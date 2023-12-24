Канье Уэст опубликовал Ералаша из «Слова пацана» в сторис

Фото: istockphoto/Venerala
Рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».
На фото 16-летний актёр одет в мерч нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в социальных сетях опубликовал новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а потом у себя на странице снимок опубликовал и Канье Уэст.
14 декабря российский стилист Гоша Рубчинский был назначен главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста.
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14 декабря российский стилист Гоша Рубчинский был назначен главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста.
«Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна», — было сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что саундтрек к популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» под названием «Пыяла» («Стекло») в исполнении татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» на протяжении двух недель возглавляет рейтинги на различных музыкальных платформах.
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Мария Фирсова