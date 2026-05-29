Иван Петренко отреагировал на слухи о расставании с Ириной Дубцовой
Предприниматель Иван Петренко официально опроверг сообщения о расставании с певицей Ириной Дубцовой. Он назвал недостоверной информацию анонимного источника, согласно которой пара якобы прекратила отношения.
Роман Дубцовой и Петренко стал достоянием общественности в прошлом году, пишет «Газета.Ru». С тех пор пара не скрывала свои отношения и регулярно появлялась вместе на светских мероприятиях, делилась подробностями личной жизни с журналистами, а также публиковала романтические совместные фото в социальных сетях.
По слухам, влюбленные даже готовились к свадьбе. Сама Ирина рассказывала поклонникам о желании стать матерью во второй раз. У певицы есть взрослый сын Артем от брака с Романом Черницыным.
28 мая в СМИ появилась информация о расставании Петренко и Дубцовой. Анонимный источник утверждал, что выпускница «Фабрики звезд» устала мириться с характером возлюбленного, а сам бизнесмен якобы уже покинул ее дом.
Читайте также: