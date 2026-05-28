«Не для создания контента»: Пранкеры Вован и Лексус используют ИИ

28 мая 2026, 21:14

Пранкеры Вован и Лексус признались, что пользуются ИИ при подготовке розыгрышей

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) раскрыли детали использования искусственного интеллекта в своей работе. По их словам, нейросети помогают собирать и анализировать информацию о будущих собеседниках.





Выступая на V Национальной премии интернет-контента, Вован пояснил, что при подготовке к розыгрышам команда задействует различные чаты для анализа данных, а также составляет электронные письма с помощью ИИ. При этом он подчеркнул, что любые результаты работы нейросетей требуют обязательной проверки.





«Нам это не нужно. Для нас нейросети — это для теоретической подготовки, а не для создания контента. Пока мы справляемся своими силами», — цитирует Кузнецова «Абзац».



