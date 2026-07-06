«Как в детском саду»: Катя Шкуро об обиде Пинчук на нее
Катя Шкуро заявила, что Ирина Пинчук обиделась на нее напрасно
Произошло первое публичное объяснение бывших подруг Кати Шкуро и Ирины Пинчук, которые появились на съемочной площадке раздельно и впервые раскрыли детали своего конфликта. Об этом стало известно из программы «УТРО.ТНТ».
Катя Шкуро заявила, что обида Ирины возникла на пустом месте. По ее словам, кто-то передал Пинчук некие высказывания о ней, но сама Шкуро не понимает, о чем идет речь.
«Как в детском саду. Ей не хочется даже выяснить причину, поговорить со мной лично. Я не тот человек, который будет заставлять с собой дружить», — прокомментировала Шкуро.Ирина Пинчук, в свою очередь, настаивает на том, что ее решение не выяснять отношения было обоснованным. Она пояснила, что отчетливо ощутила негатив с стороны Кати, а дальнейшее поведение бывшей подруги лишь убедило ее в правильности сделанных выводов.
Конфликт Екатерины Шкуро и Ирины Пинчук поставил точку в их дружбе, которая зародилась на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях». После совместного опыта блогеры решили выступать тандемом — под брендом «команда розовых» — и приняли участие в проекте «Сокровища императора». В третьем сезоне им удалось дойти до финала и выиграть главный приз в размере десяти миллионов рублей.
Однако, несмотря на триумф на экране ТНТ, отношения подруг дали трещину. О полном прекращении общения девушки официально объявили весной 2026 года.