«Закончится трагедией»: Канье Уэсту предрекли печальное будущее из-за его высказываний

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)
Действия и высказывания рэпера Канье Уэста могут привести к настоящей трагедии, учитывая его психические расстройства и зависимость от психоактивных веществ. Об этом заявил психотерапевт Евгений Фомин.
По его словам, такие странные поступки, как публикация видео для взрослых в своих соцсетях, говорят о наличии у Уэста ментального недуга.
Фомин подчеркнул также и то, что поведение рэпера может быть обусловлено его неспособностью принять собственную популярность. По его мнению, Уэст лечится у психотерапевта, но крайне часто срывается и отказывается от помощи.
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«Ситуацию обостряют психоактивные вещества, которые музыкант употребляет. Мы знаем, что жизнь эстрадных, публичных людей, популярных исполнителей, она часто сопровождается алкоголем, запрещенными психоактивными веществами, и их употребление не проходит даром. Это крайне опасно для Канье и его окружающих, ведь его необдуманные действия могут в будущем привести к самой настоящей трагедии», — поделился специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
Фомин подчеркнул также и то, что поведение рэпера может быть обусловлено его неспособностью принять собственную популярность. По его мнению, Уэст лечится у психотерапевта, но крайне часто срывается и отказывается от помощи.
«Канье Уэст еще не смирился со своей популярностью, то есть не прошел испытание медными трубами, славой и величием. Он начал себя считать полубогом, которому все позволительно, поэтому и делает то, что хочет», — считает психотерапевт.Читайте также:
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Данил Пономарев