«Каждый год — минимум за пять»: муж Лены Катиной рассказал о трудностях в браке с певицей

16 июня 2025, 17:21

Муж Лены Катиной рассказал о трудностях в браке с певицей в годовщину свадьбы

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов (Фото: Инстаграм* @lenakatina)

Муж солистки группы «Тату» Лены Катиной в личном блоге рассказал о трудностях в браке с певицей в годовщину свадьбы.







«За это время было все: романтика и жесть, взлеты и падения, срочные задачи, дедлайны, ночные авралы. У нас с Леной каждый год — минимум за пять. И если кто-то думает, что любовь – это красивые фотки в соцсетях, то это вообще не про нас», — написал Дмитрий.