«20 млн за концерт»: названа самая высокооплачиваемая российская звезда

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Солистка группы «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Об этом информирует kp.ru.
Композиция «Веночек» стала популярной среди молодежной аудитории, поэтому многочисленными зрителями концертов Кадышевой теперь являются подростки и студенты. Согласно данным источника, стоимость кассового концерта певицы за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.
По словам промоутера компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, цена летних корпоративов «Золотого кольца» составляет от 15 до 20 млн рублей.
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По словам промоутера компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, цена летних корпоративов «Золотого кольца» составляет от 15 до 20 млн рублей.
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Екатерина Коршунова