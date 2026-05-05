Дмитрий Губерниев высказался о современных фильмах о Великой Отечественной войне
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что не любит современные фильмы о Великой Отечественной войне.
В беседе с Общественной Службой Новостей журналист рассказал, что предпочитает пересматривать советскую классику.
«Несмотря на обилие современных фильмов о войне, я всё-таки в этом смысле приверженец классического советского кинематографа. Например, прекрасная картина «Офицеры» режиссёра Владимира Рогового. С огромным уважением отношусь к работе Владимира Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“». Это великолепная советская цветная художественная трагикомедия», — пояснил Губерниев.В список рекомендуемых фильмов о Великой Отечественной войне он включил картины: «Дом, в котором я живу» режиссёров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, «Чистое небо» Григория Чухрая, «Проверка на дорогах» Алексея Германа и работу Элема Климова 1985 года — «Иди и смотри».