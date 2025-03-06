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Актёр Евгений Миронов экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем

SHOT: Актёр Евгений Миронов госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем
Евгений Миронов (Фото: emironov.ru)

Евгений Миронов (Фото: emironov.ru)

Известный советский и российский актёр театра и кино госпитализирован в медицинское учреждение в Москве. Причиной стали серьёзные проблемы с сердцем.
Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. По информации корреспондентов, началось всё с того, что народный артист России, Чечни и Республики Башкортостан обратился к врачам с жалобами на заметное ухудшение самочувствия. У него начались резкие скачки артериального давления, периодически наступало онемение конечностей.

При тщательном обследовании у Миронова выявили нарушения сердечного ритма, вызванные нестабильным артериальным давлением. Его тут же экстренно поместили в стационар и назначили необходимую терапию.

Сам актёр рассказал, что из-за сильных нагрузок и физического и эмоционального напряжения он уже около года принимает снотворное и успокоительные препараты. Из-за постоянных навязчивых мыслей о работе у него начались тревожные расстройства и бессоница.

Актёр провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное углублённое обследование.

В кино Евгений Миронов дебютировал в 1988 году в фильме Александра Кайдановского «Жена керосинщика». Но заметили его в следующем году после съёмок в картине «Делай — раз!», где они с Владимиром Машковым сыграли героев-антагонистов, после чего карьера обоих резко пошла в гору.

Сейчас на счету Миронова множество театральных и киноролей, он выступает не только как актёр, но и как режиссёр и продюсер. Артист является многократным обладателем театральных, телевизионных и кинопремий, таких как «Ника». «Золотая маска», «ТЭФИ», «Золотой орёл», «Хрустальная Турандот».

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Бывший участник «Руки Вверх!» Потехин: SHAMAN'а быстро забудут. Переживаю за таких артистов, столько пафоса
06 марта 2025, 05:51

Сергей Жуков и Алексей Потехин (Фото: «ВК»/Алексей Потехин)

Бывший участник известной группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин поделился своим мнением о новых хитах, а также прокомментировал момент большой популярности SHAMAN'а. По мнению певца, 33-летнего Ярослава Дронова в скором времени могут просто забыть.
Музыкант считает, что для создания топовой композиции особенно важна личность исполнителя. Для подтверждения своих слов Алексей привел Григория Лепса.

«Сколько у него было песен, но все равно есть вещи, которые подходят именно под его типаж. „Рюмка водка на столе…“ — понятно, что это Лепс», — говорит Потехин.

По словам певца, современные исполнители не имеют подходящего образа. К тому же общественность не может вспомнить ни одного трека молодых звезд.

Фото: «ВК»/Алексей Потехин

К тому же Потехин прокомментировал популярность SHAMAN'а. Об исполнителе заговорили в ходе шоу «Легенда» канала RTVI. Ярослава Дронова вспомнили после слов Алексея о современных музыкантах.

«Я, честно, даже переживаю иногда за таких артистов, потому что столько пафоса в это вложено. А спроси у девчонки любой: „Знаешь этого исполнителя? А чего он поет?“ Она не ответит, напеть невозможно. Если этого артиста не рекламировать, его быстро забудут, потому что он ни с чем не ассоциируется. Приятная внешность, все работает отлично, а вот не крутить его буквально полгода, и люди вообще даже не вспомнят, что такой человек был», — заявил Потехин.

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Алексей ушел из группы «Руки Вверх!» в 2006 году. Как пишут Starhit, все из-за амбиций Сергея Жукова, который желал развиваться дальше один. При этом сам Потехин продолжил заниматься творчеством и создал свою музыкальную группу.

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«Могу уйти в монашество»: блогер Николай Василенко поделился историей о своей личной жизни
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«Могу уйти в монашество»: блогер Николай Василенко поделился историей о своей личной жизни
06 марта 2025, 04:49

Николай Василенко (Фото: telegram/nikolay_anatolievich_vasilenko1)

«Лавандовый раф» Николай Василенко обрел популярность в прошлом году благодаря своему блогу. Добродушный 55-летний мужчина желает подписчикам добра и всегда лучезарно улыбается. Фанаты привыкли видеть его веселым, но о личной жизни блогер говорит с грустью.
На шоу репера Басты «Вопрос ребром» Василенко тяжело вздохнул после вопроса из зала о личной жизни блогера. По словам Николая, он пока не готов к отношениям, так как имеет более грандиозные планы.

Как пишут Starhit, Василенко был женат дважды, и каждый раз счастливо. При этом как говорит сам блогер, сейчас он очерствел и разучился, в связи с чем не готов найти вторую половинку.

«Это серьезный, конечно, вопрос… Моя внутренняя миссия, она больше. Я уже очень взрослый мужчина и как-то не уверен, что это мне нужно», — говорит Николай.

Блогер заявил, что около 20 лет назад поставил себе цель — постараться сделать что-то для человечества. При этом Василенко всегда мечтал написать книгу, но она открылась для него в соцсетях.

«Крупнее любви-то ничего нет. Это самая важная стихия, такая могущественная, огромная, большая, всепоглощающая, уничтожающая и создающая. Поэтому там все-таки место молодым ребятам, а мне бы изменить весь мир. Чтобы весь мир улыбнулся, ему стало лучше, легче и светлее. Много лет назад я решил, что могу даже уйти в монашество», — рассуждает блогер.

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«При взгляде на него я наполняюсь теплым ощущением нежности»: Певица Елка рассказала о своей личной жизни
06 марта 2025, 02:46

Елизавета Иванцив (Фото: Telegram/tvoyalubimayapevitsa)

Певица Елка (Елизавета Иванцив) всегда предпочитала держать в тайне свою личную жизнь. Фанаты практически ничего не знают об ее отношениях с противоположным полом, но звезда все-таки поделилась небольшими подробностями в ходе эфира программы «Тема» на RU.TV
«Бабочки в животе это пиковые состояния, которых мне бы хотелось избегать. А что меня сейчас радует, так это то, что при взгляде на любимого человека я медленно наполняюсь каким-то удивительно теплым ощущением нежности... Там очень много спокойствия, без адреналиновых скачков, без желания дергаться к телефону» — рассказала Елка.

Также певица поделилась своим мнением о праздновании 8 марта. Звезда дала понять, что будет не против получить цветы, но при этом не ждет каких-либо особенных подарков в это день. Елка отметила, что не любит больших композиций и предпочитает скромные букеты и нежные цветы. К тому же по словам звезды, она сейчас способна купить себе все сама, поэтому ее больше радуют милые мелочи и трогательные сюрпризы.

Начало марта певица назвала прекрасным временем, чтобы радовать своих близких букетами. Елка призналась, что любит дарить цветы близким и подругам при встрече с ними.

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Женщина-лошадь: Почему молодая звезда HorsegiirL скрывает свое лицо под маской
06 марта 2025, 01:38

HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)

Благодаря своей огромной популярности в TikTok молодая звезда HorsegiirL смогла попасть на церемонию Brit Awards в Лондоне. Общественность обсуждает эпатажный имидж женщины-лошади и задается вопросом, почему девушка скрывает свое лицо под маской?
Несмотря на особую популярность откровенных нарядов у начинающих исполнительниц, HorsegiirL решила привлечь к себе внимание весьма нестандартным способом. Девушка надевает на лицо маску лошади, в связи с чем никто не знает ее настоящей внешности.

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На протяжении уже нескольких лет исполнительница занимается творчеством. Как пишет Starhit, особую огласку она получила летом прошлого года, когда ее треки завирусились в TikTok. После HorsegiirL выпустила несколько скандальных клипов, где предстала перед фанатами в провокационных образах.

HorsegiirL (Фото: Instagram*/horsegiirl420)

Своих поклонников музыкантка называет фермерами. Чтобы сыграть один сет девушка требует до 300-500 тысяч евро, в зависимости от площадки. Одной из главных загадок остается настоящая внешность HorsegiirL. Фанаты размышляют о причинах ношения маски, в числе которых болезнь и некрасивое лицо.

«А она действительно поет? Или просто ржет?»; «Ей не хватает только героя Конь-огонь»; «Вот уж точно, баба с возу, кобыле легче»; «Старый конь борозды не испортит» — смеются подписчики в комментариях.

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Пришлось отказаться от фастфуда и начать бегать: как Бен Аффлек готовится к новой роли
05 марта 2025, 21:48

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актер Бен Аффлек решил бросить вредные привычки и заняться спортом, сообщило издание Daily Mail.
Известно, что Аффлек уже много лет не может жить без фастфуда, алкоголя и сигарет. Судя по всему, теперь 52-летний Бен собирается отказаться от вредных привычек: недавно селебрити заметили на пробежке.

Отмечалось, что актер активно приводит себя в форму перед съемками в новой киноленте «Животные». Ради участия в проекте американский артист проходит особую фитнес-программу, которая поможет ему быстро прийти в себя после вредных привычек.

В предстоящей киноленте Бен перевоплотится в кандидата в мэры, который вместе со своей женой отчаянно старается заплатить выкуп своему сыну и прибегает к крайним мерам, раскрывая темные тайны. Вместе с Аффлеком в фильме появится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон.

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