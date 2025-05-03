Скандалы с коллегами, особняк за 30 млн, неожиданный развод и вторая беременность: Иде Галич 35 лет

Ида Галич (Фото: Telegram: @GALICH_onok)
3 мая российской телеведущей и блогеру Иде Галич исполняется 35 лет. Она находится на пике популярности, ее имя регулярно появляется в новостной повестке, а доходы вызывают зависть даже у близких друзей.
Подробности биографии Иды Галич — в материале «Радио 1».
Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в Германии в семье советского военного Василия Галича и медсестры Зарины. Детство Иды прошло в постоянных переездах. Семья жила во Владикавказе, Омске, Буденновске, Санкт-Петербурге. В 2002 году, когда девочке исполнилось 12 лет, семья Галич обосновалась в Москве.
В 2011 году Ида дебютировала в составе команды КВН «Осенний поцелуй», создав образ наивной и беззаботной девушки. Шесть лет в КВН подарили Галич бесценный опыт, но не принесли настоящей популярности и финансового дохода. В 2016 году Ида вместе с приятелем по КВН Антоном Каравайцевым поучаствовала в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.
В том же году девушка начала вести свои соцсети. Она публиковала короткие смешные видео на различные жизненные темы. Первые попытки не стали особенно успешными. Однако после знакомства с Настей Ивлеевой в карьере обеих произошел настоящий прорыв.
В начале карьеры блогеров Ида и Настя были практически неразлучны — вместе снимали контент, продвигали друг друга и называли себя лучшими подругами. Отношения девушек начали ухудшаться в 2020 году, после того как Галич родила сына. Она нуждалась в поддержке, но Ивлеева, по словам Иды, оказалась не готова к такому формату дружбы.
Громкий скандал разразился в 2021 году, когда Ида заняла третье место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых блогеров, опередив Анастасию, которая оказалась лишь на шестой строчке. В порыве радости Галич позволила себе «проехаться» по экс-подруге, заявив, что та накручивает подписчиков и обманывает их в розыгрышах. Ивлеева же язвительно поздравила Иду с достижением.
После многочисленных взаимных обвинений блогеры попытались выяснить отношения в 2022 году в студии шоу Иды «Есть вопросики». Встреча оказалась эмоциональной, но не привела к примирению. Спустя год конфликт вспыхнул с новой силой: Ивлеева обвинила Галич в пошлости, а Ида экс-подругу — в воровстве контента.
Последний всплеск ненависти между звездами произошел после скандальной «голой вечеринки», организованной Анастасией в декабре 2023 года. Несмотря на приглашение, Ида отказалась посетить мероприятие, назвав это попыткой хайпа, а не желанием восстановить дружбу.
В 2019 году Ида Галич заняла 11-е место в рейтинге Forbes с доходом в 0,55 млн долларов. К 2021 году ее заработок достиг 0,85 млн долларов, что позволило войти в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров.
В одном из интервью знаменитость призналась, что могла заработать за один день до 8,5 млн рублей. При этом на команду и бытовые нужды она ежемесячно тратит более 1,5 млн рублей, включая зарплаты стилисту, пиарщику, помощнику и водителю. Услуги специалистов по домашним делам обходятся Галич более чем в 500 тыс рублей в месяц.
Помимо блога Ида Галич активно развивает свой бизнес. В 2021 году она запустила сервис доставки суши и роллов YOJI, позиционируя его как премиальный. Цены в сервисе значительно выше среднерыночных: стоимость роллов варьируется от 390 до 990 рублей.
Несмотря на критику со стороны других блогеров, которые отмечали завышенные цены при среднем качестве, бизнес Галич продолжает расти. В 2022 году YOJI принес ей 5,9 млн рублей дохода, а в 2023 году выручка возросла до 8,1 млн рублей с чистой прибылью 2,7 млн рублей.
У Иды Галич есть пять квартир в российской столице, а также загородный особняк стоимостью 30 млн рублей. В январе 2023 года блогер поделилась планами приобрести недвижимость в Сочи.
Первым мужем Иды Галич стал осетинец Алан Басиев. 11 мая 2018 года влюбленные сыграли свадьбу. 7 февраля 2020 года Ида родила сына Леона.
Семейное счастье пары продлилось недолго — в декабре того же года они объявили о расставании. Официальный развод состоялся в апреле 2021 года. Поклонники строили различные версии о причинах расставания, самой популярной из которых была финансовая — якобы муж зарабатывал в разы меньше звездной жены. Но Ида опровергла эту теорию, заявив, что «финансы и распад союза никак не связаны» и что она «может позволить себе просто любить человека».
Спустя время, в одном из интервью, Галич признала, что развод был болезненным, но необходимым решением.
После развода Ида Галич некоторое время встречалась с блогером Стасом Круглицким (известным как «Стас просто класс»). Их отношения длились около полугода.
В конце 2023 года стало известно о романе Иды Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем. Возлюбленный телеведущей из состоятельной семьи — его отец руководит частной сетью городских катков в Москве. Сам Олег является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленных машин и оборудования.
Ида Галич в своем Telegram-канале делилась, что подписчики регулярно задают ей вопрос: «Где грудь?». Зачастую фанаты советуют ей увеличить бюст.
Также блогер раскрыла, что долгое время стеснялась своих рук.
Весной 2023 года между Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной произошел скандал. Ида публично обвинила Люсю в срыве съемок своего шоу «1-11», назвав ее поведение «свинским». Компания ждала звезду, дети были готовы к съемкам, но Чеботина просто не пришла на площадку.
Ситуация переросла во взаимные обвинения: команда Люси заявила, что никакой официальной договоренности не было, Ида же настаивала на обратном и обещала предоставить скриншоты переписок, подтверждающие ее правоту. Такая публичная перепалка вызвала удивление даже у коллег блогеров.
После долгой соры звезды все-таки решили зарыть топор войны и помириться. Примирение звезд произошло на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило пообщались.
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Чем известна Ида Галич
Ида Галич родилась 3 мая 1990 года в Германии в семье советского военного Василия Галича и медсестры Зарины. Детство Иды прошло в постоянных переездах. Семья жила во Владикавказе, Омске, Буденновске, Санкт-Петербурге. В 2002 году, когда девочке исполнилось 12 лет, семья Галич обосновалась в Москве.
В 2011 году Ида дебютировала в составе команды КВН «Осенний поцелуй», создав образ наивной и беззаботной девушки. Шесть лет в КВН подарили Галич бесценный опыт, но не принесли настоящей популярности и финансового дохода. В 2016 году Ида вместе с приятелем по КВН Антоном Каравайцевым поучаствовала в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.
В том же году девушка начала вести свои соцсети. Она публиковала короткие смешные видео на различные жизненные темы. Первые попытки не стали особенно успешными. Однако после знакомства с Настей Ивлеевой в карьере обеих произошел настоящий прорыв.
Дружба Иды Галич с Настей Ивлеевой: от «лучших подруг» до врагов
В начале карьеры блогеров Ида и Настя были практически неразлучны — вместе снимали контент, продвигали друг друга и называли себя лучшими подругами. Отношения девушек начали ухудшаться в 2020 году, после того как Галич родила сына. Она нуждалась в поддержке, но Ивлеева, по словам Иды, оказалась не готова к такому формату дружбы.
Громкий скандал разразился в 2021 году, когда Ида заняла третье место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых блогеров, опередив Анастасию, которая оказалась лишь на шестой строчке. В порыве радости Галич позволила себе «проехаться» по экс-подруге, заявив, что та накручивает подписчиков и обманывает их в розыгрышах. Ивлеева же язвительно поздравила Иду с достижением.
Анастасия Ивлеева и Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)
После многочисленных взаимных обвинений блогеры попытались выяснить отношения в 2022 году в студии шоу Иды «Есть вопросики». Встреча оказалась эмоциональной, но не привела к примирению. Спустя год конфликт вспыхнул с новой силой: Ивлеева обвинила Галич в пошлости, а Ида экс-подругу — в воровстве контента.
Последний всплеск ненависти между звездами произошел после скандальной «голой вечеринки», организованной Анастасией в декабре 2023 года. Несмотря на приглашение, Ида отказалась посетить мероприятие, назвав это попыткой хайпа, а не желанием восстановить дружбу.
Миллионные доходы Иды Галич
В 2019 году Ида Галич заняла 11-е место в рейтинге Forbes с доходом в 0,55 млн долларов. К 2021 году ее заработок достиг 0,85 млн долларов, что позволило войти в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров.
В одном из интервью знаменитость призналась, что могла заработать за один день до 8,5 млн рублей. При этом на команду и бытовые нужды она ежемесячно тратит более 1,5 млн рублей, включая зарплаты стилисту, пиарщику, помощнику и водителю. Услуги специалистов по домашним делам обходятся Галич более чем в 500 тыс рублей в месяц.
Бизнес Иды Галич
Помимо блога Ида Галич активно развивает свой бизнес. В 2021 году она запустила сервис доставки суши и роллов YOJI, позиционируя его как премиальный. Цены в сервисе значительно выше среднерыночных: стоимость роллов варьируется от 390 до 990 рублей.
Ида Галич (Фото: Инстаграм* @yoji.moscow)
Несмотря на критику со стороны других блогеров, которые отмечали завышенные цены при среднем качестве, бизнес Галич продолжает расти. В 2022 году YOJI принес ей 5,9 млн рублей дохода, а в 2023 году выручка возросла до 8,1 млн рублей с чистой прибылью 2,7 млн рублей.
Недвижимость Иды Галич
У Иды Галич есть пять квартир в российской столице, а также загородный особняк стоимостью 30 млн рублей. В январе 2023 года блогер поделилась планами приобрести недвижимость в Сочи.
Личная жизнь Иды Галич
Первым мужем Иды Галич стал осетинец Алан Басиев. 11 мая 2018 года влюбленные сыграли свадьбу. 7 февраля 2020 года Ида родила сына Леона.
Семейное счастье пары продлилось недолго — в декабре того же года они объявили о расставании. Официальный развод состоялся в апреле 2021 года. Поклонники строили различные версии о причинах расставания, самой популярной из которых была финансовая — якобы муж зарабатывал в разы меньше звездной жены. Но Ида опровергла эту теорию, заявив, что «финансы и распад союза никак не связаны» и что она «может позволить себе просто любить человека».
Спустя время, в одном из интервью, Галич признала, что развод был болезненным, но необходимым решением.
После развода Ида Галич некоторое время встречалась с блогером Стасом Круглицким (известным как «Стас просто класс»). Их отношения длились около полугода.
В конце 2023 года стало известно о романе Иды Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем. Возлюбленный телеведущей из состоятельной семьи — его отец руководит частной сетью городских катков в Москве. Сам Олег является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленных машин и оборудования.
Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Инстаграм* @galichida)
1 января 2025 года Ида объявила о помолвке с Ледвичем, а через несколько недель сообщила, что ждет второго ребенка.
Что Ида Галич говорила о своей груди и комплексах
Ида Галич в своем Telegram-канале делилась, что подписчики регулярно задают ей вопрос: «Где грудь?». Зачастую фанаты советуют ей увеличить бюст.
«Вообще не понимаю, как я держусь и не сдаюсь под натиском "Ида, где грудь?!" Удивительная выдержка! Как я тут-то не сломалась, не знаю. Все эти годы, пока я в медиа, не было ни одного фото и видео без подобного едкого комментария. Здесь хочется признаться в любви к своему серому веществу и сказать спасибо, что данный комплекс не надо побеждать, потому что общество мне его не навязало», — рассказала она.
Также блогер раскрыла, что долгое время стеснялась своих рук.
Конфликт Иды Галич с Люсей Чеботиной
Весной 2023 года между Идой Галич и певицей Люсей Чеботиной произошел скандал. Ида публично обвинила Люсю в срыве съемок своего шоу «1-11», назвав ее поведение «свинским». Компания ждала звезду, дети были готовы к съемкам, но Чеботина просто не пришла на площадку.
Ситуация переросла во взаимные обвинения: команда Люси заявила, что никакой официальной договоренности не было, Ида же настаивала на обратном и обещала предоставить скриншоты переписок, подтверждающие ее правоту. Такая публичная перепалка вызвала удивление даже у коллег блогеров.
После долгой соры звезды все-таки решили зарыть топор войны и помириться. Примирение звезд произошло на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило пообщались.
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Екатерина Коршунова