится к исполнению одной из самых важных ролей в жизни — роли отца.
Читайте также:
Конфликт с Буруновым, создание нового проекта и сложности со «Словом пацана»: Жоре Крыжновникову 46 лет
Умер актёр из сериала «Слово пацана» Михаил Левченко
«Брат», «Слово пацана», «Жизнь по вызову»: Выяснилось, какой герой нужен российскому зрителю
Александр Бойцов