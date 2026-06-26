«Событие для нас»: Ирина Пинчук раскрыла, какой мечтает видеть свою свадьбу
Ирина Пинчук хочет сыграть свадьбу в горах Алтая
Ирина Пинчук поделилась подробностями о свадьбе своей мечты. На мероприятии в честь запуска лимитированной коллекции Super x Global White звезда «Дома-2» призналась, что хотела бы устроить красивое, но камерное торжество в кругу самых близких. Об этом сообщает Super.
По словам блогера, раньше ей не удалось организовать пышную свадьбу, поэтому сейчас она мечтает воплотить эту идею. При этом главное для неё — не масштаб праздника, а его особая атмосфера.
«Я всегда представляла себя в пышном платье. Мне хотелось бы свадьбу в мае, в горах Алтая. Свадьба — это событие для нас, а не для массовки, поэтому хотелось бы отметить её в узком кругу», — рассказала Пинчук.О своей помолвке Ирина объявила в мае. Тогда она ещё не показывала избранника подписчикам, однако позже призналась, что их роман развивался очень быстро. По словам блогера, уже после первой встречи она почувствовала, что эти отношения станут по-настоящему серьёзными, и назвала случившееся любовью с первого взгляда.