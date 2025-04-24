Николай Расторгуев не пришел на свадьбу единственной внучки

24 апреля у Дарьи Златопольской день рождения. Поклонники считают ее эталоном интеллигенции и воспитания. Дарья известна как ведущая передач: «Синяя птица», «Танцы со звездами», «Белая студия». Почти никогда в ее адрес не звучит критики, но иногда людям интересно откуда у нее украшения, которые стоят десятки миллионов рублей. Как сложилась ее жизнь расскажет «Радио 1».