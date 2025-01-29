Изменила и пыталась отсудить имущество: подробности скандального развода жены Стаса Михайлова Инны с Андреем Канчельскисом

Инна Пономарева и Стас Михайлов (Фото: соцсети)
Певец Стас Михайлов нередко признавался, что за всю свою жизнь любил лишь трех женщин: стюардессу Инну Горб, бэк-вокалистку Наталью Золотову и моделью «Мисс Кировоград» Инну Пономареву, которая раньше была в отношениях с футболистом Андреем Канчельскисом.
Измена супругиКанчельскис преуспел в футболе как в России, так и за ее пределами — успехов он добился и в составе футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», а еще когда-то его признали лучшим игроком года.
И если с карьерой у Канчельскиса все было в порядке, то с романтическими отношениями возникали сложности. В 1990 году футболист познакомился с Инной, которая на тот момент уже имела статус «Мисс Кировоград». За время брака у пары появилось двое детей — сын Андрей и дочь Ева.
Андрей Канчельскис и его внучка Эмилия Петра Канчельскис (Фото: соцсети)
Совместная жизнь продлилась около шестнадцати лет, а потом случился громкий скандал при участии Стаса Михайлова. Конечно, у пары произошел разлад еще задолго до знакомства Инны и Стаса Михайлова — еще в начале отношений с Канчельскисом она захотела закрутить роман на стороне. Интересно, что модель сама призналась в измене своему супругу.
После ошибки Инны отношения стали рушиться. Девушка постоянно на все жаловалась, а домом она перестала вовсе, она регулярно уезжала или улетала куда-то «по делам».
Инна Пономарева (Фото: соцсети)
Пошла на концерт Стаса Михайлова, а не на встречу с дочкойСледом Андрей подписал контракт с ПФК «Крылья Советов». Запланированный переезд супругов в Самару стал одиночным — Инна наотрез отказалась уезжать из Москвы, в результате чего футболист решил переезжать без нее.
Потом модель стала тесно общаться с близкими певца Дмитрия Маликова. Круг ее общения стал состоять из представителей отечественного шоу-бизнеса, а отношения с супругом начали все больше становиться холодными. Футболист понимал, к чему все ведет, и решил откровенно поговорить с Инной, но беседа перетекла в огромный скандал.
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Андрей начал подозревать, что у Инны есть отношения на стороне. Попытка что-то выяснить ни к чему не привела, потом модель попросила дать ей неделю. Однако правда всплыла гораздо раньше. Их дочь Ева еще недавно назад рассказала о спортивном празднике в школе, девочка попросила маму и папу посетить его, но вот у Инны были другие планы — она планировала пойти на выступление Стаса Михайлова.
После нескольких встреч с друзьями Канчельскис узнал, что Инну уже много раз видели вместе с исполнителем песни «Все для тебя». Потом футболист спросил, встречается ли она со Стасом Михайловым. Она сказала правду.
Инна и Андрей расстались после шестнадцати лет брака. Во время развода модель всеми способами пыталась лишить экс-супруга абсолютно всего имущества, появившегося за время совместной жизни. Однако в итоге все имущество они разделили поровну.
Стас Михайлов и Инна Пономарева (Фото: соцсети)
Последствия разводаПосле расторжения брака Канчельскис начал исправно выплачивать алименты, однако в настоящее время он видит детей нечасто, а вот с Инной он прекратил общаться окончательно.
Долгий период футболист страдал от такого расставания, но сейчас он уже залечил свои душевные раны. Сам Андрей признавался, что Стас Михайлов его тоже не интересует от слова совсем. Даже с учетом огромного количества «острых шуток» от друзей, которые изначально хоть и задевали — теперь же он воспринимает случившееся с иронией, в шутку называя себя его «фанатом».
Инна и Стас Михайлов поженились еще в 2011. Певец по-отцовски относился даже не к своим детям, он окружал их заботой и теплом. Саму модель нечасто можно увидеть на публике.
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