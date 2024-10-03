«Болтала чепуху»: Пригожин рассказал, за что требует извинений от Успенской

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
По поводу пропажи дочери Любови Успенской ходят разные теории. С ней не могут связаться уже несколько дней.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сообщил, что, возможно, ситуация под контролем, однако сама артистка в силу своей эмоциональности делает из этого шоу.
Он добавил, что она уже не в первый раз позволяет подобные «выпады» в его сторону.
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«Я очень сочувствую Любе, но она очень эмоциональный человек. Буквально недавно она мне такое наговорила… Она поддалась на фейковое видео, на провокацию в нем, и сказала, что не хочет со мной дружить. Я говорил ей, что это фейк. После того, как она наговорила мне кучу гадостей в телефон, я даже не хочу с ней общаться. Я не ожидал. Несмотря на то, что она женщина, она, как минимум, должна передо мной извиниться. Я сохранил эту аудиозапись на случай, если она скажет, что этого не было», — заявил продюсер.
Он добавил, что она уже не в первый раз позволяет подобные «выпады» в его сторону.
«Она еще где-то болтала чепуху про меня, но я не обратил внимание. Она может себе позволить резонировать некрасивыми словами. Зная ее характер, я готов на какие-то вещи закрыть глаза. Она может обидеть человека, не разобравшись ни в чем. Может сегодня в любви признаваться, а завтра проклинать», — поделился Пригожин.
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Анастасия Бондарева