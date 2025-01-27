Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Найдено подтверждение смерти блогера Лены Миро

Найдено подтверждение смерти блогера Лены Миро

Лена Миро (Фото: соцсети)

Лена Миро (Фото: соцсети)

Известная блогер Лена Миро (Елена Мироненко) умерла в апреле 2024 года. Baza опубликовала подтверждение её смерти.
Слухи о смерти Лены Миро появились еще весной 2024 года. Многие знакомые писали, что девушка перестала выходить на связь. Сначала многие решили, что девушка просто не в настроении, но, как оказалось, девушка умерла.

Предполагалось, что блогерша разбилась на машине и впала в кому. Однако тогда далеко не все поверили в ее смерть и считали, что Миро могла всех обмануть, инсценировав собственную смерть.



Однако Baza смогла найти доказательства смерти блогера. Издание нашло документы о том, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко, причина — «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Девушка стала популярной в LiveJournal. Она писала о звездах в резкой манере и с сарказмом.

Читайте также:

Замужество с родственником Никиты Михалкова придало Анастасии Ивлеевой сил – блогер предстала в новом образе

В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера

«Через сколько тебя хватятся, если я тебя здесь убью?»: Надин Серовски откровенно высказалась о женихе Артёме Венскеле
#смерть
#розыск
#предприниматель
#документы
#блогер
#девушка
«Роман всплыл случайно»: Барак Обама изменяет жене с Дженнифер Энистон? Слухи об их связи и кризис в семье экс-президента США
27 января 2025, 11:41

Бывший президент США Барак Обама (фото: социальные сети)

В зарубежных СМИ активно обсуждают слухи о возможном расставании 44-го президента США Барака Обамы с супругой Мишель Обамой. Таблоиды гласят, что экс-президент якобы начал отношения с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Кризис в семье Обамы


Барак и Мишель Обама всегда считались образцом крепкой и счастливой семьи. Супруги женаты с 1992 года и воспитывают двух дочерей. Однако в последнее время общественность заметила тревожные знаки возможного кризиса в их отношениях.

Например, Мишель Обама пропустила несколько крупных событий для американских политиков, включая похороны 39-ого президента США Джимми Картера и инаугурацию Дональда Трампа, которая состоялась 20 января.

Барак Обама и Мишель Обама (фото: социальные сети)

Новый роман Барака Обамы


На фоне слухов о разладе в семье политика, пользователи социальных сетей начали обсуждать отношения Барака Обамы с Дженнифер Энистон. В сети появилось сообщение, якобы принадлежащее другу актрисы, который утверждает, что Энистон и экс-президент состоят в отношениях.

«На вечеринке у друзей Дженнифер роман всплыл случайно — сама Дженнифер призналась в этом. Они сидели с экстрасенсом, что звучит сюрреалистично, но среди ее ближайших друзей это точно не секрет», — говорится в сообщении.

Несмотря на бурные обсуждения, ни Обама, ни сама Энистон пока не прокомментировали слухи. Представитель актрисы уже заявил, что она никак не связана с бывшим президентом США. Барак Обама также не делал никаких заявлений о своем браке.

Личная жизнь Дженнифер Энистон


Ранее актриса пережила два громких развода: с Брэдом Питтом, который ушел к Анджелине Джоли, и с Джастином Теру, с которым брак также не сложился.

Актриса Дженнифер Энистон (фото: социальные сети)


Читайте также:

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Бараком Обамой раскрутились с новой силой

«Когда замужжжж?»: Гагарина ответила на вопрос о возможном третьем замужестве

«Надо жить дальше»: мама Тимати о том, как пережила предательство мужа
#политика
#президент
#семьи
#брак
#супруги
#кризис
#актриса
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Квартира на Китай-городе и жена-агент: как живет номинированный на «Оскар» Юра Борисов и за что его невзлюбили коллеги
27 января 2025, 11:36

Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Юрий Борисов — талантливый актёр театра и кино, который сыграл множество запоминающихся ролей в российском кинематографе. В 2024 году артист снялся в комедийно-драматическом фильме «Анора», став первым представителем отечественного кинематографа, удостоенным номинации на премию «Оскар».
О том, как живет артист и почему многие не обрадовались его успехам, читайте в материале «Радио 1».

Родом из Реутова


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Будущий актер родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. В юности Юрий увлекался бальными танцами, но со временем это увлечение отошло на второй план, и он начал выступать на сцене школьного театра. По завершении школьного обучения Борисов решил стать актёром и с первого раза стал студентом театрального училища имени М. С. Щепкина. В 2013 году артист завершил обучение в учебном заведении и был принят в актёрскую труппу театра «Сатирикон». Однако в 2014 году, после того как он добился успеха в кинематографе, Юрий покинул театр.

Еще в студенческие годы актер влюбился в одногруппницу Анну Шевчук. Юрий Борисов долго ухаживал за ней, и после того как они оба окончили актёрский факультет, в 2014 году они сыграли свадьбу. В то время молодая семья жила в коммунальной квартире. После рождения детей, Марфы (ей сейчас 9 лет) и Акулины (ей 7 лет), родители Юры подарили им квартиру в районе метро «Китай-город». В интервью Борисов делился с журналистами своей целью — накопить средства, чтобы приобрести жильё для родителей. Он планирует приобрести два дома в Московской области: один — для своей семьи, другой — для родителей.

Жена — агент актера


Анна Шевчук и Юрий Борисов (Фото: соцсети)

После того как Анна Шевчук стала матерью, она оставила работу в театре и заняла должность директора, агента и главного помощника своего супруга. В результате у неё появилось больше времени для того, чтобы заниматься воспитанием дочерей. В этой семье никогда не было нянь — Юра и Анна придерживаются мнения, что воспитанием детей должны заниматься исключительно родители, иногда им помогают родители Юрия.

Номинация на «Оскар»


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

В начале 2025 года стало известно, что актёр Александр Борисов был выдвинут на премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в фильме «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. Советские и российские фильмы неоднократно удостаивались этой премии, однако наши актёры не получали награды в актёрских категориях. Юрий Борисов — первый российский актёр, который был номинирован на престижную кинонаграду.

В борьбе за премию Юрию Борисову предстоит соперничать с такими талантливыми актёрами, как Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь со 2 по 3 марта 2025 года.

Украина против


После того как Борисов был выдвинут на премию «Оскар», на Украине стали собирать подписи под петицией с требованием отменить её кандидатуру. Автором одной из них стал украинский режиссер Олесь Санин. В петиции он призвал Американскую академию кинематографических искусств и наук отозвать номинацию российского актера.

«Пока Украина истекает кровью, мировое киносообщество рассматривает возможность награждения российского актера одной из самых престижных наград в мире. Юрий Борисов был номинирован на премию "Оскар", что в нынешних обстоятельствах не только неприемлемо с моральной точки зрения, но и является одобрением культуры страны-агрессора на мировой арене», — аргументировал петицию Олесь Санин.

Кто еще не поддержал актера


Юрий Борисов (Фото: соцсети)

В России тоже нашлись люди, которые были не сильно рады номинации Юрия Борисова на «Оскар». Пётр Лидов-Петровский, советник медиагруппы «Россия сегодня», считает, что Борисову лучше не ездить на церемонию.

«Учитывая, что это премия американской киноакадемии, возможно, ему на церемонию ехать не стоит. У нас все-таки с США отношения, мягко говоря, так себе. Хоть Трамп и заявил, что он русский народ очень любит», — поделился Петр в эфире радио Sputnik.
Нашлись завистники Борисова и среди актеров. Артист Никита Кологривый иронично прокомментировал новость о номинации, разместив в своём аккаунте в социальной сети Instagram* мем, на котором он сам, а также актёры Александр Петров и Андрей Борисов. На изображении рядом с фото Борисова написано «Я не достоин Оскара», рядом с фото Петрова — «Я достоин Оскара», а рядом с фото Кологривого — «Оскар не достоин меня».

Несмотря на недоброжелателей Юрия Борисова, фанаты актера с нетерпением дожидаются момента, когда станет известно, кто же станет обладателем премии «Оскар», и держат кулачки за актера.


Читайте также:

«Я думала, что это ангина»: ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами

«Надо жить дальше»: мама Тимати о том, как пережила предательство мужа

Предательства, потеря ребенка и полное разочарование в мужчинах: куда пропала актриса Алика Смехова

* — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
#сша
#россия
#радио 1
#метро
#история
#жильё
#премия
#семья
#актёр
#фильм
#награды
#театр
#ночь
#китай
#родители
#фото
#украина
#режиссёр
#город
#семьи
#страны
#обучение
#план
#церемония
#молодая семья
#актриса
#отношения
#интервью
#актеры
#instagram
#дома
#мама
#артист
#мюзикл
#люди
#трамп
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нет и следа»: Брухунова пережила «апокалипсис» на Мальдивах
Брухунова пережила на Мальдивах тропический ливень
27 января 2025, 11:14

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)

Тропический ливень на Мальдивах пережила молодая супруга сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Об этом она рассказала в социальных сетях.
«Многих вчера напугал тропический ливень. Но те, кто хотя бы однажды отдыхал на островах, прекрасно знает, что это как быстро начинается, так быстро и заканчивается. Сегодня уже замечательная погода — светит солнце, очень приятный обдувающий ветерок. Нет и следа от вчерашнего апокалипсиса», — пояснила Брухунова.

Накануне 35-летняя женщина опубликовала в соцсети фотографию в купальнике. Пользователи незамедлительно оценили фигуру Брухуновой.

Перед этим стало известно, кого попыталась соблазнить Татьяна Брухунова.

Читайте также:

«Таню обгадили»: Брухунова после скандала, бросив детей от Петросяна, сбежала из России и сделала заявление

«Срамота!»: молодая жена Петросяна высмеяла девушек с фальшивыми сумками в столичном кафе

Тайные роды дочери, эпатажные наряды и отъезд из страны: где сейчас живет жена Петросяна Татьяна Брухунова
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вынужденная мера»: Онкобольной Отар Кушанашвили тайно женился на матери своего сына
Онкобольной Отар Кушанашвили тайно женился на женщине после 20 лет отношений
27 января 2025, 11:13

Отар Кушанашвили (Фото: соцсети)

Известный шоумен 54-летний Отар Кушанашвили тайно женился на женщине после 20 лет отношений, но, как оказалось, брак стал вынужденной мерой.
Кушанашвили был несколько раз женат и имел много романов. У него есть девять детей от разных женщин. Однако последние 20 лет Отар живет с бизнесвумен и певицей Ольгой Фроловой. У пары есть 15-летний сын Даниил. А летом прошлого года шоумен узнал, что у него онкология.

Теперь же стало известно, что после новостей о болезни Отар нарушил свое обещание больше никогда не жениться и сделал предложение своей спутнице, однако оказалось, что подобный шаг стал лишь вынужденной мерой.

«Дело в том, что в больнице его могут посещать только первые родственники. Поэтому я не могу сказать, что это вызвало у него огромный восторг и радость», — рассказала Фролова.

Большого торжества не было. Пара отправилась в ЗАГС прямо из больницы. После росписи состоялся ужин. При этом Отар из-за болезни придерживается ограничений в питании и полностью отказался от спиртного.

20 июня 2024 года Кушанашвили сообщил, что проходит лечение от онкологического заболевания. Оказалось, что у шоумена врачи нашли четвертую стадию рака сигмовидной кишки и метастазы в печени. В октябре его прооперировали. Сейчас он лечится в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Ему еще предстоит три сеанса химиотерапии. Фролова круглосуточно поддерживает супруга и верит в его полное выздоровление.

Читайте также:

«Врачи, зная репутацию Отара, боялись за него браться»: жена Кушанашвили рассказала о его борьбе с онкологией

Жена хоккеиста Сергея Плотникова показала семейную идиллию после слухов о его романе с Анной Седоковой

«Я думала, что это ангина»: ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами
#врачи
#дело
#онкология
#лечение
#загс
#больницы
#болезни
#заболевания
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вы красивая, но спеть нужно было лучше»: Александр Розенбаум сделал Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда»
Александр Розенбаум сделал Анну Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда»
27 января 2025, 10:13

Александр Розенбаум (Фото: кадр из передачи «Три аккорда»)

Александр Розенбаум сделал Анну Седокову аутсайдером шоу «Три аккорда». Российский певец поставил поп-звезде низкую оценку — даму.
Анна исполнила композицию «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» группы «Белый орел». Седокова пела с надрывом, а в конце номера она села на ступени и исполнила последнюю строку композиции с горестным вздохом.

Стоит отметить, что подобное исполнение не впечатлило судей, однако трое из них поставили Анне королей. А Александр Розенбаум оценил номер еще ниже — дамой.

«Вы красивая. Почему ж, можно быть красивой. Но спеть нужно было, конечно, лучше», — пояснил народный артист России.

В результате, Седокова оказалась на последнем месте.

Читайте также:

Жена хоккеиста Сергея Плотникова показала семейную идиллию после слухов о его романе с Анной Седоковой

Меняли страны и мужей: что случилось со звездами легендарного дуэта «Сестры Зайцевы», как они выглядят и где живут

«Мне было очень тяжело»: Анна Седокова про новый выпуск «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», сомнения и опыт буллинга
#страны
#артист
#песня
#шоу-бизнес
#программа
#телевидение
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фадеев раскрыл подробности отношений с Серябкиной
27 января 2025, 09:48

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Продюсер Максим Фадеев анонсировал обновленный состав популярной группы SEREBRO, в который вошли три новые певицы: KEIKO, AYA и DI, пишет «Пятый канал».
По словам шоумена, он решил отказаться от масштабного кастинга и искал таланты в узких музыкальных кругах, чтобы избежать нежелательных кандидатов.

Фадеев подчеркнул, что новые участницы должны обладать не только музыкальными способностями, но и умом.

«Если бы мы объявили кастинг, пришли бы, в основной массе, чсвшницы и девушки с пониженной социальной ответственностью. Поэтому искали в узком кругу музыкантов», — отметил продюсер.

Также стало известно, что Ольга Серябкина, экс-солистка SEREBRO, не будет писать тексты для нового состава группы. После окончания их контракта Фадеев прекратил общение с ней, хотя ранее они были близки.

«Я ни с кем из экс-артистов не общаюсь. У этого есть много разных причин. Но при этом я отношусь к ним тепло», — добавил продюсер.

Таким образом, группа SEREBRO готовится к новым свершениям с обновленным составом, поклонники ждут с нетерпением их будущие проекты.

Читайте также:

Жена хоккеиста Сергея Плотникова показала семейную идиллию после слухов о его романе с Анной Седоковой

«Я думала, что это ангина»: ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Бараком Обамой раскрутились с новой силой
#проекты
#таланты
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жена хоккеиста Сергея Плотникова показала семейную идиллию после слухов о его романе с Анной Седоковой
Жена хоккеиста Плотникова показала идиллию после слухов о его романе с Седоковой
27 января 2025, 08:41

Сергей и Мария Плотниковы (Фото: соцсети)

В последнее время в интернете появляется все больше слухов о тайных романах певицы Анны Седоковой со спортсменами. Ей даже приписали связь с 34-летним хоккеистом Сергеем Плотниковым. Несмотря на это, спортсмен и его жена Мария не давали комментариев по поводу этих сплетен. А недавно Мария показала в своем блоге семейную идиллию, дав понять, что у нее с супругом все хорошо.
Примечательно, что еще некоторое время назад пользователи сети интересовались на странице Плотников, как там поживает Седокова и зачем он связался с ней.

За последнее время также появилось множество слухов об отношениях певицы со скандально известным футболистом Александром Кокориным, но никаких доказательств этого романа нет.

Сама Седокова сейчас не дает интервью и комментариев по поводу случившегося.

Читайте также:

Меняли страны и мужей: что случилось со звездами легендарного дуэта «Сестры Зайцевы», как они выглядят и где живут

Предательства, потеря ребенка и полное разочарование в мужчинах: куда пропала актриса Алика Смехова

Слухи о романе Дженнифер Энистон с Бараком Обамой раскрутились с новой силой
#актриса
#интервью
#пользователи
#футбол
#семья
#брак
#фотография
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я думала, что это ангина»: ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами
Телеведущая Первого канала Сабина Пантус рассказала об опыте борьбы с раком
27 января 2025, 05:19

Сабина Пантус (Фото: соцсети)

Телеведущая Первого канала Сабина Пантус потрясла своих поклонников признанием о страшной болезни — в сентябре она рассказала, что ей диагностировали рак третьей стадии. Успев вовремя приступить к лечению, Сабина прошла через операции и курсы химиотерапии. Теперь звезда надеется на полное выздоровление. В эфире «Звезды сошлись» на НТВ она подробно рассказала о своем опыте.
Путь к выздоровлению был нелегким: телеведущая пережила физические и эмоциональные испытания, которые стали важным уроком для нее. Она поделилась неосторожностью прошлого и ошибками, которые могли стоить ей жизни.

Изначально Пантус посчитала, что подхватила обычную ангину, с которой сталкивалась с детства.

«Первые симптомы появились в мае: у меня начали болеть лимфоузлы. Ну что? Никогда не воспалялось горло? Самолечением занималась. Воспаляется, начинает болеть, но я с детства жила с ангинами. Думала, пройдет», — рассказывала она.
Сабина Пантус (Фото: соцсети)

Долгое самолечение не помогло, а назначенные антибиотики только усугубили подозрения. Настаивая на проведении гистологии, Сабина узнала свой диагноз — плоскоклеточный рак. Опухоль развивалась стремительно. Всего за две недели болезнь приняла угрожающие масштабы.

Лечение было тяжелым: операции, химиотерапия, неконтролируемое слюноотделение и выпадение волос — со всем этим Пантус пришлось столкнуться и смириться. Но, по словам телеведущей, самой тяжелой частью было учиться говорить и принимать себя заново.

Несмотря на это, Сабина продолжала делиться своим опытом с подписчиками, призывая их заботиться о здоровье и не игнорировать сигналы своего организма.

Сабина Пантус (Фото: соцсети)

«Рак молодеет. Мы игнорируем любой дискомфорт, привыкли терпеть. Пока не припрет, мы не идем к врачу», — заметила телеведущая, указывая на статистику: многим пациентам с раком в клиниках не было и 40 лет.
Сейчас 42-летняя Сабина Пантус ждет завершения курса химиотерапии и надеется вернуться к работе. Она сохраняет оптимизм и веру в лучшее, потому что хороший настрой — лучший помощник для успешной реабилитации.

«Ставлю РАК раком. Позитивно выздоравливаю», — стоит подписка в личном Instagram*-блоге телеведущей.

Читайте также:

«Неправда — хлеб стыда»: Ирина Винер о спорте. Почему она не повышала голос на Кабаеву, но жестко мотивировала Мамун?

Арест по ошибке: Инвалид получил 600 тысяч рублей за «мастурбацию»

Предательства, потеря ребенка и полное разочарование в мужчинах: куда пропала актриса Алика Смехова

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#испытания
#здоровье
#болезнь
#лечение
#звёзды
#операции
#симптомы
#диагноз
#антибиотики
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слухи о романе Дженнифер Энистон с Бараком Обамой раскрутились с новой силой
26 января 2025, 21:13

Дженнифер Энистон (Фото: соцсети)

Слухи о романе американской актрисы Дженнифер Энистон с экс-президентом США Бараком Обамой раскручиваются снова. Как пишут Telegram -каналы, бывший хозяин Белого дома появляется на публике в одиночку, храня молчание. Отсутствие рядом с ним супруги Мишель лишь подогревает разговоры, что с брачным союзом Обамы не все хорошо.
При этом в сети «гуляет» видео, на котором Энистон заметно нервничает, отвечая на вопрос про Обаму. Она говорит, что больше знакома с Мишель, но поправляет волосы и заикается.

Сплетни о романе политика и знаменитости начались еще летом прошлого года и практически прекратились. Однако одна из журналисток написала в соцсети, что, по словам ее инсайдеров, Дженнифер призналась в романе на встрече с экстрасенсом.

Читайте также:

Рита Дакота пожелала Юре Борисову завоевать «Оскар»

Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с дочерью и будущим зятем

«Сбилась со счета»: Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»
#мир
#сша
#звёзды
#отношения
#актеры
#кино
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате