Киркоров и Анна Асти: Иосиф Пригожин рассказал про подготовку артистов к новогодним шоу

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Самыми дорогими артистами на новогодних корпоративах будут Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Anna Asti, уверен музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, сообщили в NEWS܂ru.
Однако российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» выразил свое несогласие с этим утверждением.
Он добавил, что подготовка к новогодним шоу идет, как обычно, полным ходом, но времени еще предостаточно.
Читайте также:
«Болтала чепуху»: Пригожин рассказал, за что требует извинений от Успенской
Военкоры и герои СВО примут участие в «Новогоднем Голубом огоньке»
Лерчек под арестом, изменивший жене Natan и влюбленная Бородина: как прошла премия Жара Media Awards
«У нас много дорогих артистов, включая Филиппа Киркорова и Annu Asti. У нас все артисты востребованы, трудно сказать, кто самый и не самый», — сообщил собеседник.
Он добавил, что подготовка к новогодним шоу идет, как обычно, полным ходом, но времени еще предостаточно.
«До Нового года еще 2 месяца — это целая жизнь, поэтому я бы не торопился с выводами. Подготовка идет, да, съемки идут, все регулярно», — поделился продюсер.
Читайте также:
«Болтала чепуху»: Пригожин рассказал, за что требует извинений от Успенской
Военкоры и герои СВО примут участие в «Новогоднем Голубом огоньке»
Лерчек под арестом, изменивший жене Natan и влюбленная Бородина: как прошла премия Жара Media Awards
Анастасия Бондарева