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«Как прожить?»: Александр Маршал озвучил размер своей пенсии

Певец Александр Маршал рассказал, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей
Александр Маршал (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Александр Маршал (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Певец Александр Маршал рассказал о своей пенсии в беседе с Kp.ru. 67-летний исполнитель поделился, что получает 16 тысяч рублей, при этом он задается вопросом – как на них прожить.
«У меня пенсия 16 тысяч рублей, а была – 12. Она уходит на какие-то домашние нужды. К счастью, силы есть – работаю. Но я не понимаю, как на 16 тысяч люди могут прожить. Вот и работаем», — отметил артист.

По словам Маршала, в советские времена пенсионерам можно было не работать. На сегодняшний день певец не представляет свою жизнь без трудовой деятельности.

Ранее актриса из фильма «А зори здесь тихие» Людмила Зайцева пожаловалась на пенсию в 16 тыс рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Маргарита Симоньян тяжело переживает состояние мужа Тиграна Кеосаяна
24 апреля 2025, 12:04

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян испытывает глубокую тревогу из-за состояния своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна, который после острого инфаркта миокарда впал в кому. Врачи продолжают борьбу за его жизнь, однако значительных улучшений пока не наблюдается. Об этом информирует «‎StarHit».
Симоньян проводит много времени в больнице, общаясь с мужем и надеясь на его выздоровление. Она делится, что первые дни после трагедии были особенно трудными.

«Я жила в больнице и не ела ничего целую неделю. Молилась, чтобы это миновало нашу семью», — рассказала она.

Однако необходимость заботиться о детях заставила ее вернуться домой. Маргарита признается, что психологически ей очень тяжело.

«Дети спрашивают, когда все вернется на круги своя. Мы были очень счастливы, и я не думала, что такое возможно», — пояснила Симоньян.

Она старается поддерживать семью в это непростое время, надеясь на лучшее для всех.

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Брачная ночь с Губерниевым, скандал с Бузовой, тайная свадьба: дочь дипломата Юлианна Караулова отмечает 36-летие
24 апреля 2025, 12:00

Юлиана Караулова (Фото: «ВК»/Юлиана Караулова)

Певица, телеведущая Юлианна Караулова 24 апреля отмечает 36-й день рождения. О ее карьерном пути и личной жизни расскажет «Радио 1».

Биография и карьера Юлианны Карауловой

Караулова — дочь дипломата МИД России Юрия Караулова. Благодаря отцу она семь лет жила в Болгарии и действительно владеет болгарским. В школе она изучала английский и французский, а в гуманитарном классе — основы латыни. Вопрос «говорит ли она на пяти языках?» — скорее красивая формулировка, чем полный факт.

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Первый крупный успех пришёл в 2003-м, когда Юлианна выиграла конкурс «Лицо года» журнала YES! (тогда же распространились слухи о помощи отца). В 2004-м она попробовала силы на «Фабрике звёзд-5»: Караулова признаёт, что папа пропустил её мимо очереди, но не за деньги, а благодаря своей наглости и связям. Далее были короткие участия в группах «Нэцке» и 5sta Family, пока в 2015-м она не начала сольную карьеру.

Сингл «Ты не такой», презентованный ещё в составе 5sta Family, остался визитной карточкой: с тех пор её треки регулярно попадают в годовые чарты. В 2017-м Юлианну вместе со Стасом Пьехой включили в украинскую «базу Миротворец» за выступления в Крыму — случай не повлиял на её настрой: она не боится ни онлайн‑преследования, ни критики.

(Фото: Instagram*/yulianna_karaulova)

Брачная ночь с Губерниевым

В 2016-м Юлианна получила предложение руки и сердца от саунд‑продюсера Андрея Чёрного (свадьбу отмечали тайно.

«Мы расписались, я вечером улетела на гастроли. И так получилась, что рядом со мной на гастролях сидел Дмитрий Губерниев. И я провела с ним свою первую брачную ночь. Мы выпили шампанского, он подарил мне свой CD-альбом, всё было прекрасно», — рассказывала Юлианна в ток-шоу.

В 2021-м у пары родился сын Александр. Примечательно, что беременность артистки долгое время ставили под сомнение.


Скандал с Бузовой

Караулова неоднократно оказывалась в центре скандалов: так, в 2018-м на премии RU.TV она прервала Ольгу Бузову и была обвинена в хамстве.

«Да, я её перебила. Безусловно, перебивать некрасиво. Оля действительно говорила очень долгую речь, и в этой своей речи, честно говоря, она обесценила всех, кто выходил до этого на сцену, потому что она сказала, что вот, наконец-то вышла настоящая звезда, а не вот это вот всё. В этот момент Фадеев встал и вышел из зала».

(Фото: Instagram*/yulianna_karaulova)

Заменив Диброва в «Миллионере», Юлианну обвиняли в несоответствии формата — и в целом критики отмечают: «не самая интеллектуальная ведущая». Однако у неё есть верные поклонники, которые публикуют в её день рождения трогательные поздравления.

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«20 млн за концерт»: названа самая высокооплачиваемая российская звезда
«КП»: Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой
24 апреля 2025, 11:37

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Об этом информирует kp.ru.
Композиция «Веночек» стала популярной среди молодежной аудитории, поэтому многочисленными зрителями концертов Кадышевой теперь являются подростки и студенты. Согласно данным источника, стоимость кассового концерта певицы за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.

По словам промоутера компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, цена летних корпоративов «Золотого кольца» составляет от 15 до 20 млн рублей.

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Украшения за десятки миллионов и брак с директором канала «Россия»: как сейчас живет Дарья Златопольская
24 апреля 2025, 11:35

Дарья и Антон Златопольские (Фото: РИА Новости: Екатерина Чеснокова)

24 апреля у Дарьи Златопольской день рождения. Поклонники считают ее эталоном интеллигенции и воспитания. Дарья известна как ведущая передач: «Синяя птица», «Танцы со звездами», «Белая студия». Почти никогда в ее адрес не звучит критики, но иногда людям интересно откуда у нее украшения, которые стоят десятки миллионов рублей. Как сложилась ее жизнь расскажет «Радио 1».

Дарья Златопольская: биография и карьера

Златопольская родилась в семье интеллигентных москвичей. Отец — ученый, академик, а мама писатель и театровед. В семье еще была младшая дочь Александра. Они много путешествовали, устраивали театрализованные представления. Дарья любила заниматься английским языком и читать книги. После увлеклась журналистикой. Семья помогла принять ей участие в программе Freedom Support Act от агентства USIA. Несколько лет девушка провела в США, потом учила французский в Париже. А в Москве подала документы в МГУ на факультет журналистики.

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После окончания обучения Дарья стала ведущей программы «Доброе утро, Россия!», после ей предложили вести «Танцы со звездами». С 2009 Дарья ведет передачу «Белая студия». Она отлично берет интервью, поэтому в 2015 году получила премию «ТЭФИ». В этом же году Дарья стала одним из организаторов телепередачи «Синяя птица». Свой опыт она позже отразила в книге «Важные вещи».

Дарья Златопольская (Фото: кадр из шоу «Белая студия»)

Развод с бизнесменом и новый брак

Дарья вышла замуж за бизнесмена Леонида Спиридонова, но после десяти лет совместной жизни брак распался. Возможно, из-за слухов про измены мужчины. В 2011 появилась информации о браке Дарьи и генерального директора телеканала «Россия» Антона Златопольского. Для обоих это был второй союз. Мужчина ушел от жены Марии Ждановой, которая была мамой его троих детей. Златопольская же родила сына, которого назвали Львом.

Вскоре после заключения брака с влиятельным Златопольским Дарью стали замечать на публике в роскошных украшениях, стоимость которых ​составялет несколько десятков миллионов рублей.

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Николай Расторгуев не пришел на свадьбу единственной внучки
68-летний певец Николай Расторгуев признался, что пропустил свадьбу внучки
24 апреля 2025, 11:08

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

68-летний певец Николай Расторгуев рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!», что пропустил свадьбу единственной внучки.
Недавно Софья Расторгуева вышла замуж. Ее знаменитый дедушка не смог присутствовать на торжестве из-за плотного графика.

«Меня не было в Москве, я работал. Меня зрители ждали», — признался артист.

По словам Николая, внучка с пониманием отнеслась к его занятости. Вернувшись с гастролей, Расторгуев подарил молодоженам конверт с крупной суммой денег.

Певец не стал раскрывать личность супруга внучки.

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