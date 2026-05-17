«Попались на напёрстках»: Муж и мама Наташи Королёвой проиграли все деньги
Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) опровергла слухи о напряжённых отношениях между своей матерью Людмилой Порывай и супругом Сергеем Глушко (известным как Тарзан). Певица заявила, что у близких людей достаточно общего для взаимопонимания. Слова певицы приводит издание «7 Дней».
Королёва вспомнила в интервью случай из жизни матери. Во время отдыха в Ялте Людмила Порывай не послушала уговоры дочери и проиграла напёрсточникам все отпускные деньги.
«Мой муж и моя мама — азартные люди, эта история их объединила. Оба стали понимать, что свой азарт надо контролировать. В общем, в 90-е был такой популярный способ развести на деньги — напёрстки. Вот моя мама и попалась», — рассказала певица.Тогда семье пришлось вернуться домой досрочно. Похожая история произошла и с Сергеем Глушко, когда он ещё учился в военной академии. На вокзале во время командировки мошенники обыграли его, забрав командировочные, подаренные отцом часы и другие ценные вещи. После этих историй и мама, и супруг Наталии стараются не играть в азартные игры.