«Как в детском саду»: Катя Шкуро об обиде Пинчук на нее

06 июля 2026, 12:07

Катя Шкуро заявила, что Ирина Пинчук обиделась на нее напрасно

Екатерина Шкуро (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Произошло первое публичное объяснение бывших подруг Кати Шкуро и Ирины Пинчук, которые появились на съемочной площадке раздельно и впервые раскрыли детали своего конфликта. Об этом стало известно из программы «УТРО.ТНТ».





Катя Шкуро заявила, что обида Ирины возникла на пустом месте. По ее словам, кто-то передал Пинчук некие высказывания о ней, но сама Шкуро не понимает, о чем идет речь.





«Как в детском саду. Ей не хочется даже выяснить причину, поговорить со мной лично. Я не тот человек, который будет заставлять с собой дружить», — прокомментировала Шкуро.