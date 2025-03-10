Карьера в США, два развода и дочь-инвалид: актеру Сергею Губанову 48 лет, как сложилась его судьба

Актер Сергей Губанов (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Сергей Губанов — российский актёр, добившийся успеха не только в своей стране, но и за её пределами. Зрителям он запомнился преимущественно по ролям в криминальных драмах, хотя пробовал себя и в комедийном жанре. В погоне за мечтой он даже пытался построить карьеру в США, но этот шаг дорого ему обошёлся — отъезд разрушил его первый брак.
После возвращения в Россию артист вновь сошёлся с супругой Ларисой, но через несколько лет убедился, что старые раны заживают не всегда. 7 марта актёру исполнилось 48 лет. Как сложилась его судьба расскажет «Радио 1».
Сергей Губанов появился на свет в Нижнекамске, в семье, далёкой от кинематографа. С ранних лет он рос трудолюбивым и самостоятельным: каждое лето проводил в селе Елань-Колено у бабушки, где учился готовить, белить стены и даже зарабатывать деньги. Уже в шесть лет он получил свой первый гонорар — два рубля за помощь пенсионерке в сборе вишни.
Но больше всего Сергея привлекала городская жизнь с её возможностями для творчества. Он занимался вокалом, посещал театральный кружок и мечтал стать актёром. В старших классах переехал в Пермь, где пел в музыкальном коллективе, а затем отправился в Москву, чтобы осуществить свою мечту.
В столице Губанов поступил в ГИТИС, а его кинодебют состоялся в 2005 году в фильме «Воскресенье в женской бане».
Настоящий прорыв в карьере случился после участия в российско-американском проекте «Расплата», куда его пригласили зарубежные продюсеры. Гонорар был внушительным, условия — заманчивыми, но этот успех дался ему дорогой ценой: супруга Лариса отказалась переезжать с двумя детьми в другую страну, и их брак распался.
В США актёр снялся ещё в одном фильме – «Подарок», но вскоре вернулся в Россию. Здесь его карьера продолжила набирать обороты: он сыграл в таких проектах, как «История лётчика», «Третье желание», «Была любовь». Но настоящую популярность ему принесла роль Андрея Игнатова в сериале «УГРО. Простые парни».
После этого Губанов стал востребованным актёром криминального жанра, снявшись в «Высоких ставках» и «Заговорённом». Однако он пробовал себя и в других амплуа, например, сыграв бизнесменов в «Докторе Рихтере» и «Гостье из прошлого».
Впервые Сергей встретил Ларису, когда ему было 14, а ей — 17. Лишь через три года он сумел завоевать её сердце, после чего они поженились. В 19 лет Губанов уже был отцом — у них родилась дочь Карина, а позже на свет появилась вторая девочка, Ангелина.
Когда Сергей поступил в театральный вуз, Лариса поддержала его и переехала в Москву вместе с детьми. Однако решение актёра попробовать себя в Голливуде разрушило их брак.
Спустя годы они снова сошлись. Сергей сделал Ларисе повторное предложение, и вскоре у пары родилась третья дочь — Катя. Однако девочка появилась на свет с особенностью: у неё не было пальцев на одной руке.
К сожалению, даже рождение ребёнка не смогло спасти их отношения, и в 2018 году супруги снова развелись.
После второго развода вокруг Губанова поползли слухи о его романе с актрисой Анастасией Веденской. В тот момент она как раз переживала разрыв с Владимиром Епифанцевым, и многие коллеги считали, что у неё и Сергея завязались отношения.
Однако Веденская опровергла домыслы, объяснив, что их связывали лишь дружеские беседы о проблемах в личной жизни. Вскоре выяснилось, что у неё был роман вовсе не с Губановым, а с Максимом Онищенко.
О личной жизни актёр предпочитает не распространяться. С 2022 года он путешествует по Европе, периодически появляясь то в Черногории, то во Франции. В своих соцсетях он делится новостями о творческих планах, упоминает, что пишет сценарий и продолжает сниматься в кино.
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Детство и начало творческого пути
Сергей Губанов появился на свет в Нижнекамске, в семье, далёкой от кинематографа. С ранних лет он рос трудолюбивым и самостоятельным: каждое лето проводил в селе Елань-Колено у бабушки, где учился готовить, белить стены и даже зарабатывать деньги. Уже в шесть лет он получил свой первый гонорар — два рубля за помощь пенсионерке в сборе вишни.
Но больше всего Сергея привлекала городская жизнь с её возможностями для творчества. Он занимался вокалом, посещал театральный кружок и мечтал стать актёром. В старших классах переехал в Пермь, где пел в музыкальном коллективе, а затем отправился в Москву, чтобы осуществить свою мечту.
«Мы выступали в рамках гастрольного тура Филиппа Киркорова. Научился у него многому: трудолюбию, спокойствию, полной самоотдаче, восприятию критики», — рассказал актер «СтарХиту».
Путь в кино: от первого кастинга до большого успеха
В столице Губанов поступил в ГИТИС, а его кинодебют состоялся в 2005 году в фильме «Воскресенье в женской бане».
Настоящий прорыв в карьере случился после участия в российско-американском проекте «Расплата», куда его пригласили зарубежные продюсеры. Гонорар был внушительным, условия — заманчивыми, но этот успех дался ему дорогой ценой: супруга Лариса отказалась переезжать с двумя детьми в другую страну, и их брак распался.
Сергей Губанов (фото: Instagram* / @gubanovsergey)
В США актёр снялся ещё в одном фильме – «Подарок», но вскоре вернулся в Россию. Здесь его карьера продолжила набирать обороты: он сыграл в таких проектах, как «История лётчика», «Третье желание», «Была любовь». Но настоящую популярность ему принесла роль Андрея Игнатова в сериале «УГРО. Простые парни».
После этого Губанов стал востребованным актёром криминального жанра, снявшись в «Высоких ставках» и «Заговорённом». Однако он пробовал себя и в других амплуа, например, сыграв бизнесменов в «Докторе Рихтере» и «Гостье из прошлого».
Личная жизнь: два брака с одной женщиной
Впервые Сергей встретил Ларису, когда ему было 14, а ей — 17. Лишь через три года он сумел завоевать её сердце, после чего они поженились. В 19 лет Губанов уже был отцом — у них родилась дочь Карина, а позже на свет появилась вторая девочка, Ангелина.
«Лариса снимала комнату у моей бабушки и была столь неординарной, что я просто не мог пройти мимо: красивая, умная, начитанная, всесторонне образованная. Девушка, с которой было так комфортно и можно было говорить часами. Там, где я вырос, в маленьком городке, в котором заправляла казанская мафия, я не встречал ничего подобного. Лара тогда открыла новую страницу в моей жизни», — поделился Сергей.
Когда Сергей поступил в театральный вуз, Лариса поддержала его и переехала в Москву вместе с детьми. Однако решение актёра попробовать себя в Голливуде разрушило их брак.
Сергей Губанов (фото: Instagram* / @gubanovsergey)
«Я провел в Америке два года, но в какой-то момент понял, что отдаляюсь от детей, и вернулся в Россию. Постепенно мы с Ларисой снова начали сближаться, и я вдруг поймал себя на мысли, что влюбляюсь в нее», — откровенничал Губанов в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Спустя годы они снова сошлись. Сергей сделал Ларисе повторное предложение, и вскоре у пары родилась третья дочь — Катя. Однако девочка появилась на свет с особенностью: у неё не было пальцев на одной руке.
«Ребенок-инвалид — это не наказание, а награда для того, чтобы люди смогли тоньше чувствовать грани этого мира. Конечно, все мои родственники, особенно мама, памятуя устои провинциальной жизни в Нижнекамске, очень боятся того, что ей будет трудно адаптироваться в социуме. Мама первое время постоянно рыдала, а сейчас привыкла, приезжает к нам в гости и называет Катюшу "мой Божий человечек"», — рассказал актер.
К сожалению, даже рождение ребёнка не смогло спасти их отношения, и в 2018 году супруги снова развелись.
Сплетни и новые знакомства
После второго развода вокруг Губанова поползли слухи о его романе с актрисой Анастасией Веденской. В тот момент она как раз переживала разрыв с Владимиром Епифанцевым, и многие коллеги считали, что у неё и Сергея завязались отношения.
Однако Веденская опровергла домыслы, объяснив, что их связывали лишь дружеские беседы о проблемах в личной жизни. Вскоре выяснилось, что у неё был роман вовсе не с Губановым, а с Максимом Онищенко.
Сергей Губанов и Анастасия Веденская (фото: Instagram* / @gubanovsergey)
Сам же Сергей всегда заявлял, что не поддерживает служебные романы и даже если замечал внимание со стороны коллег, никогда этим не пользовался.
Как живёт Сергей Губанов сейчас
О личной жизни актёр предпочитает не распространяться. С 2022 года он путешествует по Европе, периодически появляясь то в Черногории, то во Франции. В своих соцсетях он делится новостями о творческих планах, упоминает, что пишет сценарий и продолжает сниматься в кино.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова