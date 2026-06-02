«На совести господина Фадеева»: Линда отреагировала на скандал с авторскими правами
Певица Линда обратилась к поклонникам через личный блог, прокомментировав дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ее слова цитирует Super.
По словам звезды, все запланированные концерты состоятся в соответствии с графиком. Также исполнительница выразила благодарность поклонникам за оказанную поддержку и заявила, что она и ее представители взаимодействуют со следственными органами в рамках закона.
Артистка не планирует делать громких или эмоциональных публичных заявлений на нынешнем этапе. Отдельно она коснулась роли продюсера Максима Фадеева, который выдвинул обвинения в подделке документов.
«Я воздерживаюсь от эмоциональных публичных комментариев в данное время. При этом считаю важным сказать, что все происходящее, включая заявления и их последствия, остается на совести господина Фадеева», — отметила Линда.