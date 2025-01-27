Найдено подтверждение смерти блогера Лены Миро

Лена Миро (Фото: соцсети)
Известная блогер Лена Миро (Елена Мироненко) умерла в апреле 2024 года. Baza опубликовала подтверждение её смерти.
Слухи о смерти Лены Миро появились еще весной 2024 года. Многие знакомые писали, что девушка перестала выходить на связь. Сначала многие решили, что девушка просто не в настроении, но, как оказалось, девушка умерла.
Предполагалось, что блогерша разбилась на машине и впала в кому. Однако тогда далеко не все поверили в ее смерть и считали, что Миро могла всех обмануть, инсценировав собственную смерть.
Однако Baza смогла найти доказательства смерти блогера. Издание нашло документы о том, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко, причина — «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».
Девушка стала популярной в LiveJournal. Она писала о звездах в резкой манере и с сарказмом.
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Предполагалось, что блогерша разбилась на машине и впала в кому. Однако тогда далеко не все поверили в ее смерть и считали, что Миро могла всех обмануть, инсценировав собственную смерть.
Однако Baza смогла найти доказательства смерти блогера. Издание нашло документы о том, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко, причина — «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».
Девушка стала популярной в LiveJournal. Она писала о звездах в резкой манере и с сарказмом.
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Элина Позднякова