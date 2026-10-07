«Каждый должен обладать таким качеством»: Миронов назвал Табакова своим театральным отцом

07 октября 2026, 17:21

Актер Евгений Миронов назвал артиста Олега Табакова своим театральным отцом

Евгений Миронов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Евгений Миронов назвал Олега Табакова своим театральным отцом. Об этом актер рассказал в интервью главному редактору журнала «Мнение редакции» Алеко Надиряну.





По словам Миронова, от Табакова он перенял в том числе умение заботиться о людях, которые находятся рядом. Также артист отметил особую интуицию своего наставника, позволявшую ему замечать талантливых людей.





«Наверное, каждый руководитель должен обладать таким качеством», — сказал Миронов.