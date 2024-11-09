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Прилетевший в Россию Леонтьев довел зрителей до слез на юбилее Крутого

Певец Валерий Леонтьев довел до слез зрителей на юбилейном концерте Крутого
Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Валерий Леонтьев (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)

Народный артист России Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте композитора и продюсера Игоря Крутого. Об этом сообщает Super.
На праздничном вечере в честь 70-летия композитора Крутого он исполнил песню «Занавес». 75-летний Леонтьев выступил в России впервые за несколько лет.

Главный «Казанова» российской эстрады был на сцене в элегантном черном костюме. В исполненной им песне есть слова: «расстаться нам пора», «теперь я свободен», что, вероятно, можно считать творческим прощанием с аудиторией.



Выступление знаменитого певца произвело абсолютный фурор на зрителей. Преданные поклонники буквально завалили Леонтьева цветами, заставив его удивиться, что букеты предназначаются ему, а не виновнику праздничного вечера. В комментариях о концерте многие пишут, что было невероятно красиво и мучительно больно до слез, от того, что исполнителя, скорее всего, больше не удастся увидеть на сцене.

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#карьера
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#зрители
«Все выпивали, что-то курили»: Тимати рассказал, что на самом деле происходило на скандальных вечеринках P. Diddy
09 ноября 2024, 15:22

P. Diddy с дочкой (фото: социальные сети Ченс Комбс)

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, поделился своими воспоминаниями о встрече и творческом сотрудничестве с американским коллегой Шоном Комбсом, известным как P. Diddy. В своём 18-минутном видеообращении в социальных сетях Тимати подробно рассказал о своём общении с музыкантом, который сейчас находится под арестом в США. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании, торговле людьми, педофилии, похищении, взяточничестве, поджоге и препятствовании правосудию. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как связаны российский рэпер и ​P. Diddy.

Тимати и P. Diddy


Российский рэпер познакомился с Шоном Комбсом в 2010 году в Сен-Тропе через общих знакомых. Тогда они записали совместный трек и Тимати получил от P. Diddy приглашение на частные мероприятия.

Позже рэперы вместе выступали в Париже в рамках турне P. Diddy и Snoop Dogg, после чего договорились о сотрудничестве, и спустя шесть месяцев началась работа над совместным треком «I’m on you» и съёмками клипа в Лос-Анджелесе. После успешного сотрудничества Юнусов стал получать приглашения на легендарные вечеринки Diddy.
«Был ли я на тусовке P. Diddy? Конечно, был. И был не на одной, был на двух. Первая вечеринка, на которую я получил приглашение, была в Лос-Анджелесе. У него шла презентация его альбома. В общем, тусовка, имеющая отношение к индустрии развлечений. Мы приехали в дом к Дидди, который был весь обставлен охраной», — рассказал Тимур.
На первой вечеринке гости слушали новый альбом Комбса. Кроме Тимати, на мероприятии присутствовали такие звёзды, как Jay-Z и Бейонсе. Гости ели чёрную икру, пили шампанское. Одним словом — ничего противозаконного.
«Послушали треки, поговорили друг с другом и разъехались. Для меня на этом вечеринка закончилась, как и для многих. Сказать, что я там видел какие-то дичайшие оргии или сыпавшиеся с небес наркотики, или кто-то предлагал мне употребить, — такого не было», — сообщил Тимати.
На вторую тусовку Diddy Юносов попал после своего выступления на фестивале в Каннах. На вечеринку пригласили Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, семью Кардашьян (не в полном составе) и известных спортсменов.
«Там было все веселее. Все выпивали, что-то курили, танцевали. Но, опять же, я поспешу всех расстроить — никаких диких оргий не было, ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних», — заявил российский исполнитель.

Тимати и P. Diddy (фото: кадр из клипа «I’m on you»)

Тимати не верит в вину P. Diddy


Юнусов утверждает, что не был свидетелем никаких зверств, насилия или издевательств над детьми. Он считает, что чрезмерное внимание к скандалу — это исключительно политический ход, связанный с противостоянием демократов и республиканцев в США. Он верит, что вся шумиха вокруг Пи Диди была устроена специально, чтобы очернить темнокожих знаменитостей и мэра Нью-Йорка и ослабить позиции претендента на пост президента США Камалы Харрис.
«История будет сворачиваться буквально спустя месяц-два после выборов. Все медиа будут смотреть за приговором», — считает Тимати.
Однако он не исключает и то, что половина из предъявленных обвинений в сторону Diddy — правда.
«Своими глазами ничего подобного я не видел, но было много фактов, включая видео избиения бывшей жены. Я абсолютно не исключаю, что половина из того, что было подано против этого человека, действительно соответствует описанию в кейсе. Никто не идеализирует P. Diddy», — подытожил музыкант.

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#музыкант
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«Я всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком»: как сейчас живут проблемные дети многодетной Марии Шукшиной
09 ноября 2024, 11:11

Актриса Мария Шукшина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актриса и телеведущая Мария Шукшина — многодетная мать, у которой четверо детей. Ее наследники, несмотря на общее происхождение, отличаются друг от друга как по возрасту, так и по интересам. «Радио 1» подробнее расскажет о том, как сейчас живут дочка-качок, проблемный сын и двойняшки Фома и Фока.

Дочка-бодибилдер Марии Шукшиной


Мария Шукшина познакомилась с первым мужем ещё в институте, в середине 80-х. Её сокурсник Артём Трегубенко романтично ухаживал за ней и смог покорить сердце актрисы. Студенческий роман привёл к браку, который, правда, быстро закончился. Однако у пары 2 июля 1989 года родилась Анна.

Анна — единственная дочь актрисы и самая старшая из её детей. Девушка часто оказывается в центре скандалов, связанных с семейным имуществом, и не раз подливала масла в огонь, конфликтуя со своей известной бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

У Марии сложные отношения с дочерью, общаются они редко. Всё из-за того, что актрисе не понравилось, что дочь решила вынести семейный конфликт на всеобщее обозрение в популярном ток-шоу. Шукшина была против этого, но Анна не прислушалась к матери и рассказала всей стране о причинах продажи квартиры своей знаменитой бабушки. Мария сообщила, что ее дочь согласилась выдать семейные тайны всего за два миллиона рублей.

Долгое время дочь Шукшиной жила вместе со своей бабушкой в просторной четырёхкомнатной квартире, доставшейся Лидии Федосеевой-Шукшиной от покойного супруга. Мария и её сестра Ольга несколько лет конфликтовали и не могли решить кому достанется недвижимость. Анна же решила продать свою долю в квартире знаменитой бабушки всего за 5 миллионов, в то время как квартира стоит 15. Кроме того, покупателем стал её бывший возлюбленный, которого мама и бабушки девушки не любили и считали террористом.

Этот случай вызвал большой общественный резонанс: родственники участвовали в различных телепередачах, где публично ссорились из-за квадратных метров в Москве и творческого наследия Василия Шукшина. Анна призналась, что это повлияло на её актёрскую карьеру и о съёмках в кино пришлось забыть.


Анна Шукшина (фото: социальные сети Анны Шукшиной)

На сегодняшний день Анна чаще обсуждается из-за своего нового увлечения: из-за сложностей с актёрской карьерой девушка заинтересовалась фитнесом. Родственники не поддерживают увлечение Анны. По мнению её семьи, девушка использует бодибилдинг как способ уйти от реальности.

Дочь Шукшиной подтверждает, что в детстве столкнулась с проблемой жестокого обращения со стороны матери. Девушка рассказывает о случаях домашнего насилия и о том, что к её братьям мать относилась иначе — их мать никогда не била.
«Мать меня очень сильно била за уроки, иногда дело доходило до кровотечения из носа. Еще, мне мать никогда не давала деньги, лишь только на день рождения. А братьям она всегда давала деньги легко и на что угодно», — рассказала Анна на одном из ток-шоу.
Девушка признаётся, что из-за такого отношения матери она всегда чувствовала себя нелюбимым ребёнком. На данный момент она не поддерживает связь со своими младшими братьями.
«В детстве я старалась быть ближе, обнять её или поцеловать, но всегда выбирала не тот момент», — сообщила дочь Шукшиной.
Сейчас девушка воспитывает сына Вячеслава и никак не зависит от своей звёздной семьи: ни финансово, ни морально.


Анна Шукшина (фото: социальные сети Анны Шукшиной)

Спорт был интересен Анне с детства, но всерьёз заняться тренировками она решила после рождения ребёнка, чтобы сбросить лишний вес. В прошлом году она весила 92 килограмма, но сегодня её тело изменилось ещё больше.
«Это была самая значительная личная трансформация — я себя очень сильно полюбила. В зеркале я вижу свою мечту, которая стала реальностью, и это вызывает у меня огромные эмоции», — рассказала Анна.
Со звёздной мамой девушка последний раз виделась в 2021 году.
«Мама тогда грубо сказала, что я мужчина. Мы даже поздороваться не успели, это было вместо приветствия», — рассказала она.

Сын, бросивший своего ребёнка


Другой проблемный наследник в семье Шукшиной — её 26-летний сын Макар, которого Мария родила от второго супруга Алексея Касаткина.

Как и у его старшей сестры Анны, у Макара было трудное детство из-за развода родителей. Мария и Алексей разошлись, когда мальчику было два года. В это время между бывшими супругами началась серьёзная борьба за опеку над сыном. В итоге Алексей забрал ребёнка и отказался возвращать его матери. Актриса сразу же обратилась в полицию и ей удалось быстро вернуть Макара. После этого Алексей перестал пытаться забрать мальчика и почти прекратил с ним общаться.

По словам Марии, Макар был трудным ребёнком и его даже хотели отправить в кадетский корпус.

В двадцать лет молодой человек начал встречаться с девушкой по имени Фрейя Зильбер. Вскоре она забеременела от него и у пары родился сын, которого назвали Марком. Однако молодой отец решил не связывать себя узами брака с матерью ребёнка и впоследствии оставил её одну с малышом.

Макар Касаткин (фото: кадр из видео в социальных сетях Марии Шукшиной)

В 2017 году на федеральном канале вышел выпуск передачи, где главной героиней стала бывшая девушка наследника звёздной семьи. Во время эфира девушка рассказала, что Макар выгнал её из дома, когда она была беременна. Кроме того, он считал, что ребёнок не от него, однако тест ДНК доказал его отцовство.

На этой же передаче Зильбер сообщила, что парень избивал её, когда та была беременна, а также злоупотреблял наркотиками. Позднее квартиру Макара обыскали правоохранительные органы. Они ничего такого не нашли и слова Фрейи не подтвердились.

Шукшина утверждает, что Макар не виделся с сыном из-за Зильбер.
«По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только по сценарию! Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка! В конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» — рассказала актриса.
В 2018 году стало известно о романе Макара Касаткина с косметологом Илоной Александровой, но их союз просуществовал всего четыре года. В 2022 году Илона сообщила о разрыве отношений. По её словам, Марк не нужен ни Макару, ни его маме Фрейе. Однако сама Илона старается общаться с мальчиком, так как успела полюбить его как родного.
«С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват», — рассказала «СтарХиту» Александрова.

Двойняшки Фома и Фока


В июле 2005 года актриса и её гражданский муж, юрист и бизнесмен Борис Вишняков, стали счастливыми родителями двух очаровательных мальчиков-близнецов. Звёздная мама выбрала для них редкие и необычные имена, которые происходят от древнеславянских корней: Фома и Фока.

Несмотря на рождение двойняшек, брак Шукшиной и Вишнякова распался. Родители долгое время вели судебные споры о месте проживания мальчиков. В результате суд принял решение, что наследники должны остаться с матерью. И хотя отец не живёт вместе с сыновьями, он активно участвует в их жизни и воспитании.

Фома и Фока Вишняковы (фото: социальные сети Марии Шукшиной)

В интервью Дмитрию Гордону Мария объяснила, почему дала своим младшим сыновьям такие редкие имена. Актриса поделилась историей о том, как её сестра, когда Мария была беременна, ездила к старцу.
«Сестра сказала старцу: "Маша беременна". На что он ей ответил: "Фома и Фока". При этом, не уточняя ни пол, ни количество детей в животе», — сказала артистка.
Также телеведущая рассказала, что последняя беременность протекала тяжело, она много времени проводила в постели и сильно набрала вес.

Мария с ранних лет двойняшек старалась не показывать их широкой публике, чтобы оградить от стресса. Актриса лишь иногда публикует фотографии с Фомой и Фокой в социальных сетях, рассказывая подписчикам об их успехах.

В 2024 году двойняшкам исполнилось по 19 лет. Они оба увлекаются боксом, как и их старший брат Макар. Их мама поддерживает это увлечение и всегда готова поддержать сыновей.

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Mash: Никита Михалков подал иск против руководства Украины
Михалков подал в суд на Украину из-за загрязнения водных ресурсов Крыма
08 ноября 2024, 17:00

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Никита Михалков призывает к ответственности руководство Украины за нанесенный экологии полуострова ущерб. В связи с этим режиссер требует от Киева 48,8 миллиона рублей. Иск подан в Арбитражный суд Крыма.
Исковое заявление в Арбитражный суд Крыма поступило от Алуштинского санатория. Санаторий передан «Союзу кинематографистов России» и с 2016 его возглавляет Никита Михалков.

Претензия режиссера обусловлена тем, что украинские чиновники долгое время не предпринимали каких-либо мер по поддержанию экологической обстановки в районе санатория. Все это сказалось на санаторных объектах. Ущерб в иске Никита Сергеевич оценил в 48,8 миллиона рублей.

Подобный иск не явлеется первым, Украину уже неоднократно в зале суда обвиняли в пренебрежении экологическими и экономическими нуждами региона за ее период управления Крымом.

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«Лабуда, ты просто дура»: танцы для боевиков ВСУ, жадность и песни на русском языке — что еще шокировало украинцев?

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#суд
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#заявление
#ущерб
#чиновники
#михалков
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«Лабуда, ты просто дура»: танцы для боевиков ВСУ, жадность и песни на русском языке — что еще шокировало украинцев?
08 ноября 2024, 16:38

Певица Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Некогда успешная певица Светлана Лобода пытается вернуться на российскую эстраду, несмотря на свои прежние заявления о разрыве с Россией и российскими фанатами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Патриотические чувства

Довольно забавно наблюдать, как певица, долгое время не жившая на Украине, вдруг начала проявлять патриотические чувства к стране. Однако её решение отказаться от украинского гражданства только усугубило отношение бывших соотечественников к ней.

Нежелание притворяться патриоткой

Теперь ситуация изменилась: она снова начала исполнять песни на русском языке. Это может свидетельствовать о нежелании притворяться патриоткой и изучать украинский язык или же может быть лишь холодным расчетом, стремлением вернуться к привычной аудитории после разочарования в своих соотечественниках.

Певица сталкивается с критикой после возвращения к русскому языку

На днях Лобода представила в соцсетях свою новую песню под названием «Метелица», исполненную на русском языке. Это вызвало множество вопросов и недоумения у людей, так как она ранее заявляла, что больше не будет говорить на языке «агрессоров». В результате вместо ожидаемой поддержки она столкнулась с еще большим количеством критики, чем обычно.

В интернете можно встретить комментарии с вопросами о намерениях певицы, а также напоминания о ее собственных высказываниях касательно русского языка.

«Чемодан. Вокзал. Киев», — подмечает один из комментаторов.

Другие пользователи интернета ставят Лободе неутешительный диагноз, отмечая, что, в итоге, её не примут нигде — ни среди своих, ни в России. Другие констатировали факты.

«Лабуда, ты просто дура», — пишут в сети.

Некоторые пользователи опубликовали фотографию Лободы, на которой она лежит на роскошной постели с горными лыжами на ногах, подписав её: «Лыжи навострила на Россию».

Пляски для боевиков ВСУ

Российские поклонники предостерегли певицу, отметив, что исполнение песен на русском языке не поможет ей восстановить свою популярность, как бы она ни старалась. Никто не забудет её выступления с песнями и танцами для бойцов Вооруженных сил Украины.

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

За пару лет не выучила ни слова по-украински

Лобода пока не комментирует эту ситуацию. Возможно, она испытывает стыд за то, что не смогла выучить украинский язык, или же осознает, что делает, и ведет настоящую кампанию по возвращению российских слушателей.

Недавно певица действительно пыталась исполнять песни на украинском, но в одной из своих композиций допустила столько ошибок, что вскоре, вероятно, решила прекратить это.

Алчность снова берет верх над украинским патриотизмом

В одном из своих интервью она неожиданно начала оправдываться, утверждая, что украинцы перегнули палку, отказываясь от русского языка, поскольку он не принадлежит исключительно России.

Кроме того, приближаются новогодние корпоративы, что увеличивает шансы на получение крупных заказов от русскоязычных бизнесменов. Поэтому стремление Лободы вновь обратиться к русскоязычной аудитории становится вполне понятным. Это лишь подтверждает, что алчность снова берет верх над украинским патриотизмом.

Певица Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

С символикой российского триколора

Ранее певица уже анонсировала несколько песен на русском языке, включая трек «Молодая», для которого был снят видеоклип. В этом видео артистка позирует на фоне синих трибун в белом платье с корсетом и розовых туфлях на каблуках, а на ее руке красный гипс.

Финансовое положение оставляет желать лучшего

Лобода пыталась покорить Европу. Она собиралась выпускать песни на английском и украинском языках, однако ее планы не увенчались успехом. Концерты певицы регулярно отменялись, за полгода было отменено около десяти выступлений.

«Я хочу делать музыку на украинском языке, потому что это люди, которых я люблю, это моя страна, в которой я родилась. Я хочу делать англоязычную музыку, потому что считаю, что моя цель и мои задачи — это европейский рынок», — говорила Лобода в интервью.

В январе она предложила выступать перед россиянами на «нейтральной территории» в Таиланде, где за 200 000 рублей слушатели могли получить «ужин» и новый альбом с автографом. Однако и этот план провалился, что указывает на ухудшение финансового положения Лободы. По мнению продюсера Сергея Дворцова, раньше она зарабатывала около 15 000 000 рублей за выступление.

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Александр Петров признался в необычной мечте юности
Александр Петров: Хотел стать мэром Переславля-Залесского
07 ноября 2024, 21:16

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Александр Петров рассказал, что в юности мечтал стать мэром родного города Переславля-Залесского.
«У меня в юности была мечта стать мэром своего родного города Переславля-Залесского. На меньшее я был не согласен. Но мне всегда хотелось вырваться. Я не понимал, в какую область идти», — приводит NEWS.ru слова Петрова.

Он добавил, что, повзрослев и определившись с профессией, после поступления в ГИТИС тосковал по тёплому родительскому дому.

Ранее народный артист РФ, российский актёр Сергей Безруков очень тепло отозвался о Санкт-Петербурге и признался, что современный город вызывает у него чувство ностальгии.

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#актёр
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Гарик Сукачев лишился прав после отказа от медосвидетельствования
07 ноября 2024, 16:33

Гарик Сукачев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певца Гарика Сукачева лишили водительских прав после отказа пройти медосвидетельствование, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда Мещанского района столицы.
«Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев», — прокомментировали журналистам в суде.
Судебное постановление обжаловали, но Мещанский суд города нарушений не обнаружил, поэтому решение вступило в силу.

Ранее сообщалось, о какой болезни сына впервые рассказала мама певца Стаса Пьехи. Речь идет о нешуточной борьбе за жизнь.

Кроме того, выяснились настоящие причины расставания актера Павла Прилучного с коллегой по цеху Мирославой Карпович.

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Клипы Лопес во время секса: как P. Diddy принуждал любовниц к просмотру видео с бывшей и что на самом деле сделал с Бибером
07 ноября 2024, 16:28

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

После того, как в Интернете появились скандальные подробности «белых вечеринок» рэпера Шона Комбса, наиболее известного как P. Diddy, общественность, казалось бы, сложно удивить. Музыкант натирал своих жертв во время оргий детским маслом с добавлением наркотика, насиловал детей и подростков, принуждал к сексу молодых девушек, однако то, что происходило во время интима, вновь повергло пользователей Сети в шок. Подробности – в материале «Радио 1».

Дженнифер Лопес и танцы с раздеванием

Дженнифер Лопес и Марк Энтони (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)


Бывшая модель Playboy Рэйчел Кеннеди рассказала изданию Daily Mail, что однажды, после знакомства с репером Пи Дидди, они вместе с подругой согласились продолжить общение в его номере, где он демонстрировал видео с танцами полуобнаженной Дженнифер Лопес. В период с 1991 по 2001 годы у него и Лопес был роман, однако после завершения отношений Пи Дидди долго не мог окончательно отпустить девушку.

«Мне это показалось немного жутким, очень неуважительным, поскольку мы уже были в его комнате. Он отвел нас в спальню и начал раздеваться», — говорила Рэйчел в интервью.
По ее словам, демонстрация видео проходила во время интимной близости.

Дело P. Diddy


Напомним, что первым человеком, обвинившем Пи Дидди в насилии, стала его девушка Кэсси Вентура. Она утверждает, что именно репер подсадил ее на запрещенные вещества и заставлял заниматься интимом с другими мужчинами, а сам снимал это на камеру. Также в 2016 году в отеле в Лос-Анджелесе на видеокамеру был заснят эпизод, где P. Diddy хватает девушку за волосы, бросает на пол и бьет ногами. После этого он пытается затащить Вентуру обратно в номер.

В мае 2024 года эти кадры с камер отеля были опубликованы телеканалом CNN. В марте прошли обыски в доме рэпера, где перед глазами американских правоохранителей предстала такая картина: на полочках в ванной аккуратно стояли в ряд тысячи баночек детского масла, которое использовалось во время массовых оргий.

Обвинения против P. Diddy

Рэпер Пи Дидди (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Реперу были предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. Согласно версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что также приравнивается к противоправным действиям.

Правоохранители утверждают, что Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Известно, что он доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».

Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии
Оргии и секс-тусовки: как российский актер Александр Робак связан с рэпером Пи Дидии, обвиняемом в насилии

Подозрения в убийстве и растлении подростков


Джастин Бибер (Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов)

Репера также связывают с рядом убийств в Голливуде, произошедших в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Самым обсуждаемым слухом стала связь певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z с гибелью многих знаменитостей. Некоторые считают, что Diddy вместе с этой парой фактически «крышевали» весь американский шоу-бизнес.

Также в Сети обсуждают ситуацию с певцом Джастином Бибером. Некоторые пользователи начали сопоставлять факты и пришли к шокирующему выводу о том, что Комбс мог совершить насилие над Бибером, когда тому было всего 15 лет. Важно отметить, что Diddy был продюсером Бибера, который тогда только начинал свою карьеру и мечтал о славе.

На одном из старых видео, найденном на YouTube, видно, как Комбс пригласил 15-летнего Бибера на свою вечеринку, которая продолжалась два дня и запомнилась своими эксцессами. После этого многие заметили, что Бибер стал более замкнутым и смущался при общении с продюсером, создавая впечатление, что он его боится.

Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac
Использовал пульт: подробности секс-наказания P. Diddy американки, обвинившей его в смерти 2Pac

Кроме того, Diddy может быть непосредственно причастен к смерти рэперов 2Pac и The Notorious B.I.G. Также существует версия о его возможной связи с подрывом автомобиля рэпера Kid Cudi – бывшего возлюбленного его экс-девушки Кэсси Вентуры.

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«Груда костей»: почему на самом деле Павел Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян
06 ноября 2024, 17:45

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Зепюр Брутян затмила всех женщин в жизни Павла Прилучного. Встретив свою будущую жену, артист сразу почувствовал, что это именно тот человек, с которым он хочет быть. Он сделал ей предложение всего через три дня после знакомства, в то время как свои отношения с коллегой Мирославой Карпович старался не афишировать, а после разрыва и вовсе заявил, что их связывала дружба. О том, что известно об отношениях звездной пары расскажет «Радио 1».

Роман Прилучного и Карпович


Мирослава Карпович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович стал темой обсуждений в 2020 году. Тогда после почти десятилетнего брака с Агатой Муцениеце звезда «Мажора» стал часто появляться на публике с Мирославой.

«Увела его из семьи, но бумеранг никто не отменял», «Променял свою красивую жену на груду костей», — писали злопыхатели.

Многие тогда записали «папину дочку» в роли разлучницы.

Знаменитости даже вместе отправлялись в отпуск в Крым, куда Павел взял и своих двоих детей. Он подчеркивал, что Мирослава отлично ладит с ними. Тем не менее, пара не подтверждала свои отношения, несмотря на частые совместные появления на публике. В 2021 году звезда сериала «Мажор» появился с Мирославой на мероприятии в Казани, а в ноябре их заметили вместе в кафе в Сочи. В сети регулярно появлялись намеки на их романтические отношения, как вдруг Павел поблагодарил актрису за поддержку и намекнул на разрыв.

«Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом», — написал артист на своей странице в социальной сети.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Женитьба Прилучного на Брутян


В 2022 году Павел неожиданно женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился еще во время отношений с Агатой Муцениеце на съемках сериала «В клетке».

Тем временем Мирослава выпустила клип на песню «Кто мы друг другу?» в дуэте с исполнителем LYNX, в котором затрагивалась тема предательства. В интервью журналистке Надежде Стрелец Прилучный попытался объяснить, что никогда не состоял в отношениях с Карпович, опровергая тем самым слухи, что композиция актрисы может быть посвящена ему.

«Мы никогда не утверждали, что мы пара. СМИ сами решили раздувать это. Мне очень жаль Мирославу, она пережила много неприятного», — говорил он.

Не планировал жениться


По словам самого Прилучного, уже после первого свидания он потерял голову и сделал предложение Зепюр.

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — рассказывал актер.

Уже в 2023 году любовь звезд дала плоды. У пары родился сын Микаэль.

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«Был наркоманом и остается»: мать Стаса Пьехи впервые рассказала о его неизлечимой болезни
05 ноября 2024, 14:22

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Илона Броневицкая впервые рассказала о длительной борьбе своего сына, Стаса Пьехи, с наркотической зависимостью. Ее слова приводит издание «Стархит».
Броневицкая призналась, что в начале зависимости своего сына она не осознавала всей серьезности ситуации и необратимых изменений, происходящих в его организме. Специалисты объяснили ей механизм формирования зависимости на простом примере: огурец, многократно погруженный в рассол, навсегда меняет свои свойства.

«Мне объяснили: представьте свежий огурец, который макают в рассол. На 30-й раз после того, как его опустят, он становится соленым, и свежим уже никогда не будет. То есть зависимость меняет химические процессы в мозге, и радость потом уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — рассказала Броневицкая в эфире шоу «Смысл жизни».

Илона Броневицкая (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

По ее мнению, полностью избавиться от наркотической зависимости невозможно.
«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ведь это заболевание неизлечимо. Он находится в глубокой ремиссии», — отметила она.

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