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Знаменитый итальянский певец Аль Бано, исполнитель мирового хита Felicitа в дуэте с Роминой Пауэр, заявил, что хочет вернуться в Россию и выступить перед русской аудиторией, которую очень любит.
В разговоре с корреспондентом ТАСС артист сказал, что считает себя гражданином мира и мечтает после завершения конфликта на Украине выступить на Красной площади. Ранее легендарный певец неоднократно выступал перед советской и российской публикой. Он также является одной из главных звёзд фестиваля песни в Сан-Ремо.
Ранее в интервью газете Il Fatto quotidiano Аль Бано признался, что хотел бы выступить в Донбассе, который считает российским регионом.
Артист добавил, что готов выступить в поддержку мира в Москве либо где-нибудь ещё. Он также выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
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Ранее в интервью газете Il Fatto quotidiano Аль Бано признался, что хотел бы выступить в Донбассе, который считает российским регионом.
«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», — сказал певец.
Артист добавил, что готов выступить в поддержку мира в Москве либо где-нибудь ещё. Он также выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
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Александр Бойцов