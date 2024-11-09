Прилетевший в Россию Леонтьев довел зрителей до слез на юбилее Крутого

Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)
Главный «Казанова» российской эстрады был на сцене в элегантном черном костюме. В исполненной им песне есть слова: «расстаться нам пора», «теперь я свободен», что, вероятно, можно считать творческим прощанием с аудиторией.
Выступление знаменитого певца произвело абсолютный фурор на зрителей. Преданные поклонники буквально завалили Леонтьева цветами, заставив его удивиться, что букеты предназначаются ему, а не виновнику праздничного вечера. В комментариях о концерте многие пишут, что было невероятно красиво и мучительно больно до слез, от того, что исполнителя, скорее всего, больше не удастся увидеть на сцене.
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