Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле его детьми

Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле его детьми

Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Рэпер Канье Уэст обвинил семью Ким Кардашьян в секс-торговле его детьми. Об этом он написал в социальной сети X.
Такую реакцию у музыканта вызвал снимок младшей дочери Чикаго на заставке планшета бывшей супруги. Кадр показался Уэсту слишком откровенным.

Уточняется, что на фотографии девочка запечатлена в пижаме с игрушкой и напитком в руках.

«Кардашьяны — секс-работники и они занимаются секс-торговлей детей, которых специально растят для этого», — написал в своем блоге рэпер.

Читайте также:

«Тебе придётся меня убить»: Конфликт Канье Уэста и Ким Кардашьян набирает обороты

Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy

«Закончится трагедией»: Канье Уэсту предрекли печальное будущее из-за его высказываний

*Запрещен в РФ
#секс
#конфликт
#супруги
#работники
#девочка
Российская юмористка-учительница вышла замуж за ученика
Юмористка Краснова заявила, что вышла замуж за своего бывшего ученика из школы
20 марта 2025, 09:40

Наталья Краснова (Фото: Инстаграм* @krasnovanatasha)

Известная российская юмористка Наталья Краснова сообщила, что ее третьим мужем был ученик школы, в которой она работала. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Бес Комментариев» на YouTube.
По словам блогера, она работала в общеобразовательной школе более десяти лет, а ее будущий супруг был одним из ее учеников. Она подчеркнула, что между ними не было романа, пока он учился в школе.

Краснова пояснила, что снова встретилась с экс-учеником, когда он стал ее соседом по лестничной площадке. Вскоре между ними завязались отношения и они поженились. Юмористка уточнила, что возлюбленный был моложе ее на 16 лет.

Читайте также:

Молодая жена Петросяна объявила о расставании

Звезда «Ранней пташки» Джан Яман поцеловал Ксению Бородину на премьере в Москве

Алексей Чумаков обратился к Юлии Ковальчук после скандала с абьюзом и изменами

*Запрещен в РФ
#отношения
#рф
#любовь
#школа
#ученики
#учитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодая жена Петросяна объявила о расставании
Жена Петросяна заявила о своей симпатии к коллегам
20 марта 2025, 09:32

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Неделю назад в СМИ появилась информация о госпитализации Евгения Петросяна. Недавно его молодая супруга Татьяна Брухунова вышла на связь и сообщила, что последние два дня они с юмористом работали над новыми телепередачами.
По словам Татьяны, подготовка к съемкам длилась больше месяца и она за это время сблизилась со всеми участниками коллектива. Однако, как пишет 7Дней.ру., их команда завершила работу и теперь их ждет расставание.

Жена юмориста призналась, что ей было тяжело прощаться с артистами и остальными участниками команды. Брухунова добавила, что находится в прекрасных отношениях с коллегами, которых она любит всей душой.

Читайте также:

«Я для него красивая всегда»: Брухунова о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами

«Открыли свою говномётку»: Татьяна Брухунова резко ответила раскритиковавшим её образ хейтерам

Отправилась в Москву вслед за Руссо и увела чужого мужа: Татьяне Брухуновой 36 лет, чем известна скандальная жена Евгения Петросяна
#подготовка
#телевидение
#юмор
#евгений петросян
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Ранней пташки» Джан Яман поцеловал Ксению Бородину на премьере в Москве
Звезда «Ранней пташки» Джан Яман встретился с Ксенией Бородиной в Москве
20 марта 2025, 09:07

Джан Яман (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового турецкого сериала «Эль Турко», главную роль в котором сыграл актер Джан Яман. Артист известен ролями в таких проектах, как «Ранняя пташка», «Мистер Ошибка», «Полнолуние».
Отмечается, что премьеру сериала посетила и российская телеведущая Ксения Бородина. Она поприветствовала Джана лично, а он, в свою очередь, позволил себе подарить ей поцелуй, но лишь в руку, пишет 7Дней.ру. Примечательно, что в этот момент рядом с телеведущей не было ее возлюбленного Николая Сердюкова.

Уточняется, что турецкий актер с удовольствием обнимался с фанатками, фотографировался с ними, а некоторых даже целовал в щеку.

Читайте также:

Алексей Чумаков обратился к Юлии Ковальчук после скандала с абьюзом и изменами

В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой

Жил в США, столкнулся с изменой и остался один, вопреки слухам о романе с Паршутой: судьба Марка Тишмана до и после «Фабрики»
#актёр
#турция
#телевидение
#сериал
#шоу-бизнес
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алексей Чумаков обратился к Юлии Ковальчук после скандала с абьюзом и изменами
20 марта 2025, 08:54

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Алексей Чумаков попал в громкий скандал после того, как пошутил про отношения с Юлией Ковальчук в интервью Светлане Бондарчук. Пользователи сети прозвали певца абьюзером и изменником.
Уточняется, что исполнителю пришлось объясняться по поводу своих слов в адрес жены. Чумаков в своем блоге также поблагодарил всех, кто его поддерживает.

По словам певца, завистников и глупых людей, которые лишены иронии, всегда много. Он добавил, что благодаря хейтерам он наконец ознакомился с понятием «абьюз».

«Оказывается, это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком. Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, физически сильно устаю, чтобы они ни в чем не нуждались, сексуально должен еще и осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… Хм… Пришел к выводу, что меня абьюзят по-полной программе! Но самое страшное, что ночью с меня стаскивают одеяло, особенно когда приходит к нам старшая доча! Юлия, и если первые пункты я еще как-то могу принять, то за одеяло — обидно. Наверное, подам в суд», — с иронией рассказал Алексей.

Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук живет в браке более 11 лет.

Читайте также:

«Видно любовь и партнерские отношения»: Светлана Бондарчук заступилась за Чумакова и его грубые слова в адрес жены

В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой

Жена победителя «Евровидения-2015» Монса Сельмерлёва подала на развод и обвинила его в насилии и изменах

*Запрещен в РФ
#суд
#любовь
#развод
#банковская отношения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Видно любовь и партнерские отношения»: Светлана Бондарчук заступилась за Чумакова и его грубые слова в адрес жены
Светлана Бондарчук объяснила резкие слова Чумакова про Ковальчук образом мачо
20 марта 2025, 05:30

Светлана Бондарчук, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)

Светлана Бондарчук встала на сторону Алексея Чумакова, оправдывая его резкие слова и поведение в своем шоу. 44-летний певец попал в переплет после откровений о личной жизни. Ведущая уверена, что скандал раздули зря.
Алексей Чумаков редко говорит о себе, но для шоу «Света вокруг света» открыл душу. Он рассказал, что сначала Юлию Ковальчук привлекла его только внешне, и признался, что оценивал ее по принципу «вдул бы или не вдул». Еще певец добавил, что в браке нет обязанностей — главное, согласие быть вместе, а обиды и ответственность вторичны.

«По факту так. Не существует ответственности или отсутствие обиды, на мой взгляд. Существует одно – согласен ли ты находиться с данным человеком в данной парадигме, или не согласен. Вот и всё», — уверенно выразил мнение Чумаков.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Эти слова задели зрителей, и многие увидели в таком комментарии неуважение к жене, которая сидела рядом. Позже о словах Алексея начались бурные обсуждения в Сети. Певица Дана Борисова, например, обозвала его «патологическим хамом», а не человеком, раз в голову приходит делать такие заявления в отношении любимой.

«Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. (....) В нормальных отношениях таких выражений в адрес жены и матери детей просто не может быть в принципе», — пояснила Борисова.
Бондарчук удивилась волне негатива. Она видела перед собой любящую пару, а не абьюзера с жертвой.

Алексей Чумаков (Фото: Instagram* @alexchumakoff)

«Как человек, который сидел напротив, скажу: сразу же видно, что это любовь и партнерские отношения. (...) Вполне вероятно, что у Алексея сценический образ мачо, а Юля ему подыгрывает, это какая-то личная договоренность, но точно не взыгравшие эмоции», — пояснила телеведущая в разговоре со стилистом Алеко.
Бондарчук считает, что Алексей просто неудачно пошутил.

«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией
«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией
Светлана раскритиковала хейтеров, назвав их людьми с личными проблемами, которые ищут повод выплеснуть злость или заработать просмотры.

Светлана Бондарчук (Фото: Instagram* @a030aa)

«Опять же, на хейтерском контенте легче всего сделать себе имя и просмотры, мы это знаем. И вот, получается, Алексей обеспечил людей такой возможностью», — высказалась Бондарчук в комментарии Алеко Надиряну для его Telegram-канала.
Поддержала Чумакова и Мария Погребняк. Она тоже считает, что люди слишком остро отреагировали на ситуацию: мужчина лишь не стал врать, что у него была «любовь с первого взгляда». Да, высказался грубовато, но он просто признался, что на тот момент смотрел лишь на внешнюю привлекательность.

Читайте также:

«А где она была?»: Антонов о критике Цыгановой в адрес умершего Бедроса Киркорова

Мать Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную сыном квартиру в Москве

«В парных пиджаках с беременной Краймбрери»: Дава выложил новые фото со своего дня рождения

*Запрещенная в России экстремистская организация
#певец
#скандал
#шоу
#стиль
#певица
#любовь
#человек
#отношения
#instagram
#telegram
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате