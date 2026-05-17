«Мне нужно было сбежать»: Мэттью Макконахи скрывался в Перу под чужим именем
Мэттью Макконахи откровенно рассказал о тяжёлом периоде в начале своей карьеры, когда внезапная популярность стала для него настоящим испытанием. В интервью E! News актёр признался, что в конце 1990-х чувствовал сильнейшее эмоциональное выгорание и буквально пытался спастись от давления славы.Мэттью Макконахи откровенно рассказал о тяжёлом периоде в начале своей карьеры, когда внезапная популярность стала для него настоящим испытанием. В интервью E! News актёр признался, что в конце 1990-х чувствовал сильнейшее эмоциональное выгорание и буквально пытался спастись от давления славы.
По словам звезды, после первых крупных успехов он столкнулся с постоянным вниманием окружающих и потерял ощущение личного пространства.
«Я был на дне. Мне нужно было сбежать, иначе я бы сошёл с ума. Это было слишком. Слишком много внимания, слишком много людей, которые чего-то от тебя хотят», — признался Мэттью Макконахи.Тогда артист решился на неожиданный шаг — придумал себе новое имя и отправился в Перу, где смог пожить вдали от камер и поклонников. Как рассказал актёр, именно анонимность помогла ему восстановиться и почувствовать себя обычным человеком.