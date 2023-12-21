Ивлееву проверит налоговая, после демонстрации украшения за 23 миллиона рублей

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Одну из самых популярных блогерш России Настю Ивлееву проверят на правильность выплаты налогов, об этом пишет Telegram-канал Mash.
С просьбой о проверке налоговой грамотности звезды в Генпрокуратуру обратился глава Фонд борьбы с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Сделал это общественник после того как Ивлеева продемонстрировала украшения, ценою в 23 миллиона рублей. Это произошло во время подготовки к нашумевшей «голой вечеринки», прошедшей в клубе «Мутабор».
На видеоролике, который блогерша разместила в социальной сети, Ивлеева показывает кулон с зелёным бриллиантом, который висит у неё на копчике. При этом, цену изделия она озвучила сама.
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Сделал это общественник после того как Ивлеева продемонстрировала украшения, ценою в 23 миллиона рублей. Это произошло во время подготовки к нашумевшей «голой вечеринки», прошедшей в клубе «Мутабор».
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Евгения Парфентьева