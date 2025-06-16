«Каждый год — минимум за пять»: муж Лены Катиной рассказал о трудностях в браке с певицей
Муж Лены Катиной рассказал о трудностях в браке с певицей в годовщину свадьбы
Муж солистки группы «Тату» Лены Катиной в личном блоге рассказал о трудностях в браке с певицей в годовщину свадьбы.
«За это время было все: романтика и жесть, взлеты и падения, срочные задачи, дедлайны, ночные авралы. У нас с Леной каждый год — минимум за пять. И если кто-то думает, что любовь – это красивые фотки в соцсетях, то это вообще не про нас», — написал Дмитрий.
По словам Спиридонова, их любовь с Катиной включает партнерство, дружбу и юмор. Бизнесмен добавил, что они научились совместно решать проблемы, а также не соперничать друг с другом.
Напомним, 16 июня 2022 года Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. 11 июля 2023 года на свет появился сын пары Демьян.
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