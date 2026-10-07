«Каждый должен обладать таким качеством»: Миронов назвал Табакова своим театральным отцом
Актер Евгений Миронов назвал артиста Олега Табакова своим театральным отцом
Евгений Миронов назвал Олега Табакова своим театральным отцом. Об этом актер рассказал в интервью главному редактору журнала «Мнение редакции» Алеко Надиряну.
По словам Миронова, от Табакова он перенял в том числе умение заботиться о людях, которые находятся рядом. Также артист отметил особую интуицию своего наставника, позволявшую ему замечать талантливых людей.
«Наверное, каждый руководитель должен обладать таким качеством», — сказал Миронов.
В 2006 году актер возглавил Государственный театр Наций и остается его художественным руководителем до сих пор. Миронов отметил, что со временем площадка значительно расширила сферу своей деятельности и вышла за рамки традиционного театра.
По его словам, сегодня Театр Наций объединяет постановки разных жанров — от кукольных спектаклей до пластических представлений, сотрудничает с регионами в рамках фестивалей и лабораторий, а также реализует социальные проекты совместно с благотворительными фондами. Миронов подчеркнул, что одна из главных задач театра заключается в возможности помогать людям реализовывать творческие мечты. Молодые артисты получают шанс попробовать себя в профессии, а опытные режиссеры и актеры — воплощать необычные и масштабные проекты.