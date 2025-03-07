Играет в кино и театре, развелась с актёром и счастлива с фотографом: карьера и личная жизнь Ирины Горячевой

Младшая сестра звезды российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой Анна, которой уже 36 лет, постоянно вынуждена оправдываться перед подписчиками за отсутствие детей. Она не скрывает, что мечтает о малышах, однако считает, что всему свое время.