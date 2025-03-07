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«Я беременна от твоего Саши»: почему Наталья Лагода не смогла оправиться после измены любимого с Ольгой Орловой

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Анатомия дня» канала НТВ)

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Анатомия дня» канала НТВ)

История Натальи Лагоды напоминает сюжет классической сказки о Золушке, которая вырвалась из провинции и в одночасье стала звездой. Однако, в отличие от счастливого финала, реальная жизнь певицы оказалась драмой, наполненной предательством, болезнями и депрессией.
Известность, пришедшая к ней благодаря хитам «Маленький Будда», «Любовь» и «Врут твои мне глаза» быстро сменилась чередой несчастий. В 41 год артистки не стало. 4 марта Наталье Лагоде могло бы исполниться 51. «Радио 1» расскажет, какие испытания легли на ее судьбу и что привело к трагическому финалу.

Начало пути: от швеи до секс-символа 90-х


Наталья родилась в украинском городе Черкассы. В школе она выделялась особой красотой, многие пророчили ей большое будущее. Однако ее судьба казалась предрешенной: после училища девушка получила профессию швеи, а затем вышла замуж за заводчанина Эдуарда Фисака, родив ему сына Дмитрия.

Но провинциальная жизнь не устраивала девушку. В поисках славы и достатка она отправилась в Москву, оставив ребенка на попечение бабушки. В столице ей пришлось пройти непростой путь: кастинги в модельных агентствах не приносили результата. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, она устроилась танцовщицей в один из элитных клубов. Именно там ее заметил состоятельный бизнесмен Александр Карманов.

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала)

Очарованный Натальей, Карманов решил исполнить ее мечту. Он вложил деньги в ее музыкальную карьеру, и успех не заставил себя ждать. Снятый в Таиланде клип «Маленький Будда» сделал певицу знаменитой, а ее фотографии украшали обложки модных журналов. Лагода превратилась в секс-символ 90-х, выступала на телевидении, снималась для Playboy, а ее песни звучали из каждого утюга.

Певица переехала в роскошную трехкомнатную квартиру в центре Москвы, перевезла к себе сына и была уверена, что наконец обрела настоящее счастье.

Крушение мечты: предательство и тяжелая депрессия


К началу 2000-х Наталья Лагода была на пике популярности. Планировался второй альбом, шли съемки новых клипов. Однако за кулисами шоу-бизнеса разворачивалась ее личная трагедия. Наталья узнала, что ее гражданский супруг Александр Карманов уже долгое время состоит в отношениях с солисткой группы «Блестящие» Ольгой Орловой.

«Как-то ко мне в гости наведалась Оля Орлова. Мы с ней сели, поболтали о том о сем. Узнав о ее беременности, я от души поздравила Олю. И тут она мне выдает: "Нет, ты не поняла, я от твоего Саши беременна". Меня словно кипятком ошпарило, и я от души ей как следует врезала. А потом мне просто расхотелось жить», — рассказала Наталья в одном интервью.

Разрыв был болезненным. Карманов ушел к новой избраннице, вскоре женился на ней официально. Лагода осталась одна с восьмилетним сыном. Стресс и одиночество оказались для нее невыносимыми.

Наталья Лагода (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Вскоре в жизни певицы произошел переломный момент. Девушка не смогла справиться с переживаниями, и в итоге соседи обнаружили ее без признаков жизни. Она получила тяжелые травмы, после которых врачи не давали утешительных прогнозов. Однако, несмотря на серьезные повреждения, Наталья смогла выжить, пусть и с тяжелыми последствиями для здоровья.

«Несколько недель я находилась между жизнью и смертью, ни один хирург не брался оперировать то, что от меня осталось. Никто не верил, что я выживу, на мне вообще поставили крест. Но Карманов нашел лучших врачей и оплатил лечение, после чего я уже абсолютно ни в чем не нуждалась», — делилась Наталья.

Борьба за жизнь и возвращение в Черкассы


Месяц Наталья была в коме. После длительного лечения певица вынуждена была заново учиться ходить, говорить и даже различать цвета. Восстановительный процесс длился почти восемь месяцев. Она потеряла голос и возможность выступать. Осознавая, что ее карьера закончена, Лагода забрала сына и вернулась в Черкассы.

Певица винила в своих несчастьях Ольгу Орлову, а также с трудом справлялась с новыми реалиями жизни. Она замкнулась в себе, практически не появлялась на публике, и постепенно о ней стали забывать.

«Мы с Александром начали жить вместе летом 2000 года. Наталья рассказывала журналистам, что навредила себе как только узнала, да еще якобы от меня, что я беременна. Но это не так. Трагедия с Натальей случилась в сентябре 2001-го, когда нашему с Сашей сыну исполнилось полгода. И я никогда не была с ней лично знакома!» — сообщила Орлова спустя много лет после трагедии.

Попытка исцелиться


Спокойная атмосфера и родные стены в Черкассах помогали ей справляться с пережитым, но депрессия не отступала.

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «На самом деле» первого канала)

В этот период в ее жизни появился Виталий Семененко — бывший одноклассник, который долгие годы был в нее влюблен. В детстве они сидели за одной партой, а теперь судьба снова свела их вместе. Виталий был автомехаником и смог растопить сердце певицы. Вскоре он сделал ей предложение, и Наталья согласилась. Они уехали в Луганск, надеясь начать новую жизнь.

Жизнь в Луганске: призрачное счастье


Сначала Лагода говорила, что ни о чем не жалеет. Однако в ее словах все чаще проскальзывали нотки грусти. Она признавалась, что слезы наворачиваются на глаза, когда она смотрит старые клипы. Но больше всего ее терзали не воспоминания, а напряженные отношения с супругом. Виталий болезненно ревновал жену к прошлому — к ее славе, съемкам в Playboy, к прежней любви. Депрессия накрывала обоих, и утешение они находили в алкоголе. Сын Натальи Дмитрий к тому времени вырос и переехал в Тамбов. Он надеялся, что Виталий позаботится о его матери, но этого не произошло.

Странные обстоятельства: что произошло с жильем Лагоды?


Семья Натальи неоднозначно относилась к ее новому супругу. Брат певицы Сергей вспоминал, что Виталий встретил ее на встрече одноклассников, а его отец предложил увезти Наталью в Луганск, продав ее московскую квартиру. Деньги от продажи недвижимости должны были пойти на новую жизнь, но в итоге супруги оказались в эпицентре боевых действий. Однако самое страшное началось потом.

Наталья Лагода (фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала)

Жизнь в гараже и тяжелая болезнь


Постепенно Наталья и Виталий начали ночевать в гараже, где он работал. В этом мрачном помещении царила антисанитария. Сестра певицы Ирина Белоус позже рассказывала, что условия там были ужасающими: грязь, сырость, холод.

«Родители пытались помочь Наталье найти работу. А Виталий сказал ей, мол, не надо, я буду все за тебя делать. А сам продал ее квартиру и деньгами распоряжался. Она снова выступать хотела. Но только шаг вперед сделает, а Виталий ее на три шага назад оттягивает — скажем, не вовремя ей водочки нальет. В каких Наташа в конце жизни оказалась жутчайших условиях, такого я себе даже представить не могла. Чтобы так пасть», — говорила Ирина.

Супруги использовали гараж как убежище во время обстрелов, но он совсем не был пригоден для жизни. Спать приходилось прямо на цементном полу. Постоянный холод и сквозняки ослабили организм Лагоды, и она заболела пневмонией.

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Лечиться она не спешила. Болезнь запустилась и перешла в тяжелую форму.

Последние часы жизни


За день до смерти Наталья позвонила родственникам и рассказала, что ее мучает сильный жар и судороги. А потом перестала выходить на связь. В итоге она уснула и больше никогда не проснулась: 29 мая 2015 года ее не стало. Когда ей стало совсем плохо, вместо вызова скорой Виталий налил ей водки, надеясь, что это поможет.

«Настоящий притон. Судя по разбросанным вещам, там была ночлежка друзей Виталика, его собутыльников. На кровати ни матраса, ни простыней. Наташа за несколько дней до смерти звонила и говорила, что у нее пневмония. И Виталий рассказывает: четыре дня она только лежала и стонала. Когда кричала от боли, он ей водки наливал, думал, спасет. Он не хотел, чтобы я приезжала на похороны. Ему, видимо, не хотелось, чтобы я увидела весь этот кошмар», — рассказала Белоус.

Врачи установили, что смерть наступила из-за интоксикации на фоне запущенного воспаления легких. Организм певицы был ослаблен болезнью и алкоголем, и он просто не выдержал.

Скандал на похоронах и подозрения в адрес мужа


Смерть Лагоды вызвала много слухов. Вокруг Виталия Семененко ходили недобрые разговоры. Говорили, что после продажи московской квартиры у него остались крупные суммы, и он мог сознательно отравить жену. Однако криминалисты не нашли подтверждений этой версии.

Фото: кадр из программы «Пусть говорят» первого канала

Сам он рыдал на похоронах, но многие сомневались в его искренности. Еще один скандал разразился вокруг сестры Лагоды. Журналисты утверждали, что она требовала тысячу долларов за право снимать похороны, а позже просила у поклонников деньги на памятник. Сын Натальи Дмитрий не смог приехать проститься с матерью.

«От мамы мой детский альбом остался — это всё, что у меня есть. Возможно, вещи есть, но я даже не располагаю информацией, где они», — вспоминал Дмитрий

Многие поклонники Натальи Лагоды вспоминают, что после предательства Александр Карманов так и не обрел счастья с Ольгой Орловой. Они расстались спустя несколько лет, хотя сумели сохранить дружеские отношения. Трагическая судьба Натальи Лагоды остается одной из самых грустных историй шоу-бизнеса 90-х. Она ворвалась в мир музыки, ослепила своей красотой и талантом, но не смогла справиться с ударами судьбы. В социальных сетях до сих пор вспоминают ее песни, обсуждают, как могло сложиться все иначе.

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Обозвали «каблуком»: супруга подруги Ирины Пинчук раскритиковали за поездку жены на Мальдивы
Капаклы отпустил Мусульбес с друзьями на Мальдивы, и его обозвали «каблуком»
07 марта 2025, 12:44

Татьяна Мусульбес (Фото: Инстаграм* black_crown_official_)

На днях подруга Ирины Пинчук Татьяна Мусульбес отправилась на Мальдивы, оставив супруга заботиться об их маленькой дочке. Многие пользователи в интернете задаются вопросом, почему Роман Капаклы позволил Татьяне уехать одной, и некоторые даже называют его «каблуком».
Однако Капаклы спокойно воспринимает критику и утверждает, что не обижается на жену и не испытывает усталости от забот о ребенке. Он также отметил, что ему помогает няня, за что он ей очень признателен.
«Я получаю много сообщений, где меня называют „каблуком“ за то, что отпустил жену на Мальдивы, а сам остался с ребенком. У нас есть няня, которая действительно очень помогает. Без нее мне было бы гораздо сложнее. Но что касается прозвища „каблук“, возможно, в этом есть доля правды», — поделился своими мыслями 26-летний Роман Капаклы в своем блоге.

Тем временем Татьяна Мусульбес наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании Ирины Пинчук и Влада Мироса. Ирина, недавно расставшаяся с мужем Араем Чобаняном из-за его измен, решила сменить обстановку и отвлечься от негативных эмоций. Друзья весело проводят время, зажигая на вечеринках, загорая и наслаждаясь изысканными блюдами.

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SHOT: Бурунов опроверг информацию о своей задолженности перед ФНС
07 марта 2025, 12:11

Сергей Бурунов (Фото: Telegram/sergeyburunovofficial)

Актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов опроверг наличие долга перед налоговой. Как пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на представителей артиста, все дело в техническом сбое.
Представители подчеркнули, что никаких долгов у Бурунова не имеется.

Перед этим в сети появились данные, что исполнитель роли подполковника Яковлева должен налоговикам почти 11 миллионов рублей. Уточнялось, что в ведомстве Бурунова якобы уже предупреждали о возможности блокировки счетов.

Ранее также сообщалось, что скандальной «королеве марафонов» Елене Блиновской не хватит всей ее собственности, чтобы погасить задолженность перед ФНС. Недавно женщину приговорили к пяти годам колонии.

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Играет в кино и театре, развелась с актёром и счастлива с фотографом: карьера и личная жизнь Ирины Горячевой
07 марта 2025, 11:48

Ирина Горячева (Фото: Instagram*, @irrinagoriacheva)

В актрисе Ирине Горячевой есть яркая индивидуальность без самолюбования, пошлости и фальши, завораживающий голос и талант. Одной из самых ярких работ артистки является роль Агаты Север в детективе «Северное сияние».
Поклонники Горячевой пристально следят за её творчеством и с нетерпением ждут появления актрисы на экране. Сегодня артистке исполняется 47 лет. О том, как Ирина Горячева стала актрисой, и о её личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Ирина Горячева (Фото: Instagram*, @irrinagoriacheva)


Актёрство



Ирина родилась и выросла в Ярославле, там же окончила театральный институт и некоторое время работала в театре драмы им. Ф. Волкова. В 2001 году актриса дебютировала в кино, получив сразу несколько второстепенных ролей в популярных сериалах, например в «Убойной силе».

Ирина Горячева (Фото: Instagram*, @irrinagoriacheva)

Через несколько лет Горячеву пригласили в труппу Александринского театра и она, не раздумывая, вместе с мужем и маленькой дочкой переехала в Санкт-Петербург. С тех пор её карьера начала процветать, и в театре, и в кино она стала получать преимущественно главные роли, довольно быстро став успешной и узнаваемой.


О личном



Первый супруг Ирины, актёр Вадим Романов, с которым они познакомились в театре драмы имени Ф. Волкова, был старше её на 16 лет. Они поженились в 2003 году, в семье родилась дочь Варвара, она решила пойти по стопам родителей — стать актрисой. Вадим и Ирина обосновались в Северной столице, стали работать в одном театре, но в конце 2000-х они развелись. Причины расставания неизвестны — бывшие супруги отказались говорить с журналистами на эту тему.

Варвара, дочь Ирины Горячевой и актёра Вадима Романова (Фото: Instagram*, @varvaraveresk)

Ирина с головой ушла в работу, те годы стали для неё особенно плодотворными — ежегодно на экраны выходило по 6-9 кинопроектов с её участием, актриса еле успевала совмещать съёмки и театр. Вадим не оставил дочь, постоянно навещал или брал к себе, когда у бывшей жены были особенно загруженные недели. А потом Горячева встретила новую любовь.

Фотограф Иван Токсин оказался на несколько лет моложе, сумел найти общий язык с Варварой, и саму Ирину окружил теплом и заботой. Токсин и Горячева по сей день вместе.

Ирина Горячева с дочерью Варварой (Фото: Instagram*, @irrinagoriacheva)

На свой странице в Instagram* Ирина периодически выкладывает семейные фотографии, кадры, на которых запечатлён рабочий процесс на съёмочной площадке или в театре.Ирина Горячева продолжает сниматься в кино. Сейчас актриса участвует в съёмках сериала «Сигма».


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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
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Ушла из жизни актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах
07 марта 2025, 11:35

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах ушла из жизни на 63 году, ее тело обнаружили в доме в Лос-Анджелесе. Как пишет портал TMZ, тревогу забили родственники артистки, когда та перестала выходить на связь.
Дочь и бывший муж знаменитости попросили не беспокоить их и дать пережить утрату. Все произошло в минувшую среду, 5 марта.

Бах родилась в Оклахоме в семье модели. Будущую карьеру Памела начала строить еще будучи в подростковом возрасте. Снималась в кино с 1973 года. Известна по таким проектам как: «Рыцарь дорог»; «Особняк крови»; «Каскадеры»; «Молодые и дерзкие»; «Чирс»; «Сирены».

Ранее стало известно, сколько дней пролежал мертвым актер Джин Хэкмен.

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Развелась с певцом Русланом Алехно, обвенчалась с миллионером из Франции: как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева
07 марта 2025, 11:11

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Актриса Ирина Медведева наиболее известна зрителям как участница скетч-шоу «6 кадров».
Как сейчас складывается жизнь Ирины Медведевой и зачем она переехала жить в Европу, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске в Белоруссии. Ее отец и мать были простыми рабочими.

«Я стала самостоятельной в 16 лет, когда уехала после школы из Бобруйска в Минск. И уже тогда не могла позволить себе просить деньги у родителей. Мои мама с папой трудились на заводе "Белшина"», — делилась актриса в одном из интервью.

После окончания театрального училища в Минске Ирина год проработала в Театре белорусской армии. В 2004-м девушка переехала в Москву.

Карьера


Дебют Медведевой в кино состоялся в 1999 году. Она исполнила эпизодическую роль в сериале «Ускоренная помощь». В сентябре 2004 года артистка начала сниматься в скетч-шоу «Дорогая передача». В 2006 году Ирина вошла в состав группы актеров программы «6 кадров», которая принесла ей широкую известность.

Ирина Медведева (Фото: кадр из выпуска «6 кадров»)

«Наконец-то у меня появилась стабильная и интересная работа, я почувствовала надежную почву под ногами», — говорила Медведева.

Также актриса снялась в фильмах «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Агония страха», «Новогодний брак», «Ошибки любви», «Муж счастливой женщины» и других. Фильмография Медведевой насчитывает более 20 проектов.

Примечательно, что Ирина также занималась музыкальной деятельностью. В паре со своим первым мужем, исполнителем Русланом Алехно, она выпустила композиции «Надо подумать» и «Сердце из стекла».

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Личная жизнь


В 2009 году Ирина Медведева вышла замуж за певца Руслана Алехно, с которым до этого встречалась в течение пяти лет.

«Познакомились в Минске, когда я училась в Белорусской академии искусств, а Руслан выступал в Ансамбле песни и танца Вооруженных сил. Но встречаться мы начали уже в Москве», — вспоминала актриса.

Брак продлился всего лишь год. По словам артистки, супруги чувствовали, что вместе они не могут быть счастливыми.

Вторым мужем Ирины стал французский бизнесмен Гийом Буше. Союз был узаконен в 2018 году в Париже. С владельцем химчисток Медведева познакомилась благодаря общей знакомой. Ирина согласилась показать Гийому и его друзьям Москву во время их путешествия.

«Я не ожидала, что Гийом сделает предложение так быстро. Французы обычно встречаются лет по семь, потом делают предложение, а женятся еще через два года. Ну или до этого расстаются. Но в самом начале нашего знакомства я сказала Гийому, что я девушка серьезная, не завожу легких, ни к чему не обязывающих отношений. Еще у нас как-то зашел разговор про детей… Гийом очень хотел детей. А я убеждена, что дети должны рождаться в полноценной семье: сначала люди вступают в брак, а потом уже появляются дети», — признавалась артистка.

Примечательно, что венчание пары состоялось в Елоховском соборе в Москве. Вскоре супруги уехали жить во Францию. В Париже 19 июня 2019 года Медведева родила сына Савелия, а 22 октября 2021 года — дочь Есению. Свою семью Ирина предпочитает не показывать в социальных сетях.

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Ирина Медведева и сегодня живет в Париже, но при этом не разрывает свои связи с Россией. В Москве у нее осталась жить мать, также артистка продолжает сниматься для российского кино. По словам артистки, она даже не пыталась найти работу во Франции.

По мнению Медведевой, главный минус жизни в Европе — чрезмерная свобода, в том числе отсутствие цензуры в искусстве.

«В Европе уже чрезмерная свобода и в чем-то даже, на мой взгляд, деградация. Коренные французы сами страдают от этого. Например, мой муж очень любит Россию, потому что здесь сохранились основы культуры, воспитание, традиционные взгляды на семью», — сказала она в одном из интервью.

Чем сейчас занимается Ирина Медведева


Ирина Медведева в 42 года продолжает карьеру в России, но на постоянной основе живет в Париже. Ей приходится разрываться на три страны. За последнее время она успела сняться в Белоруссии и в России.

«В Париже я готовлюсь, учу роли, провожу время с семьей, а в Москве у меня нет свободной минуты, я день и ночь работаю», — отмечала Медведева.

Стоит отметить, что она примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров».

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*Запрещен в РФ
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