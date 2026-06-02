Клинт Иствуд вышел на пенсию в возрасте 95 лет

02 июня 2026, 02:56

Клин Иствуд (Фото: кадр из фильма «Гран Торино»)

Легендарный актер и режиссер Клинт Иствуд официально завершил кинематографическую карьеру. Об этом сообщил его сын Кайл в интервью телеканалу France 3.





В беседе с изданием он поделился теплыми воспоминаниями о совместной работе с отцом. По словам артиста, для него это был по‑настоящему замечательный опыт.



«У меня много прекрасных воспоминаний о работе с ним. Сейчас он на пенсии — ему 95 лет. Мне невероятно повезло, что я смог поработать с ним над таким количеством фильмов», — признался Кайл.