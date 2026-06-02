Иван Ургант провел масштабную грузинскую свадьбу в петербургской филармонии Шостаковича
Иван Ургант провёл масштабную грузинскую свадьбу сыну аптечного магната в петербургской филармонии Шостаковича. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Роскошная помолвка объединила Кесану и Георгия Гурцкая, бывшего владельца одной из крупнейших аптечных сетей России — «Эркафарм». В эту сеть входило более тысячи аптек под брендами «Озерки», «Доктор Столетов», «Самсон‑Фарма» и «МосАптека». Его отец, Омар Гурцкая, основал ведущего фармацевтического дистрибьютора страны — «Империю‑фарма» — в 2010-х годах.
Свадьба продолжалась два дня, и одним из мест для торжественной церемонии стал зал филармонии Шостаковича. Из-за масштабного венчания пришлось отменить запланированный концерт Урганта.
Выбор места для свадебного банкета вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи выразили недовольство тем, что частное торжество в одном из самых значимых культурных и исторических мест Петербурга воспринимается как неуважение к его наследию.
Вторым местом празднования стала элитная резиденция на Крестовском острове. Иван Ургант вел мероприятие на протяжении двух дней. Для гостей также выступили известная грузинская певица Теона Контридзе и композитор Игорь Крутой.
