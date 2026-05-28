«Люди не будут воспринимать»: Дробыш предостерег SHAMAN от увлечения песнями про иноагентов

Композитор Дробыш порекомендовал SHAMAN не увлекаться иноагентами

Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Композитор Виктор Дробыш посоветовал певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) не увлекаться песнями, посвященными иноагентам. На пресс-бранче музыкальной премии «Золотой граммофон» продюсер заявил, что артисту стоит петь о любви — к природе, планете и женщине, поскольку политическая тематика в музыке, по его мнению, недолговечна.





Ранее исполнитель выпустил клип на трек «Россия-мама». В ней он с помощью нейросетей «оживил» голоса внесенных в реестр иноагентов Земфиры*, Юрия Дудя* и Noize MC*.





«Потом [SHAMAN] захочется петь про любовь к женщине, а люди не будут воспринимать это так. Они будут воспринимать его как певца, который поет про иноагентов. К большому сожалению, потому что он в принципе очень талантливый парень. <...> Он встал на сложную тропу. Может быть, он победит, но не думаю», - цитирует Дробыша NEWS.ru.