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Карьера в США, два развода и дочь-инвалид: актеру Сергею Губанову 48 лет, как сложилась его судьба

Актер Сергей Губанов (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актер Сергей Губанов (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Сергей Губанов — российский актёр, добившийся успеха не только в своей стране, но и за её пределами. Зрителям он запомнился преимущественно по ролям в криминальных драмах, хотя пробовал себя и в комедийном жанре. В погоне за мечтой он даже пытался построить карьеру в США, но этот шаг дорого ему обошёлся — отъезд разрушил его первый брак.
После возвращения в Россию артист вновь сошёлся с супругой Ларисой, но через несколько лет убедился, что старые раны заживают не всегда. 7 марта актёру исполнилось 48 лет. Как сложилась его судьба расскажет «Радио 1».

Детство и начало творческого пути


Сергей Губанов появился на свет в Нижнекамске, в семье, далёкой от кинематографа. С ранних лет он рос трудолюбивым и самостоятельным: каждое лето проводил в селе Елань-Колено у бабушки, где учился готовить, белить стены и даже зарабатывать деньги. Уже в шесть лет он получил свой первый гонорар — два рубля за помощь пенсионерке в сборе вишни.

Но больше всего Сергея привлекала городская жизнь с её возможностями для творчества. Он занимался вокалом, посещал театральный кружок и мечтал стать актёром. В старших классах переехал в Пермь, где пел в музыкальном коллективе, а затем отправился в Москву, чтобы осуществить свою мечту.

«Мы выступали в рамках гастрольного тура Филиппа Киркорова. Научился у него многому: трудолюбию, спокойствию, полной самоотдаче, восприятию критики», — рассказал актер «СтарХиту».

Путь в кино: от первого кастинга до большого успеха


В столице Губанов поступил в ГИТИС, а его кинодебют состоялся в 2005 году в фильме «Воскресенье в женской бане».

Настоящий прорыв в карьере случился после участия в российско-американском проекте «Расплата», куда его пригласили зарубежные продюсеры. Гонорар был внушительным, условия — заманчивыми, но этот успех дался ему дорогой ценой: супруга Лариса отказалась переезжать с двумя детьми в другую страну, и их брак распался.

Сергей Губанов (фото: Instagram* / @gubanovsergey)

В США актёр снялся ещё в одном фильме – «Подарок», но вскоре вернулся в Россию. Здесь его карьера продолжила набирать обороты: он сыграл в таких проектах, как «История лётчика», «Третье желание», «Была любовь». Но настоящую популярность ему принесла роль Андрея Игнатова в сериале «УГРО. Простые парни».

После этого Губанов стал востребованным актёром криминального жанра, снявшись в «Высоких ставках» и «Заговорённом». Однако он пробовал себя и в других амплуа, например, сыграв бизнесменов в «Докторе Рихтере» и «Гостье из прошлого».

Личная жизнь: два брака с одной женщиной


Впервые Сергей встретил Ларису, когда ему было 14, а ей — 17. Лишь через три года он сумел завоевать её сердце, после чего они поженились. В 19 лет Губанов уже был отцом — у них родилась дочь Карина, а позже на свет появилась вторая девочка, Ангелина.

«Лариса снимала комнату у моей бабушки и была столь неординарной, что я просто не мог пройти мимо: красивая, умная, начитанная, всесторонне образованная. Девушка, с которой было так комфортно и можно было говорить часами. Там, где я вырос, в маленьком городке, в котором заправляла казанская мафия, я не встречал ничего подобного. Лара тогда открыла новую страницу в моей жизни», — поделился Сергей.

Когда Сергей поступил в театральный вуз, Лариса поддержала его и переехала в Москву вместе с детьми. Однако решение актёра попробовать себя в Голливуде разрушило их брак.

Сергей Губанов (фото: Instagram* / @gubanovsergey)

«Я провел в Америке два года, но в какой-то момент понял, что отдаляюсь от детей, и вернулся в Россию. Постепенно мы с Ларисой снова начали сближаться, и я вдруг поймал себя на мысли, что влюбляюсь в нее», — откровенничал Губанов в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Спустя годы они снова сошлись. Сергей сделал Ларисе повторное предложение, и вскоре у пары родилась третья дочь — Катя. Однако девочка появилась на свет с особенностью: у неё не было пальцев на одной руке.

«Ребенок-инвалид — это не наказание, а награда для того, чтобы люди смогли тоньше чувствовать грани этого мира. Конечно, все мои родственники, особенно мама, памятуя устои провинциальной жизни в Нижнекамске, очень боятся того, что ей будет трудно адаптироваться в социуме. Мама первое время постоянно рыдала, а сейчас привыкла, приезжает к нам в гости и называет Катюшу "мой Божий человечек"», — рассказал актер.

К сожалению, даже рождение ребёнка не смогло спасти их отношения, и в 2018 году супруги снова развелись.

Сплетни и новые знакомства


После второго развода вокруг Губанова поползли слухи о его романе с актрисой Анастасией Веденской. В тот момент она как раз переживала разрыв с Владимиром Епифанцевым, и многие коллеги считали, что у неё и Сергея завязались отношения.

Однако Веденская опровергла домыслы, объяснив, что их связывали лишь дружеские беседы о проблемах в личной жизни. Вскоре выяснилось, что у неё был роман вовсе не с Губановым, а с Максимом Онищенко.

Сергей Губанов и Анастасия Веденская (фото: Instagram* / @gubanovsergey)

Сам же Сергей всегда заявлял, что не поддерживает служебные романы и даже если замечал внимание со стороны коллег, никогда этим не пользовался.

Как живёт Сергей Губанов сейчас


О личной жизни актёр предпочитает не распространяться. С 2022 года он путешествует по Европе, периодически появляясь то в Черногории, то во Франции. В своих соцсетях он делится новостями о творческих планах, упоминает, что пишет сценарий и продолжает сниматься в кино.

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#карьера
«Это хайп какой-то»: Оскар Кучера не оценил признания и поцелуи SHAMANа и Мизулиной с элементами шоу
Актёр и телеведущий Оскар Кучера осудил публичные признания SHAMANа и Мизулиной
10 марта 2025, 11:33

Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм@TG_KUCHERA)

Во время концерта под названием «Ты моя», прошедшего 9 марта, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, пригласил на сцену Екатерину Мизулину, публично подтвердил, что они «являются парой» и закрепил это объявление страстным поцелуем.
Известный российский актёр театра, кино и дубляжа, музыкант, теле- и радиоведущий Оскар Кучера крайне неодобрительно отнёсся к такому поведению певца и главы Лиги безопасного интернета. По его мнению, такие действия можно было бы понять, если бы речь шла о какой-то полузабытой звезде на пенсии, которая неоднозначными поступками стремилась бы возродить интерес публики к своей персоне. Но ведь SHAMAN сейчас находится на гребне популярности, недоумевает артист.

«Просто объясните мне недалёкому, это вот вообще нахрена? Ну честно?! Ну зачем?! Это что за хайп такой? Вроде его не забывают. Как-то прям неловко....», — написал Кучера в своём телеграм-канале.

Актёр также посчитал не слишком этичным такое поведение Дронова, который только недавно развёлся с предыдущей женой. Да и поцелуи с явным оттенком «18 » — это явно не то, что следует делать на концерте, который могут смотреть, например, дети.

«Не хотел обидеть фанатов Шамана, но понять мне это не дано», — заключил Оскар Кучера.

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#музыкант
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Онкологическое заболевание, утрата двух детей, связи с кореянкой, француженкой и Пугачевой — чем еще удивит 99-летний Зацепин?
10 марта 2025, 10:58

Александр Зацепин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Александр Зацепин, известный композитор и «живая легенда», сегодня отмечает 99 лет. Он написал музыку ко многим культовым советским фильмам, включая комедии Леонида Гайдая, такие как «Песенка о медведях» и «Если б я был султан».
Несмотря на преклонный возраст, Зацепин продолжает активно работать в Москве и недавно был замечен на публике с молодой азиатской избранницей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Музыкальная карьера

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в обычной семье в Новосибирске, где никто не занимался музыкой. Его мать работала учителем, а отец — хирургом. В детстве Александр увлекался радиосборкой, акробатикой и проводил химические эксперименты.

В 1941 году жизнь семьи Зацепиных изменилась: отца сослали в лагеря, и хотя его освободили, он больше не вернулся домой. В это сложное время мать записала Александра в музыкальную школу на фортепиано. После призыва в армию в 1945 году он полностью открыл для себя мир музыки, освоив несколько инструментов и начав свою музыкальную карьеру.

По окончании службы в 1947 году Зацепин начал работать в филармонии и вскоре попытался поступить в музыкальное училище. К его удивлению, его не приняли, сказав, что он слишком взрослый для учебы в училище. Вместо этого его направили в консерваторию, которую он успешно окончил с отличием в 1956 году.

Фото: iStock/Oksana Muzykantova

От работы в ресторане до карьеры композитора

Александр Зацепин, после окончания учебы, начал свою карьеру на «Казахфильме», а затем переехал в Москву, где столкнулся с трудностями, включая работу в ресторане. Его жизнь изменилась благодаря встрече с режиссером Леонидом Гайдаем, который искал нового композитора для своего фильма «Операция Ы». Зацепин не только писал музыку, но и выполнял функции звукорежиссера и звукооператора, что было необычно для того времени. Его работа с Гайдаем была вдохновляющей благодаря вниманию режиссера к звуковым деталям.

Зацепин стал первым, кто использовал электронные инструменты в фильме «Кавказская пленница», для чего ему пришлось самостоятельно разработать оборудование, включая меллотрон. Его уникальный стиль и техническое мастерство выделяли его среди других композиторов. Практически все доходы Зацепина уходили на приобретение комплектующих и оборудования, что подчеркивало его преданность делу и новаторский подход к музыке для кино.

Связь с Пугачевой

В условиях нехватки специализированного оборудования Зацепин организовал домашнюю студию звукозаписи, что позволило ему записывать хиты, которые принесли Алле Пугачевой всенародную популярность.

Среди наиболее известных песен — «До свидания, лето», «Если долго мучиться» и «Куда уходит детство». Однако со временем между Зацепиным и Пугачевой возникли разногласия, и их сотрудничество завершилось. В 1980 году композитор уехал во Францию, но в 1986 вернулся в СССР и продолжил создавать музыкальные произведения для кино.

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Личная жизнь

Александр Зацепин, несмотря на успешную карьеру, имел сложную личную жизнь. Он был женат четыре раза, и его первый брак с Ревмирой Соколовой оказался особенно необычным: композитор влюбился в нее, но после свадьбы узнал, что она уже ждала ребенка от другого мужчины. Александр принял решение не отказываться от малыша, однако, к сожалению, ребенок прожил недолго.

Ревмира Соколова долго страдала после трагедии, но новая беременность в 1951 году принесла ей надежду. Семья переехала в Алма-Ату, где Зацепин начал учёбу в консерватории. Однако их брак стал рушиться из-за лени Ревмиры: она не проявляла интереса к учебе, работе и домашним делам, что заставило Зацепина подать на развод.

Александр Зацепин не забывал о своем сыне Женечке, регулярно отправляя ему деньги. Когда Жене исполнилось 10 лет, композитор забрал его в Москву. К сожалению, жизнь Евгения была короткой — он скончался в 24 года от прогрессирующего рассеянного склероза.

Фото: iStock/jorgeantonio

Исключение из консерватории

После расставания с Ревмирой Александр Зацепин встретил Светлану Третьякову и захотел на ней жениться. Однако Ревмира начала писать жалобы на него, обвиняя в том, что он бросил семью, что привело к его исключению из консерватории.

После восстановления Зацепин зарегистрировал брак со Светланой, в 1956 году у них родилась дочь Лена. Переехав в Москву, Зацепин начал активно сочинять музыку и заработал больше. К сожалению, спустя три десятилетия совместной жизни Светлана ушла из жизни, что стало для композитора большой трагедией.

Женился на француженке и связался с кореянкой

После этого Александр женился на француженке, но их брак продлился всего четыре года. В четвертый раз он связал свою судьбу со Светланой Морозовской, преподавательницей консерватории. К сожалению, и этот 20-летний союз закончился трагически: Светлана умерла от онкологического заболевания. После ее смерти Зацепин переехал в Швейцарию к своей дочери Елене.

Александр Зацепин посетил музыкальный фестиваль «Витебский базар» в Белоруссии в компании своей спутницы Музы Ли, этнической кореянки и руководителя театрально-музыкального коллектива MUZICO. Их разница в возрасте составляет 50 лет.

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Shaman раскрыл, как уговорил дочку прийти на шоу Андрея Малахова
10 марта 2025, 10:54

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что был вынужден уговаривать свою 10-летнюю дочь от первого брака выступить с ним.
9 марта состоялся сольный концерт Shaman. Во время пресс-подхода певец рассказал журналистам о своей 10-летней дочери от первого брака.

«Она сейчас пока себя пробует в разных ипостасях. Она и учится в музыкальной школе, играет на фортепиано, и много рисует — она этим увлекается, и поет, и спортом занимается, поэтому нужно сейчас подождать. Пройдет какое-то время, пока она сама не определится», — рассказал артист.

Напомним, в январе Дронов вместе с дочерью появился в новогоднем выпуске шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Отец и дочь вместе исполнили песню «Новогодние игрушки». Дронов рассказал, что ему предложили исполнить песню на передаче, но там была женская вокальная партия. Тогда он решил выступить вместе с дочерью.

«Я предложил, и ее пришлось уговаривать, потому что такое у нее впервые: 31 декабря на нее смотрело такое огромное количество зрителей, она волновалась. Думаю, она осталась довольна, хотя она достаточно скромная, многое держит в себе, но я это чувствую, как отец», — высказался Дронов.

Он также рассказал журналистам, что близким сложно выбирать для него подарки, так как у артиста все есть.

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SHAMAN заинтриговал разговорами о любимой и поделился успехами дочери на сольном концерте «Ты моя»
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«Выгляжу мило, свежо и молодо»: Пугачёва опубликовала кадры, сделанные на Кипре во время скандала с журналистами НТВ
Неузнаваемая Пугачёва снабдила фото утверждением о своей свежести и молодости
10 марта 2025, 10:52

Алла Пугачёва, Максим Галкин* с детьми Гарри и Лизой (Фото Инстаграм** @maxgalkinru)

Алла Пугачёва с иронией обратилась к журналистам НТВ, которые стали участниками недавнего скандала, устроенного 75-летней бывшей Примадонной в порту кипрского Лимассола. Певица снабдила свой пост скриншотами видео и заявила, что рада тому, что в своём возрасте может выглядеть так свежо и молодо.
Напомним, инцидент произошёл, когда артистка, ныне проживающая на Кипре с сыном Гарри и дочкой Лизой, пошла прогуляться. В порту её встретили журналисты телеканала НТВ, которые не могли упустить случай пообщаться с закатившейся за границу звездой. Корреспондентка спросила певицу, собирается ли она возвращаться на Родину. Этот вопрос почему-то очень разозлил Пугачёву.

«Очень нравится в Лимассоле. Вы тупые, нахальные! Я патриотка, а ты нахалка!» — кричала артистка, закрывая камеру рукой.

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Сегодня народная артистка СССР решила напомнить поклонникам об этом скандале. Она опубликовала в своём личном блоге три фотографии: одну из архива, а две другие — скриншоты того самого видео репортажа, снятого НТВ. Фото певица снабдила ироничным обращением к журналистам.

«Спасибо за милую фотосессию в порту Лимассола. Приятно осознавать, что и в 75 лет без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — написала Пугачёва.

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Честно говоря, если бы сама Алла Борисовна не написала, что на кадрах — именно она, то об этом можно было бы и не догадаться. Настолько сильно изменила пластика её некогда узнаваемое миллионами зрителей лицо. Что же до свежести и молодости... Ножи пластических хирургов и ботокс действительно порой творят чудеса. А узнаваемостью и естественностью в конце концов можно и пожертвовать.

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Аллу Пугачёву в Израиле поселили рядом с больницей с русскими врачами. Что со здоровьем певицы?


* Признан иноагентом в РФ

** Запрещённая в России социальная сеть
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«Французский петух»: Сердюков приревновал Бородину к официанту в Куршевеле
10 марта 2025, 10:26

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина вместе с будущим мужем Николаем Сердюковым и друзьями отметила свой день рождения в Куршевеле, где произошла ситуация, разозлившая жениха звезды шоу-бизнеса.
Сердюков опубликовал в соцсетях видео, как персонал ресторана поздравляет ее с днем рождения. Один официант забрался на стол, налил шампанское в бокал и прикусил его, планируя так напоить Бородину. Однако она взяла бокал руками, отказавшись от такой подачи.

«Была одна история, за которой я смотрел максимально внимательно. Один чудак на букву "м" решил, что сможет впечатлить и очаровать Ксению своей подачей шампанского! Я в своей девочке был уверен на 100 процентов. А французский петух слишком самоуверенный!» — рассказал подписчикам Сердюков.
Ксения Бородина 8 марта отпраздновала не только Международный женский день, но и день рождения. На этот раз бывшая звезда «ДОМа-2» отметила праздник с большим размахом на курорте для богачей вместе с женихом, также на празднование приехали бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова, звёздный визажист Сердар Камбаров и другие близкие знакомые Бородиной.

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