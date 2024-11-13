Shaman расплакался на концерте, вспомнив умершего друга

В светских кругах продолжают обсуждать личную жизнь известных людей. Так, летом 2024 года появились слухи о том, что Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, изменяет своей супруге. «Радио 1» расскажет, как Собчак отреагировала на эти слухи и что она думает по этому поводу.