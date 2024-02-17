Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский певец Филипп Киркоров в ходе поездки в зону СВО посетил Макеевку. Об этом пишет KP.RU.
Отмечается, что поп-исполнителя лично встретил глава населённого пункта Владислав Ключаров, который пожал Киркорову руку.
Певец привёз детям раскраски, краски, куклы в виде самого себя и прочие подарки.
Также Киркоров побывал в Дворце детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты. Ученики подготовили подарок для певца, исполнив его песню «Зайка моя».
Ранее сообщалось, что Киркоров посетил больницу в Горловке в ДНР и выступил перед раненными бойцами СВО. Главврач горбольницы №2 Нелли Акуненко рассказала, что певца очень тронули российские раненные военные.
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Певец привёз детям раскраски, краски, куклы в виде самого себя и прочие подарки.
Ранее сообщалось, что Киркоров посетил больницу в Горловке в ДНР и выступил перед раненными бойцами СВО. Главврач горбольницы №2 Нелли Акуненко рассказала, что певца очень тронули российские раненные военные.
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Анастасия Чинкова