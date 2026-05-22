Экс-бойфренд Ольги Бузовой женился в Barvikha Luxury Village

22 мая 2026, 17:02

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Тимофей Майоров сыграл свадьбу

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, московский бизнесмен Тимофей Майоров, женился на своей избраннице Алисе. О радостном событии предприниматель сообщил в соцсетях, опубликовав кадры из ЗАГСа Barvikha Luxury Village в Подмосковье.





Для церемонии невеста выбрала лаконичное белое платье без рукавов с высоким воротом, украшенным стразами. Жених появился на регистрации в классическом чёрном костюме и белой рубашке без галстука.



Особое внимание подписчиков привлёк питомец пары — собака породы шелти по кличке Лимончелло, которую молодожёны взяли с собой на церемонию.





«Это было замечательное путешествие. Следующий уровень моей жизни с Алисой», — написал Тимофей Майоров.