Карина Кросс впервые вышла в свет с мужем после свадьбы
Карина Кросс и её супруг Марк Рудаковский впервые появились вместе на публике после свадьбы. Пара посетила премию RU.TV и сразу привлекла внимание поклонников стильными парными образами. Об этом сообщает Super.
Для выхода в свет супруги выбрали чёрную гамму. Карина Кросс появилась в эффектном мундире с золотой вышивкой, дополнив образ топом и юбкой в тон, а также украшениями и нюдовым макияжем. Марк Рудаковский выбрал классический чёрный мундир, белую рубашку и брюки.
Роман пары развивался стремительно. Об отношениях Карины и Марка стало известно осенью 2025 года, а уже весной 2026-го хоккеист сделал возлюбленной предложение прямо во время матча КХЛ, превратив спортивное событие в романтическое шоу. Поклонники пары в соцсетях отметили, что супруги выглядят гармонично и буквально «светятся от счастья».
