Актёр Евгений Миронов экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем

Евгений Миронов (Фото: emironov.ru)
Известный советский и российский актёр театра и кино госпитализирован в медицинское учреждение в Москве. Причиной стали серьёзные проблемы с сердцем.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. По информации корреспондентов, началось всё с того, что народный артист России, Чечни и Республики Башкортостан обратился к врачам с жалобами на заметное ухудшение самочувствия. У него начались резкие скачки артериального давления, периодически наступало онемение конечностей.
При тщательном обследовании у Миронова выявили нарушения сердечного ритма, вызванные нестабильным артериальным давлением. Его тут же экстренно поместили в стационар и назначили необходимую терапию.
Сам актёр рассказал, что из-за сильных нагрузок и физического и эмоционального напряжения он уже около года принимает снотворное и успокоительные препараты. Из-за постоянных навязчивых мыслей о работе у него начались тревожные расстройства и бессоница.
Актёр провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное углублённое обследование.
В кино Евгений Миронов дебютировал в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Но заметили его в следующем году после съёмок в картине «Делай — раз!», где они с Владимиром Машковым сыграли героев-антагонистов, после чего карьера обоих резко пошла в гору.
Сейчас на счету Миронова множество театральных и киноролей, он выступает не только как актёр, но и как режиссёр и продюсер. Артист является многократным обладателем театральных, телевизионных и кинопремий, таких как «Ника». «Золотая маска», «ТЭФИ», «Золотой орёл», «Хрустальная Турандот».
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При тщательном обследовании у Миронова выявили нарушения сердечного ритма, вызванные нестабильным артериальным давлением. Его тут же экстренно поместили в стационар и назначили необходимую терапию.
Сам актёр рассказал, что из-за сильных нагрузок и физического и эмоционального напряжения он уже около года принимает снотворное и успокоительные препараты. Из-за постоянных навязчивых мыслей о работе у него начались тревожные расстройства и бессоница.
Актёр провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное углублённое обследование.
В кино Евгений Миронов дебютировал в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Но заметили его в следующем году после съёмок в картине «Делай — раз!», где они с Владимиром Машковым сыграли героев-антагонистов, после чего карьера обоих резко пошла в гору.
Сейчас на счету Миронова множество театральных и киноролей, он выступает не только как актёр, но и как режиссёр и продюсер. Артист является многократным обладателем театральных, телевизионных и кинопремий, таких как «Ника». «Золотая маска», «ТЭФИ», «Золотой орёл», «Хрустальная Турандот».
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Александр Бойцов