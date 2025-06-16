Анастасия Волочкова раскрыла, бывает ли она пьяной во время концертов

16 июня 2025, 15:44

Волочкова заверила, что ни разу не выходила на сцену пьяной

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что ни разу не выходила на сцену пьяной.





По словам балерины, она уже привыкла к различным роликам в Сети, где ее пытаются обвинить или уличить в пьяных выступлениях. Волочкова пояснила, что роль, которую она исполняет, требует легкой небрежности в движениях, по этой причине зрителям кажется, что балерина пьяна.





«Если зритель считает, что я пьяна, значит, я очень хорошо справляюсь с ролью своей героини, которая в отчаянии проживает непростую судьбу», — добавила звезда.