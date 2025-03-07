«Я беременна от твоего Саши»: почему Наталья Лагода не смогла оправиться после измены любимого с Ольгой Орловой

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Анатомия дня» канала НТВ)
История Натальи Лагоды напоминает сюжет классической сказки о Золушке, которая вырвалась из провинции и в одночасье стала звездой. Однако, в отличие от счастливого финала, реальная жизнь певицы оказалась драмой, наполненной предательством, болезнями и депрессией.
Известность, пришедшая к ней благодаря хитам «Маленький Будда», «Любовь» и «Врут твои мне глаза» быстро сменилась чередой несчастий. В 41 год артистки не стало. 4 марта Наталье Лагоде могло бы исполниться 51. «Радио 1» расскажет, какие испытания легли на ее судьбу и что привело к трагическому финалу.
Наталья родилась в украинском городе Черкассы. В школе она выделялась особой красотой, многие пророчили ей большое будущее. Однако ее судьба казалась предрешенной: после училища девушка получила профессию швеи, а затем вышла замуж за заводчанина Эдуарда Фисака, родив ему сына Дмитрия.
Но провинциальная жизнь не устраивала девушку. В поисках славы и достатка она отправилась в Москву, оставив ребенка на попечение бабушки. В столице ей пришлось пройти непростой путь: кастинги в модельных агентствах не приносили результата. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, она устроилась танцовщицей в один из элитных клубов. Именно там ее заметил состоятельный бизнесмен Александр Карманов.
Очарованный Натальей, Карманов решил исполнить ее мечту. Он вложил деньги в ее музыкальную карьеру, и успех не заставил себя ждать. Снятый в Таиланде клип «Маленький Будда» сделал певицу знаменитой, а ее фотографии украшали обложки модных журналов. Лагода превратилась в секс-символ 90-х, выступала на телевидении, снималась для Playboy, а ее песни звучали из каждого утюга.
Певица переехала в роскошную трехкомнатную квартиру в центре Москвы, перевезла к себе сына и была уверена, что наконец обрела настоящее счастье.
К началу 2000-х Наталья Лагода была на пике популярности. Планировался второй альбом, шли съемки новых клипов. Однако за кулисами шоу-бизнеса разворачивалась ее личная трагедия. Наталья узнала, что ее гражданский супруг Александр Карманов уже долгое время состоит в отношениях с солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой.
Разрыв был болезненным. Карманов ушел к новой избраннице, вскоре женился на ней официально. Лагода осталась одна с восьмилетним сыном. Стресс и одиночество оказались для нее невыносимыми.
Вскоре в жизни певицы произошел переломный момент. Девушка не смогла справиться с переживаниями, и в итоге соседи обнаружили ее без признаков жизни. Она получила тяжелые травмы, после которых врачи не давали утешительных прогнозов. Однако, несмотря на серьезные повреждения, Наталья смогла выжить, пусть и с тяжелыми последствиями для здоровья.
Месяц Наталья была в коме. После длительного лечения певица вынуждена была заново учиться ходить, говорить и даже различать цвета. Восстановительный процесс длился почти восемь месяцев. Она потеряла голос и возможность выступать. Осознавая, что ее карьера закончена, Лагода забрала сына и вернулась в Черкассы.
Певица винила в своих несчастьях Ольгу Орлову, а также с трудом справлялась с новыми реалиями жизни. Она замкнулась в себе, практически не появлялась на публике, и постепенно о ней стали забывать.
Спокойная атмосфера и родные стены в Черкассах помогали ей справляться с пережитым, но депрессия не отступала.
В этот период в ее жизни появился Виталий Семененко — бывший одноклассник, который долгие годы был в нее влюблен. В детстве они сидели за одной партой, а теперь судьба снова свела их вместе. Виталий был автомехаником и смог растопить сердце певицы. Вскоре он сделал ей предложение, и Наталья согласилась. Они уехали в Луганск, надеясь начать новую жизнь.
Сначала Лагода говорила, что ни о чем не жалеет. Однако в ее словах все чаще проскальзывали нотки грусти. Она признавалась, что слезы наворачиваются на глаза, когда она смотрит старые клипы. Но больше всего ее терзали не воспоминания, а напряженные отношения с супругом. Виталий болезненно ревновал жену к прошлому — к ее славе, съемкам в Playboy, к прежней любви. Депрессия накрывала обоих, и утешение они находили в алкоголе. Сын Натальи Дмитрий к тому времени вырос и переехал в Тамбов. Он надеялся, что Виталий позаботится о его матери, но этого не произошло.
Семья Натальи неоднозначно относилась к ее новому супругу. Брат певицы Сергей вспоминал, что Виталий встретил ее на встрече одноклассников, а его отец предложил увезти Наталью в Луганск, продав ее московскую квартиру. Деньги от продажи недвижимости должны были пойти на новую жизнь, но в итоге супруги оказались в эпицентре боевых действий. Однако самое страшное началось потом.
Постепенно Наталья и Виталий начали ночевать в гараже, где он работал. В этом мрачном помещении царила антисанитария. Сестра певицы Ирина Белоус позже рассказывала, что условия там были ужасающими: грязь, сырость, холод.
Супруги использовали гараж как убежище во время обстрелов, но он совсем не был пригоден для жизни. Спать приходилось прямо на цементном полу. Постоянный холод и сквозняки ослабили организм Лагоды, и она заболела пневмонией.
Лечиться она не спешила. Болезнь запустилась и перешла в тяжелую форму.
За день до смерти Наталья позвонила родственникам и рассказала, что ее мучает сильный жар и судороги. А потом перестала выходить на связь. В итоге она уснула и больше никогда не проснулась: 29 мая 2015 года ее не стало. Когда ей стало совсем плохо, вместо вызова скорой Виталий налил ей водки, надеясь, что это поможет.
Врачи установили, что смерть наступила из-за интоксикации на фоне запущенного воспаления легких. Организм певицы был ослаблен болезнью и алкоголем, и он просто не выдержал.
Смерть Лагоды вызвала много слухов. Вокруг Виталия Семененко ходили недобрые разговоры. Говорили, что после продажи московской квартиры у него остались крупные суммы, и он мог сознательно отравить жену. Однако криминалисты не нашли подтверждений этой версии.
Сам он рыдал на похоронах, но многие сомневались в его искренности. Еще один скандал разразился вокруг сестры Лагоды. Журналисты утверждали, что она требовала тысячу долларов за право снимать похороны, а позже просила у поклонников деньги на памятник. Сын Натальи Дмитрий не смог приехать проститься с матерью.
Многие поклонники Натальи Лагоды вспоминают, что после предательства Александр Карманов так и не обрел счастья с Ольгой Орловой. Они расстались спустя несколько лет, хотя сумели сохранить дружеские отношения. Трагическая судьба Натальи Лагоды остается одной из самых грустных историй шоу-бизнеса 90-х. Она ворвалась в мир музыки, ослепила своей красотой и талантом, но не смогла справиться с ударами судьбы. В социальных сетях до сих пор вспоминают ее песни, обсуждают, как могло сложиться все иначе.
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Начало пути: от швеи до секс-символа 90-х
Наталья родилась в украинском городе Черкассы. В школе она выделялась особой красотой, многие пророчили ей большое будущее. Однако ее судьба казалась предрешенной: после училища девушка получила профессию швеи, а затем вышла замуж за заводчанина Эдуарда Фисака, родив ему сына Дмитрия.
Но провинциальная жизнь не устраивала девушку. В поисках славы и достатка она отправилась в Москву, оставив ребенка на попечение бабушки. В столице ей пришлось пройти непростой путь: кастинги в модельных агентствах не приносили результата. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, она устроилась танцовщицей в один из элитных клубов. Именно там ее заметил состоятельный бизнесмен Александр Карманов.
Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала)
Очарованный Натальей, Карманов решил исполнить ее мечту. Он вложил деньги в ее музыкальную карьеру, и успех не заставил себя ждать. Снятый в Таиланде клип «Маленький Будда» сделал певицу знаменитой, а ее фотографии украшали обложки модных журналов. Лагода превратилась в секс-символ 90-х, выступала на телевидении, снималась для Playboy, а ее песни звучали из каждого утюга.
Певица переехала в роскошную трехкомнатную квартиру в центре Москвы, перевезла к себе сына и была уверена, что наконец обрела настоящее счастье.
Крушение мечты: предательство и тяжелая депрессия
К началу 2000-х Наталья Лагода была на пике популярности. Планировался второй альбом, шли съемки новых клипов. Однако за кулисами шоу-бизнеса разворачивалась ее личная трагедия. Наталья узнала, что ее гражданский супруг Александр Карманов уже долгое время состоит в отношениях с солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой.
«Как-то ко мне в гости наведалась Оля Орлова. Мы с ней сели, поболтали о том о сем. Узнав о ее беременности, я от души поздравила Олю. И тут она мне выдает: "Нет, ты не поняла, я от твоего Саши беременна". Меня словно кипятком ошпарило, и я от души ей как следует врезала. А потом мне просто расхотелось жить», — рассказала Наталья в одном интервью.
Разрыв был болезненным. Карманов ушел к новой избраннице, вскоре женился на ней официально. Лагода осталась одна с восьмилетним сыном. Стресс и одиночество оказались для нее невыносимыми.
Наталья Лагода (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)
Вскоре в жизни певицы произошел переломный момент. Девушка не смогла справиться с переживаниями, и в итоге соседи обнаружили ее без признаков жизни. Она получила тяжелые травмы, после которых врачи не давали утешительных прогнозов. Однако, несмотря на серьезные повреждения, Наталья смогла выжить, пусть и с тяжелыми последствиями для здоровья.
«Несколько недель я находилась между жизнью и смертью, ни один хирург не брался оперировать то, что от меня осталось. Никто не верил, что я выживу, на мне вообще поставили крест. Но Карманов нашел лучших врачей и оплатил лечение, после чего я уже абсолютно ни в чем не нуждалась», — делилась Наталья.
Борьба за жизнь и возвращение в Черкассы
Месяц Наталья была в коме. После длительного лечения певица вынуждена была заново учиться ходить, говорить и даже различать цвета. Восстановительный процесс длился почти восемь месяцев. Она потеряла голос и возможность выступать. Осознавая, что ее карьера закончена, Лагода забрала сына и вернулась в Черкассы.
Певица винила в своих несчастьях Ольгу Орлову, а также с трудом справлялась с новыми реалиями жизни. Она замкнулась в себе, практически не появлялась на публике, и постепенно о ней стали забывать.
«Мы с Александром начали жить вместе летом 2000 года. Наталья рассказывала журналистам, что навредила себе как только узнала, да еще якобы от меня, что я беременна. Но это не так. Трагедия с Натальей случилась в сентябре 2001-го, когда нашему с Сашей сыну исполнилось полгода. И я никогда не была с ней лично знакома!» — сообщила Орлова спустя много лет после трагедии.
Попытка исцелиться
Спокойная атмосфера и родные стены в Черкассах помогали ей справляться с пережитым, но депрессия не отступала.
Наталья Лагода (фото: кадр из программы «На самом деле» первого канала)
В этот период в ее жизни появился Виталий Семененко — бывший одноклассник, который долгие годы был в нее влюблен. В детстве они сидели за одной партой, а теперь судьба снова свела их вместе. Виталий был автомехаником и смог растопить сердце певицы. Вскоре он сделал ей предложение, и Наталья согласилась. Они уехали в Луганск, надеясь начать новую жизнь.
Жизнь в Луганске: призрачное счастье
Сначала Лагода говорила, что ни о чем не жалеет. Однако в ее словах все чаще проскальзывали нотки грусти. Она признавалась, что слезы наворачиваются на глаза, когда она смотрит старые клипы. Но больше всего ее терзали не воспоминания, а напряженные отношения с супругом. Виталий болезненно ревновал жену к прошлому — к ее славе, съемкам в Playboy, к прежней любви. Депрессия накрывала обоих, и утешение они находили в алкоголе. Сын Натальи Дмитрий к тому времени вырос и переехал в Тамбов. Он надеялся, что Виталий позаботится о его матери, но этого не произошло.
Странные обстоятельства: что произошло с жильем Лагоды?
Семья Натальи неоднозначно относилась к ее новому супругу. Брат певицы Сергей вспоминал, что Виталий встретил ее на встрече одноклассников, а его отец предложил увезти Наталью в Луганск, продав ее московскую квартиру. Деньги от продажи недвижимости должны были пойти на новую жизнь, но в итоге супруги оказались в эпицентре боевых действий. Однако самое страшное началось потом.
Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала)
Жизнь в гараже и тяжелая болезнь
Постепенно Наталья и Виталий начали ночевать в гараже, где он работал. В этом мрачном помещении царила антисанитария. Сестра певицы Ирина Белоус позже рассказывала, что условия там были ужасающими: грязь, сырость, холод.
«Родители пытались помочь Наталье найти работу. А Виталий сказал ей, мол, не надо, я буду все за тебя делать. А сам продал ее квартиру и деньгами распоряжался. Она снова выступать хотела. Но только шаг вперед сделает, а Виталий ее на три шага назад оттягивает — скажем, не вовремя ей водочки нальет. В каких Наташа в конце жизни оказалась жутчайших условиях, такого я себе даже представить не могла. Чтобы так пасть», — говорила Ирина.
Супруги использовали гараж как убежище во время обстрелов, но он совсем не был пригоден для жизни. Спать приходилось прямо на цементном полу. Постоянный холод и сквозняки ослабили организм Лагоды, и она заболела пневмонией.
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Лечиться она не спешила. Болезнь запустилась и перешла в тяжелую форму.
Последние часы жизни
За день до смерти Наталья позвонила родственникам и рассказала, что ее мучает сильный жар и судороги. А потом перестала выходить на связь. В итоге она уснула и больше никогда не проснулась: 29 мая 2015 года ее не стало. Когда ей стало совсем плохо, вместо вызова скорой Виталий налил ей водки, надеясь, что это поможет.
«Настоящий притон. Судя по разбросанным вещам, там была ночлежка друзей Виталика, его собутыльников. На кровати ни матраса, ни простыней. Наташа за несколько дней до смерти звонила и говорила, что у нее пневмония. И Виталий рассказывает: четыре дня она только лежала и стонала. Когда кричала от боли, он ей водки наливал, думал, спасет. Он не хотел, чтобы я приезжала на похороны. Ему, видимо, не хотелось, чтобы я увидела весь этот кошмар», — рассказала Белоус.
Врачи установили, что смерть наступила из-за интоксикации на фоне запущенного воспаления легких. Организм певицы был ослаблен болезнью и алкоголем, и он просто не выдержал.
Скандал на похоронах и подозрения в адрес мужа
Смерть Лагоды вызвала много слухов. Вокруг Виталия Семененко ходили недобрые разговоры. Говорили, что после продажи московской квартиры у него остались крупные суммы, и он мог сознательно отравить жену. Однако криминалисты не нашли подтверждений этой версии.
Фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала
Сам он рыдал на похоронах, но многие сомневались в его искренности. Еще один скандал разразился вокруг сестры Лагоды. Журналисты утверждали, что она требовала тысячу долларов за право снимать похороны, а позже просила у поклонников деньги на памятник. Сын Натальи Дмитрий не смог приехать проститься с матерью.
«От мамы мой детский альбом остался — это всё, что у меня есть. Возможно, вещи есть, но я даже не располагаю информацией, где они», — вспоминал Дмитрий
Многие поклонники Натальи Лагоды вспоминают, что после предательства Александр Карманов так и не обрел счастья с Ольгой Орловой. Они расстались спустя несколько лет, хотя сумели сохранить дружеские отношения. Трагическая судьба Натальи Лагоды остается одной из самых грустных историй шоу-бизнеса 90-х. Она ворвалась в мир музыки, ослепила своей красотой и талантом, но не смогла справиться с ударами судьбы. В социальных сетях до сих пор вспоминают ее песни, обсуждают, как могло сложиться все иначе.
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