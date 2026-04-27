«Как вам не стыдно»: Цискаридзе возмутился ценами перекупщиков
Народный артист России Николай Цискаридзе резко высказался о перекупщиках, завышающих цены на билеты на популярные спектакли. Поводом стала ситуация вокруг постановки «Кабала святош» в рамках гастролей МХТ имени Чехова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает KP.ru.
Финальный показ прошёл на сцене Александринского театра, где Цискаридзе исполнил роль короля Людовика XIV. По его словам, официальная стоимость билетов доходила до 50 тысяч рублей, однако на вторичном рынке цены значительно выше — от 100 тысяч и более.
Особое возмущение артиста вызвал случай с его знакомыми, которые приобрели билеты на московский показ у перекупщиков за 400 тысяч рублей. Цискаридзе подчеркнул, что такие суммы уходят не создателям спектакля, а спекулянтам, и в шутку заметил, что за эти деньги мог бы устроить представление у себя дома и даже пригласить Константина Хабенского.
