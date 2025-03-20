Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле его детьми

Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)
Рэпер Канье Уэст обвинил семью Ким Кардашьян в секс-торговле его детьми. Об этом он написал в социальной сети X.
Такую реакцию у музыканта вызвал снимок младшей дочери Чикаго на заставке планшета бывшей супруги. Кадр показался Уэсту слишком откровенным.
Уточняется, что на фотографии девочка запечатлена в пижаме с игрушкой и напитком в руках.
Читайте также:
«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты
Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy
«Закончится трагедией»: Канье Уэсту предрекли печальное будущее из-за его высказываний
*Запрещен в РФ
Уточняется, что на фотографии девочка запечатлена в пижаме с игрушкой и напитком в руках.
«Кардашьяны — секс-работники и они занимаются секс-торговлей детей, которых специально растят для этого», — написал в своем блоге рэпер.
Читайте также:
«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты
Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy
«Закончится трагедией»: Канье Уэсту предрекли печальное будущее из-за его высказываний
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова