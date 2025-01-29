«Карма ее настигла»: что отец Лены Миро сказал о ее смерти и как на самом деле скончалась скандальная блогер

Елена Мироненко/Лена Миро (Фото: соцсети)
Новости о смерти скандально известного блогера Лены Миро (Елена Мироненко) появились еще весной 2024 года. СМИ писали, что девушка попала в ДТП в США, после которого впала в кому и потом умерла. Тогда многие пользователи интернета усомнились в гибели девушки. 27 января были опубликованы первые документы, которые указывают на то, что блогер действительно скончалась. Подробности приводит «Радио 1».
«Меня читают красивые люди»
Свой блог в Live Journal Лена Миро создала в 2010 году. Она писала «о добром и полезном», но такое читать никто не хотел. Тогда она кардинально сменила стиль на провокационный. Предполагалось, что поступить так подсказал девушке журналист Андрей Шмаров, с которым ей приписывали роман в то время.
Так, Миро начала писать скандальные тексты о звездах шоу-бизнеса, высмеивала их внешний вид и одежду. Она даже предлагала сделать вход в Москву платным «для мерзотнейших старух и прочей нечести», оскорбляла полных людей. Своими публикациями Лена Миро нажила немало врагов. Однако были и те, кто считал, что посты пишет вовсе не Лена, а другие люди от ее имени. Блог она вела 13 лет, но в 2023 году решила его закрыть по неизвестным причинам и пропала.
Елена Мироненко/Лена Миро (Фото: соцсети)
«Блог закрыт»
В марте 2023 года Лена Миро сообщила о закрытии своего блога.
«Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет», — такой пост она опубликовала в ЖЖ.
После этого девушка пропала. Многие даже начали сомневаться, существовала ли она на самом деле. В апреле в СМИ разлетелась новость о гибели блогера. СМИ писали, что Елена Мироненко попала в жуткое ДТП, впала в кому и впоследствии скончалась в больнице. При этом родственники и друзья публично ее гибель не подтверждали, не было и соответствующих документов.
Согласно слухам, на похоронах девушки присутствовала только ее мать, а отец, как уверяют авторы постов и статей, не захотел приехать и проститься с дочерью.
«Отец не поехал. Сказал, цитата: "Карма ее настигла, сама виновата"», – приводила газета «КП» слова инсайдера.
Однако в смерть Миро поверили немногие. Кто-то посчитал, что таким образом блогер решила привлечь к себе больше внимания, другие считали, что она решила начать жизнь с чистого листа с мужем фотографом, Ричардом Прайдом, свадьба с которым состоялась в 2017 году.
«Да она живая, воспитывает ребенка, пишет книжки. И с отцом у нее замечательные отношения, случись что – он бы прилетел к ней. Этот пост кто-то специально сделал. Регулярно вижу ее в супермаркете, и с животом видела, и с коляской», – написала комментарий девушка, которая якобы живет в США.
Появились документы, подтверждающие смерть Миро
На днях вновь всплыла история Миро. Однако на этот раз СМИ все же нашли документы, указывающие на смерть Миро. Baza опубликовала документы о том, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко, причина — «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью». Из данных ФНС следует, что умерла «королева ЖЖ» 20 апреля 2024 года.
Теперь же известно, что в городе Старый Оскол Белгородской области открыто дело о наследстве, именно там, где родилась Мироненко.
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