«Из-за чувства вины я ее контролировала»: Любовь Толкалина рассказала об отношениях с дочкой от Егора Кончаловского

07 июня 2025, 07:48

Любовь Толкалина рассказала об отношениях с дочкой от Егора Кончаловского

Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Михалкова-Кончаловская рано вырвалась из-под родительской опеки, выйдя замуж в 18 лет. Мать художницы, актриса Любовь Толкалина, рассказала, как отнеслась к решению дочери.





По словам артистки, Мария довольно тяжело пережила период сепарации.





«Из-за чувства вины от того, что я все ее детство провела на съемочной площадке, всегда старалась как-то ее контролировать, давать много, предлагать очень много. И перегрузила ее собой очень сильно», — поделилась Толкалина на YouTube-канале Ирины Муромцевой.

«Главное — они счастливы», — заключила Толкалина.