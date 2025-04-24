Николай Расторгуев не пришел на свадьбу единственной внучки

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
68-летний певец Николай Расторгуев рассказал в эфире шоу «Ты не поверишь!», что пропустил свадьбу единственной внучки.
Недавно Софья Расторгуева вышла замуж. Ее знаменитый дедушка не смог присутствовать на торжестве из-за плотного графика.
По словам Николая, внучка с пониманием отнеслась к его занятости. Вернувшись с гастролей, Расторгуев подарил молодоженам конверт с крупной суммой денег.
Певец не стал раскрывать личность супруга внучки.
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«Меня не было в Москве, я работал. Меня зрители ждали», — признался артист.
По словам Николая, внучка с пониманием отнеслась к его занятости. Вернувшись с гастролей, Расторгуев подарил молодоженам конверт с крупной суммой денег.
Певец не стал раскрывать личность супруга внучки.
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Екатерина Коршунова