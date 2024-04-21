Киркоров бросил свою подругу посреди трассы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Экс-диджей певца Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева в интервью Марку Андерсону для Hi-Fi-стриминга «Звук» рассказала, как однажды поп-король бросил ее посреди трассы в Майами. Об этом сообщает Starhit.
Гусева сообщила, что несколько лет назад во время поездки в Майами Киркоров, чтобы выпустить пар после неприятного телефонного разговора, разогнал машину до скорости 120 километров в час, чем очень напугал ее, ведь Гусева боится быстрой езды на автомобиле из-за пережитой в детстве аварии.
По словам экс-диджея, исполнитель даже выезжал на встречную полосу. Гусева не смогла продолжать такую дальше и попросила Киркорова остановить машину.
«И он реально остановился посреди трассы. Говорит, иди, куда хочешь», — рассказала девушка.
Ей пришлось обратиться за помощью к экс-директору Киркорова Геннадию Рыбаку — он приехал за ней и помог добраться до дома. С поп-королем Гусева не общалась несколько дней после этого инцидента.
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