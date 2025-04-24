«Как прожить?»: Александр Маршал озвучил размер своей пенсии

Александр Маршал (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Певец Александр Маршал рассказал о своей пенсии в беседе с Kp.ru. 67-летний исполнитель поделился, что получает 16 тысяч рублей, при этом он задается вопросом – как на них прожить.
«У меня пенсия 16 тысяч рублей, а была – 12. Она уходит на какие-то домашние нужды. К счастью, силы есть – работаю. Но я не понимаю, как на 16 тысяч люди могут прожить. Вот и работаем», — отметил артист.
По словам Маршала, в советские времена пенсионерам можно было не работать. На сегодняшний день певец не представляет свою жизнь без трудовой деятельности.
Ранее актриса из фильма «А зори здесь тихие» Людмила Зайцева пожаловалась на пенсию в 16 тыс рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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