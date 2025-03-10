Карьера в США, два развода и дочь-инвалид: актеру Сергею Губанову 48 лет, как сложилась его судьба

Сергей Губанов — российский актёр, добившийся успеха не только в своей стране, но и за её пределами. Зрителям он запомнился преимущественно по ролям в криминальных драмах, хотя пробовал себя и в комедийном жанре. В погоне за мечтой он даже пытался построить карьеру в США, но этот шаг дорого ему обошёлся — отъезд разрушил его первый брак.