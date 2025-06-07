«Из-за чувства вины я ее контролировала»: Любовь Толкалина рассказала об отношениях с дочкой от Егора Кончаловского
Любовь Толкалина рассказала об отношениях с дочкой от Егора Кончаловского
Мария Михалкова-Кончаловская рано вырвалась из-под родительской опеки, выйдя замуж в 18 лет. Мать художницы, актриса Любовь Толкалина, рассказала, как отнеслась к решению дочери.
По словам артистки, Мария довольно тяжело пережила период сепарации.
«Из-за чувства вины от того, что я все ее детство провела на съемочной площадке, всегда старалась как-то ее контролировать, давать много, предлагать очень много. И перегрузила ее собой очень сильно», — поделилась Толкалина на YouTube-канале Ирины Муромцевой.
Актриса отметила, что не вмешивается в отношения дочери с ее мужем. Мария и Никита ведут непубличный образ жизни.
«Главное — они счастливы», — заключила Толкалина.
Напомним, Любовь Толкалина с 1996 года состояла в незарегистрированном браке с кинорежиссёром Егором Кончаловским. 5 июня 2001 года у них родилась дочь Мария Михалкова-Кончаловская.