Кети Топурия откровенно рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка

Кети Топурия (Фото: Инстаграм* @keti_one_official)
Кети Топурия рассказала, почему отказалась кормить грудью третьего ребенка. Об этом певица сообщила в «ШБ-Шоу».
По словам исполнительницы, она столкнулась с ситуацией, из-за которой у нее был высокий риск тяжелого заболевания. Переизбыток молока и сложное состояние молочных протоков у солистки «А’Студио» могли перерасти в мастит.
После первой и второй беременности такой проблемы не было, заключила Кети.
Напомним, в 2024 году у певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь Николь.
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*Запрещен в РФ
«Вообще это довольно непредсказуемо и невозможно понять. Только когда кормишь и понимаешь, все хорошо у тебя там или нет», — добавила Топурия.
После первой и второй беременности такой проблемы не было, заключила Кети.
Напомним, в 2024 году у певицы и предпринимателя Льва Деньгова родилась дочь Николь.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова