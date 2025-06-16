Анастасия Волочкова раскрыла, бывает ли она пьяной во время концертов

Волочкова заверила, что ни разу не выходила на сцену пьяной
Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что ни разу не выходила на сцену пьяной.



По словам балерины, она уже привыкла к различным роликам в Сети, где ее пытаются обвинить или уличить в пьяных выступлениях. Волочкова пояснила, что роль, которую она исполняет, требует легкой небрежности в движениях, по этой причине зрителям кажется, что балерина пьяна.

«Если зритель считает, что я пьяна, значит, я очень хорошо справляюсь с ролью своей героини, которая в отчаянии проживает непростую судьбу», — добавила звезда.

Волочкова заключила, что никогда не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения, потому что уважает публику, которая к ней приходит.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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