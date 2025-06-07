«Звезда «Нереалити» за кассой»: Ольга Дибцева устроилась продавцом-кассиром в «Пятёрочке»
Актриса из «Нереалити» Ольга Дибцева устроилась кассиром в «Пятёрочке» ради роли
Звезда комедии «Нереалити» Ольга Дибцева удивила фанатов, встав за кассу «Пятёрочки» в Москве. Актриса на день стала продавцом, погрузившись в реальную работу ради нового сезона сериала. Об этом пишет «7Дней.ru».
Дибцева «примерила» роль кассира в столичной «Пятёрочке» на Шелепихинской набережной, чтобы прочувствовать образ своей героини, работающей на АЗС «Волна» в сериале.
Сотрудники магазина провели для актрисы инструктаж, научив пробивать чеки, выкладывать товары и общаться с клиентами. Покупатели, узнавшие звезду, были в восторге от возможности поговорить с ней лично.
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Ранее «Радио 1» передавало слова Ольги о тяжелом разводе с мужем. Актриса объявила о расставании с Романом Бочаровым осенью 2023 года. Пара воспитывала дочку Серафиму, но их брак распался через четыре года после рождения девочки. По словам Ольги, у нее никак не получалось найти общий язык с супругом.
Но Дибцева не осталась одинокой надолго. В 2024 году звезда «Холопа» расписалась с бизнесменом Евгением и вскоре родила еще одну дочку.
*Запрещенная в России экстремистская организация