Полина Гагарина стала лицом открытия пятизвёздочного отеля в Сочи
Полина Гагарина выступила хедлайнером на открытии отеля Mandarin Garden 5* в Сочи. Презентация комплекса состоялась в четверг, 21 мая.
Mandarin Garden 5* вместе с Alean Collection представляет новый масштабный проект премиальной курортной недвижимости на первой береговой линии Чёрного моря.
Как сообщает «Газета.Ru», Гагарина на открытии отеля вышла на сцену в серебряном мини-платье из страз. Стилисты уложили её волосы мягкими локонами и сделали вечерний макияж. Артистка исполнила несколько песен и станцевала с группой.
Резиденты и гости Mandarin Garden 5* могут пользоваться собственным пляжным комплексом, SPA и центром косметологии, акватермальной зоной с хаммамом и сауной, четырьмя бассейнами, фитнес-пространством, подземным паркингом, приватным клубом привилегий и детской инфраструктурой площадью почти 1000 м² с образовательными студиями и анимацией.
