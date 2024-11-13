Shaman расплакался на концерте, вспомнив умершего друга

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября в возрасте 40 лет, предположительно от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти он попал в скандал с депутатами партии «Новые люди», предложившими ограничить траты муниципальных бюджетов на выступления звезд. Это предложение появилось после сообщений о гонораре Shaman в 16 млн рублей за концерт в Оренбурге.
В ответ Коробков-Землянский предложил депутатам самим петь на мероприятиях, передал «Царьград».
Ранее Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года — у Shaman. Прощание состоится 13 ноября на Троекуровском кладбище.
Читайте также:
Названа возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря
Озвучена новая причина смерти пресс-секретаря SHAMANа