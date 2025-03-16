Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье ​Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* @kimkardashian)
Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян схлестнулись в конфликте — Кардашьян подала в суд из-за песни «Lonely Roads Still Go to Sunshine», в записи которой участвовала их дочь Норт. Проблема в том, что над треком рабоал еще и скандальный P.Diddy. Кардашьян возмущена, что Уэст "связал" их дочь с проблемным музыкантом, пишет DailyMail.
Скандал разгорелся после субботнего поста рэпера в соцсети Х, где тот громко озвучил участников трека. Предположительно, в записи участвовали Норт, P.Diddy (Шон Комбс) и его сын Кристиан.
Рэпер и продюсер Шон Комбс обвиняется в растлении несовершеннолетних, множественных изнасилованиях как мужчин, так и женщин, однако Канье Уэст стоит на защите друга. Кардашьян, в свою очередь, собирается всеми силами попытаться стереть новый трек из эфира, чтобы ее дочь не стала известна за творчество с подобным человеком.
Песня «Lonely Roads Still Go to Sunshine» начинается с голоса Шона Комбса, который сидит в тюрьме и благодарит Канье за поддержку, а затем появляется Норт с коротким рэп-куплетом про сияние и свет.
Уэст, похоже, решил, что будет мило вовлечь дочку в трек, но Кардашьян так не считает. Источник Daily Mail уточняет, что она обратилась в суд с просьбой предотвратить выпуск трека и «полностью удалить его».
Накануне Канье выложил, а потом быстро убрал скриншоты своей переписки с бывшей женой, где он грозил Ким настоящей «войной» и заявил, что примет ее недовольства по участию Норт в песне и согласиться с требованиями убрать оттуда дочку «только через свой труп».
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Рэпер и продюсер Шон Комбс обвиняется в растлении несовершеннолетних, множественных изнасилованиях как мужчин, так и женщин, однако Канье Уэст стоит на защите друга. Кардашьян, в свою очередь, собирается всеми силами попытаться стереть новый трек из эфира, чтобы ее дочь не стала известна за творчество с подобным человеком.
Песня «Lonely Roads Still Go to Sunshine» начинается с голоса Шона Комбса, который сидит в тюрьме и благодарит Канье за поддержку, а затем появляется Норт с коротким рэп-куплетом про сияние и свет.
Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)
Уэст, похоже, решил, что будет мило вовлечь дочку в трек, но Кардашьян так не считает. Источник Daily Mail уточняет, что она обратилась в суд с просьбой предотвратить выпуск трека и «полностью удалить его».
Накануне Канье выложил, а потом быстро убрал скриншоты своей переписки с бывшей женой, где он грозил Ким настоящей «войной» и заявил, что примет ее недовольства по участию Норт в песне и согласиться с требованиями убрать оттуда дочку «только через свой труп».
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Мария Моисеева