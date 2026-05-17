«Мне нужно было сбежать»: Мэттью Макконахи скрывался в Перу под чужим именем

17 мая 2026, 23:07

Мэттью Макконахи признался, что едва не сошёл с ума из-за славы

Мэттью Макконахи (Фото: Instagram* / @officiallymcconaughey)

Мэттью Макконахи откровенно рассказал о тяжёлом периоде в начале своей карьеры, когда внезапная популярность стала для него настоящим испытанием. В интервью E! News актёр признался, что в конце 1990-х чувствовал сильнейшее эмоциональное выгорание и буквально пытался спастись от давления славы.Мэттью Макконахи откровенно рассказал о тяжёлом периоде в начале своей карьеры, когда внезапная популярность стала для него настоящим испытанием. В интервью E! News актёр признался, что в конце 1990-х чувствовал сильнейшее эмоциональное выгорание и буквально пытался спастись от давления славы.





По словам звезды, после первых крупных успехов он столкнулся с постоянным вниманием окружающих и потерял ощущение личного пространства.





«Я был на дне. Мне нужно было сбежать, иначе я бы сошёл с ума. Это было слишком. Слишком много внимания, слишком много людей, которые чего-то от тебя хотят», — признался Мэттью Макконахи.