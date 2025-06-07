«Звезда «Нереалити» за кассой»: Ольга Дибцева устроилась продавцом-кассиром в «Пятёрочке»

07 июня 2025, 05:25

Актриса из «Нереалити» Ольга Дибцева устроилась кассиром в «Пятёрочке» ради роли

Ольга Дибцева (Фото: Instagram* @dibulik)

Звезда комедии «Нереалити» Ольга Дибцева удивила фанатов, встав за кассу «Пятёрочки» в Москве. Актриса на день стала продавцом, погрузившись в реальную работу ради нового сезона сериала. Об этом пишет «7Дней.ru».





Дибцева «примерила» роль кассира в столичной «Пятёрочке» на Шелепихинской набережной, чтобы прочувствовать образ своей героини, работающей на АЗС «Волна» в сериале.



Сотрудники магазина провели для актрисы инструктаж, научив пробивать чеки, выкладывать товары и общаться с клиентами. Покупатели, узнавшие звезду, были в восторге от возможности поговорить с ней лично.



