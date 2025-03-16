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Ким Кардашьян подала в суд из-за анонса бывшим мужем Канье ​Уэстом трека, где их дочь поет вместе с P.Diddy

DailyMail: Ким Кардашьян обратилась в суд из-за публикации рэпера Уэста о новом треке
Ким Кардашьян (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян схлестнулись в конфликте — Кардашьян подала в суд из-за песни «Lonely Roads Still Go to Sunshine», в записи которой участвовала их дочь Норт. Проблема в том, что над треком рабоал еще и скандальный P.Diddy. Кардашьян возмущена, что Уэст "связал" их дочь с проблемным музыкантом, пишет DailyMail.
Скандал разгорелся после субботнего поста рэпера в соцсети Х, где тот громко озвучил участников трека. Предположительно, в записи участвовали Норт, P.Diddy (Шон Комбс) и его сын Кристиан.

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Рэпер и продюсер Шон Комбс обвиняется в растлении несовершеннолетних, множественных изнасилованиях как мужчин, так и женщин, однако Канье Уэст стоит на защите друга. Кардашьян, в свою очередь, собирается всеми силами попытаться стереть новый трек из эфира, чтобы ее дочь не стала известна за творчество с подобным человеком.

Песня «Lonely Roads Still Go to Sunshine» начинается с голоса Шона Комбса, который сидит в тюрьме и благодарит Канье за поддержку, а затем появляется Норт с коротким рэп-куплетом про сияние и свет.

Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Уэст, похоже, решил, что будет мило вовлечь дочку в трек, но Кардашьян так не считает. Источник Daily Mail уточняет, что она обратилась в суд с просьбой предотвратить выпуск трека и «полностью удалить его».

Накануне Канье выложил, а потом быстро убрал скриншоты своей переписки с бывшей женой, где он грозил Ким настоящей «войной» и заявил, что примет ее недовольства по участию Норт в песне и согласиться с требованиями убрать оттуда дочку «только через свой труп».

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Любимый мужчина Виктории Дайнеко сделал ей предложение на футбольном матче
16 марта 2025, 05:53

​Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Вика Дайнеко стала невестой на футбольном матче, когда ее избранник неожиданно сделал предложение. Певица и не ждала, что игра «Локомотив — Динамо» подарит ей кольцо и статус будущей жены. Сцену признания и трогательной реакции 37-летней Дайнеко выложили в Telegram-канале «Starhit.ru».
Все началось с песни «Стоп, куда же я иду?» на стадионе — Вика улыбалась, пока на смену не пришло удивление, когда ей вдруг вручили букет белых роз. Затем на табло загорелась надпись «Выйдешь за меня?», и жених, давно готовивший свое признание, протянул любимой кольцо.

Растроганная Дайнеко расплакалась и сказала «да», находясь в шоке, но очень счастливая. На видео она вытирает слезы, которые все никак не остановятся, хотя она давно уже смеется и смущенно улыбается. После пара скромно поцеловалась на камеру.



Жених Вики — геолог по профессии, далек от шоу-бизнеса и человек довольно серьезный. Его имя пока неизвестно. Избранник Дайнеко не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Певица шутит, что в интернете его зовут Романом, и даже на светских дорожках к нему так обращаются.

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

«Мы даже смеялись на одной дорожке — одна ведущая всю дорогу обращалась к нему как к Роману», — говорила артистка.
Дайнеко и сама избегает излишней публичности, когда речь заходит о личной жизни. О своей дочке Лизе от первого брака с Дмитрием Клейманом Вика рассказала лишь год назад.

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«Мой Вова»: ​Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
Девятилетняя девочка, по словам мамы, ее лучшая подружка, и секрет имени открыли с ее разрешения. Скоро у Лизы появится отчим, а у Дайнеко начнется новая глава семейной истории.

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«Мой Вова»: ​Ольга Бузова выложила нежное видео заботы о крестнике, маленьком сыне Марии Погребняк
Певица Ольга Бузова выложила фото и видео заботы о крестнике, сыне Марии Погребняк
16 марта 2025, 04:14

Ольга Бузова с крестником (Фото: telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова с радостью исполняет роль крестной мамы для сына Марии Погребняк и души в нем не чает. 39-летняя звезда балует маленького Володю подарками и вниманием. Ее нежность к малышу уже растопила сердца фанатов.
Осенью Оля стала крестной новорожденного сына подруги, и теперь в редкие свободные минуты она спешит к нему в гости. Недавно певица приехала с кучей подарков — брендовые костюмчики от Karl Lagerfeld в красном и черном цветах, а также белая футболка. Звезда счастливо кормила малыша с ложечки и показывала «обновки» на видео.

Ольга Бузова с крестником (Фото: кадр видео telegram @byzovahouse)

«Мой Вова», — гордо подписала певица в личном блоге, выкладывая небольшую фотосессию с малышом в нескольких соцсетях, и приложив коротких ролик встречи с Погребняк и ее мальчиком.
Мария Погребняк назвала подругу лучшей крестной, а подписчики уверены — материнство Бузовой к лицу.

«Она будет хорошей матерью и женой, парни многое теряют. Она настоящая», — написал один из пользователей.
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
Многие поддержали «волну позитива», рассуждая, как ребенку повезло с крестной, которой в будущем наверняка очень пойдет роль мамы, и выразили надежду, что между Марией и Ольгой сохранятся замечательные отношения.



Бузова не раз говорила, что мечтает о своих детях, но пока дарит любовь крестнику. Она ищет серьезные отношения, ходит на свидания, но идеального мужчину еще не встретила.

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«Стала невестой в день рождения»: Актер Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой
Модель Мария Миногарова выйдет замуж за актера Александра Горчилина
16 марта 2025, 02:16

Мария Миногарова (Фото: Instagram*@minogarova)

Маша Миногарова сказала «да» Александру Горчилину, который сделал ей предложение прямо на дне рождения. 36-летняя модель стала невестой актера в окружении гостей. Их «история любви» теперь официально идет к свадьбе. Кадры признания опубликовали в Telegram-канале «Starhit.ru».
Праздник 36-летия Марии превратился в нечто большее, когда Горчилин взял слово. Он начал с поздравления, признавшись, что влюблен, и что рядом с ней его жизнь становится лучше.

«Есть некоторые слова в песне «Я люблю тебя до слез». Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю», — говорил на празднике Горчилин.
Александр Горчилин (Фото: Instagram* @sasha_gorch)

Гости подбадривали его криками «Горько!», а речь становилась все теплее. В финале актер вдруг опустился на колено, подарив ей себя и попросив стать его женой.

«Я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — сказал Горчилин.
Скорее всего, он хотел сказать что-то еще, однако его слова потонули в восхищенных и радостных криках людей, наблюдающих со стороны за признанием.



Маша сначала замерла, закрыв лицо руками, и даже присела от удивления. Но потом, придя в себя, она согласилась, растрогав всех вокруг.

Роман пары давно будоражил умы — их видели вместе в Таиланде и Париже, а в День влюбленных Маша выложила видео с Горчилиным, намекнув на чувства. Но подтверждений не было, поэтому их «возможные отношения» считались лишь слухом.

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До этого модель пережила болезненный разрыв с Никитой Забелиным, который бросил ее под Новый год. Говорят, именно Горчилин стал ее опорой в те дни, и теперь их история дошла до помолвки. Подробнее о личной жизни и карьере Марии читайте в нашем материале.

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Блогер Наталья Краснова пережила выкидыш
15 марта 2025, 18:46

Наталья Краснова (Фото: Инстаграм* @krasnovanatasha)

Наталья Краснова стала гостьей выпуска RuTube-шоу «Не Пруст», где ей пришлось ответить на откровенные вопросы. 44-летняя блогер призналась, что пережила потерю ребенка год назад.
«Год назад у меня произошёл выкидыш… Я ревела, наверное, с переменным успехом месяц», — поделилась Наталья.

Стоит отметить, что об этой трагедии Краснова никому не рассказывала.

Напомним, летом 2023 года Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз. Звезда решила сыграть свадьбу спустя год после третьего развода.

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Оставил след в искусстве и всю жизнь любил только одну женщину: каким был Александр Ширвиндт
15 марта 2025, 18:06

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

15 марта 2024 года легенда театра и кино Александр Ширвиндт ушёл из жизни. Актера любили за искрометные шутки, безупречные манеры и стиль настоящего джентльмена. А еще за невероятное обаяние, которое сделало его покорителем дамских сердец.
О том, как сложилась жизнь мэтра, расскажет редакция «Радио 1».

Биография Александра Ширвиндта


Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Его отец работал педагогом и скрипачом, а мать была актрисой, впоследствии стала главным редактором концертного отдела Московской филармонии.

Родители мечтали, что их сын станет музыкантом, поэтому Александра отдали в музыкальную школу. В детстве Ширвиндт не понимал, нравятся ли ему занятия музыкой, но при этом посещал все занятия. После пятого класса мальчика отчислили с пометкой «непригоден».

Вскоре стало ясно, что Александру больше нравится актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали известные личности в сфере искусства. После окончания школы Ширвиндт подал документы в Театральное училище им. Щукина. Он поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.

Карьера Александра Ширвиндта в театре


В 1956 году молодой человек с отличием окончил театральный институт, после чего попал в труппу Театра-студии киноактёра, но Александр пробыл там не долго.

Спустя год он попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Артист проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.

В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр стал служить в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.

Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».

Согласно мнению многих экспертов, расцвет художественного учреждения пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт. По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем театра, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.

В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра сатиры, из-за проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом избрали Ширвиндта.

Александр Ширвиндт (Фото: Инстаграм* @shirvindt)

Роли Александра Ширвиндта в кино


Дебют Александра в кино произошел в 1956 году в комедии «Она вас любит», где актер сыграл эпизодическую роль. В 1967 году Ширвиндт снялся в картине «Майор Вихрь». Одним из главных фильмов в своей карьере артист считал легендарную «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов после приглашал мэтра поработать в «Вокзале для двоих» и «Забытой мелодии для флейты».

Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений артиста на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.

Личная жизнь Александра Ширвиндта


С любовью всей своей жизни Александр Ширвиндт познакомился еще в школьные годы. Нередко будущий артист приезжал в гости в дачный поселок НИЛ. В один из таких приездов 17-летний Саша обратил внимание на соседку — обаятельную и красивую. Ее звали Наталья Белоусова, для родных просто Тата. Как спустя много лет расскажет сам актер, сначала я ходил пить молоко у коровы, которую держали соседи, а потом обратил внимание на владелицу рогатого животного.

«Я влюбился впервые не в девушку, а в корову. У моей будущей жены на даче была корова. И я обожаю молоко до сих пор. А женился потому, что меня этим молоком угощали. Я влюбился в корову и попутно в будущую жену. Как только я женился, корову отняли. Советская власть. И вот я остался с женой, без коровы. И до сих пор мы живем без коровы. Сейчас вот появилась какая-то маленькая надежда… Если б было чем кормить, я бы купил корову. Чтобы замкнуть круг своей влюбленности», — пошутил мэтр.

В 1951 году начался школьный роман Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой. В окружении молодого человека, которого друзья считали ветреным, не верили, что этот роман продлится долго, но, вернувшись в Москву, пара продолжила встречаться. Вместе они решали, куда пойти учиться, болели друг за друга перед поступлением. Прежде чем узаконить отношения влюбленные встречались шесть лет.

В 1957 году Александр и Наталья поженились. В 1958 году у них родился сын — Михаил Ширвиндт.

Александр Ширвиндт с сыном Михаилом (Фото: Инстаграм* @shirvindt)

Несмотря на то что денег не хватало, молодые были счастливы. Ширвиндт постоянно писал любимой супруге письма, в которых рассказывал, как скучает, когда она рано уходила из дома или как он любит ее с малышом.

Примечательно, что в книге Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я» актриса заявила, что в Ширвиндта были влюблены все женщины Театра сатиры и даже жена главного режиссера, благодаря которой он и получал свои значимые роли.

«Егорова — женщина талантливая, но больная. Я испортил жизнь только одной женщине. Не думаю, что вся эта беготня по женщинам приводит к чему-нибудь хорошему. Нет, бывает, конечно, что люди методом проб и ошибок находят друг друга, и на них обрушивается счастье. Но такие случаи можно пересчитать по пальцам», — комментировал ситуацию артист.

Александр Ширвиндт с супругой (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова прожили вместе почти 70 лет. Любимая Тата была рядом с мэтром до самого конца. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

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