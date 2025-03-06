Евгений Миронов назвал удивительными и смешными новости о своей госпитализации

Евгений Миронов (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Евгений Миронов признался, что недавно успешно прошёл полное медицинское обследование. По словам народного артиста России, его биологический возраст составляет 40 лет.
Сегодня СМИ написали об экстренной госпитализации 58-летнего актёра, у которого обнаружились серьёзные проблемы с сердцем. Поклонников сильно встревожила эта новость. Однако сестра артиста поспешила опровергнуть эти слухи.
Тем не менее ранее актёр признавался, что принимает снотворное и успокоительные из-за сильных нагрузок и эмоционального напряжения. Также у него развились тревожные расстройства и бессонница из-за волнующих его навязчивых мыслей о работе.
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«Абсолютная неправда. С ним всё в порядке», – сказала Оксана в беседе с изданием «Абзац».После на связь вышел и сам Евгений, который объяснил VOICE, откуда пошли сплетни о его проблемах со здоровьем.
«Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Вы знаете, мне очень смешно. Недавно проходил ежегодный чек-ап, все медицинские показатели у меня в норме и чувствую я себя прекрасно. Вчера играл спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?», готовлюсь к репетициям новой постановки с Валерием Фокиным, работаю над сценарием очередного кинопроекта. 26 и 27 марта буду играть «Дядю Ваню», – пояснил Миронов.После артист пригласил поклонников на свои спектакли, назвав это лучшим времяпрепровождением, вместо чтения сомнительных и недостоверных новостей, которые пишутся исключительно для повышения трафика.
Тем не менее ранее актёр признавался, что принимает снотворное и успокоительные из-за сильных нагрузок и эмоционального напряжения. Также у него развились тревожные расстройства и бессонница из-за волнующих его навязчивых мыслей о работе.
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Анастасия Чинкова