Умер актёр из сериала «Слово пацана» Михаил Левченко

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На 73-м году жизни умер заслуженный артист России актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Среди его последних работ на экране — съёмки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в 2023 году.
О кончине артиста, не приводя причины смерти, сообщили в пресс-службе театра. Коллеги Левченко отметили яркие образы, которые актёр воплощал на сцене, его юмор, харизму и невероятную энергию, которая приводила зрителей в восхищение.
Свои соболезнования выразил и Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова, в котором Левченко служил более 15 лет. На счету актёра свыше 80 киноролей. На экране он дебютировал в 1989 году, сыграв милиционера в фильме «Кончина» по мотивам одноименной повести Владимира Тендрякова.
Он сыграл также во многих других фильмах и сериалах, среди которых «Грозное время», «Молодой Волкодав», «Морской патруль», «Мосгаз. Дело №2: Палач», «Напарницы». В последний раз Левченко появился на экране в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) в эпизодической роли старика на рынке.
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«Мы будем помнить его — громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга!», — сообщает театр.
Свои соболезнования выразил и Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова, в котором Левченко служил более 15 лет. На счету актёра свыше 80 киноролей. На экране он дебютировал в 1989 году, сыграв милиционера в фильме «Кончина» по мотивам одноименной повести Владимира Тендрякова.
Он сыграл также во многих других фильмах и сериалах, среди которых «Грозное время», «Молодой Волкодав», «Морской патруль», «Мосгаз. Дело №2: Палач», «Напарницы». В последний раз Левченко появился на экране в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) в эпизодической роли старика на рынке.
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