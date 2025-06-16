Волочкова прокомментировала слухи о беременности Агаты Муцениеце от Сулеймана Керимова

16 июня 2025, 16:10

Волочкова прокомментировала слухи о беременности Агаты Муцениеце от Керимова

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о беременности Агаты Муцениеце. Об этом пишет Telegram-канал Super.





По слухам, у актрисы, якобы, будет ребенок от миллиардера Сулеймана Керимова, с которым ранее состояла в отношениях Анастасия Волочкова. Балерина рассказала, что не в курсе личной жизни экс-возлюбленного.





«Я могу вам сказать только одно, что после уже нашего расставания с Сулейманом мы с ним встречались и он мне сказал одно: "Ты знаешь, лучше тебя, женщина, я не встречу, а хуже мне не надо". И это не только его слова, это слова всех мужчин, с которыми у меня были отношения. И потом получалось так, что каждый говорил о том, что после меня другие — просто кошёлки», — пояснила Волочкова.